15 автомобилей, выпущенных в СССР, какими их никто не видел

ГАЗ-13 «Чайка» как пикап тоже хороша.

1. Гоночный ИЖ-2125

ИЖ-2125 - из грузопассажирского универсала в спорткар.

2. Транспортер УАЗ-452

УАЗ-452 с мотоциклом на борту.

3. ГАЗ-21 «Red Wagon»

ГАЗ-21 Волга - почти инопланетный автомобиль.

4. ГАЗ-12 ЗИМ проекта «Зима»

Представительский авто для Деда Мороза.

5. ГАЗ-63 «Снежная крыса»

ГАЗ-63 - грузовик, который стал внедорожником.

6. Гоночный ВАЗ-2106

Гоночный ВАЗ-2106.

7. ЗИЛ-112С «Ночной ястреб»

Родстер ЗИЛ-112С специального назначения.

8. «Запорожец»-купе

И «Запорожец» можно превратить в купе.

9. «Чайка» пикап

ГАЗ-13 «Чайка» как пикап тоже хороша.

10. ГАЗ-М-20 «Победа»

«Победа» для трофи-рейдов.

11. Гоночный РАФ-977

А легендарный РАФ мог бы выглядеть вот так.

12. ЗАЗ-965 для уличных гонок

Атмосферный «горбатый».

13. Гоночный «пирожок» ИЖ-2715

В так выглядит знаменитый «пирожок».

14. ЗИС-42 как продавец мороженого

Вездеход ЗИС-42 на полугусеничном ходу.

15. ГАЗ-24-02 Волга

«Волга»-техничка для крутого картинга.