15 автомобилей, выпущенных в СССР, какими их никто не видел

ГАЗ-13 «Чайка» как пикап тоже хороша.
Андрей Ткаченко, одаренный российский художник, решил создать особенную серию картин, которые он посвятил мото- и автотехнике времен Советского союза. Бесспорно, его творчество придется по вкусу всем, кто неравнодушен к классике советского автопрома. По сути, творчество Ткаченко можно назвать чуть ли не инструкцией к модернизации старого автомобиля в интересный проект.
1. Гоночный ИЖ-2125
ИЖ-2125 - из грузопассажирского универсала в спорткар.
Вот так высокие стойки за пассажирским и водительским сиденьями и специальные стекла могут превратить привычный ИЖ Комби в нечто похожее на модель из «Формулы-1» времен 50-х.
2. Транспортер УАЗ-452
УАЗ-452 с мотоциклом на борту.
В этой картине верный друг советских страж порядка и колхозников предстает совсем в ином свете — теперь это мобильный перевозчик, в этом конкретном случае для спортивного байка, который выполнен в едином стиле с УАЗиком.
3. ГАЗ-21 «Red Wagon»
ГАЗ-21 Волга - почти инопланетный автомобиль.
А этот двухдверный фургон в ярко-красном оформлении, по замыслу автора, предназначался для советских спецслужб, на котором те преследовали бы пришельцев.
4. ГАЗ-12 ЗИМ проекта «Зима»
Представительский авто для Деда Мороза.
Как несложно догадаться, этот ГАЗ художник «разработал» специально для Деда Мороза. И тут об этом многое говорит — например, очень даже ЗИМнее название, ну и эмблема на капоте, на которой изображен олень. К слову сказать, дедуля, видимо, обожает полихачить на дорогах, о чем можно судить по прямоточному выпуску и компрессору.
5. ГАЗ-63 «Снежная крыса»
ГАЗ-63 - грузовик, который стал внедорожником.
Ну что тут сказать, очень даже оригинальная интерпретация 63-го ГАЗа. Правда, теперь это уже вездеходная гусеничная «Снежная королева».
6. Гоночный ВАЗ-2106
Гоночный ВАЗ-2106.
Если очень хочется иметь в своем гараже спорткар — его можно сделать из обычной «шестерки». Всего-то лишь, добавить крылья, каркасы безопасности и оснастить машину низкопрофильной резиной. Ну и, конечно же, не забыть о самом главном — о параллельных полосках на капоте и дальше вдоль кузова и о правильно оформленных фарах.
7. ЗИЛ-112С «Ночной ястреб»
Родстер ЗИЛ-112С специального назначения.
ЗИЛ-112С был сконструирован и собран специально для гоночных целей. На автомобиль установили 300-сильный движок V8, объемом 7.0. Легкий стеклопластиковый кузов снижает вес автомобиля до отметки 1 330 кг. С места до сотни этот спорткар разгонялся всего за 4,5 с. А максимальная скорость 112С, которая являлась рекордной для Советского союза, составляла 270 км/час.
8. «Запорожец»-купе
И «Запорожец» можно превратить в купе.
Оказался среди числа работ художника и главный персонаж множества анекдотов — «Запорожец». И при помощи легкой руки мастера, привычный всем автомобиль превращается в стильное авто с нотками дизайна японских машин. Такая модель может поучаствовать и на кольцевых гонках и задавать эффектный дрифт.
9. «Чайка» пикап
ГАЗ-13 «Чайка» как пикап тоже хороша.
Неплохой вышел пикап, не правда ли? На таком можно многое перевезти, даже раритетную модель ИЖ-350.
10. ГАЗ-М-20 «Победа»
«Победа» для трофи-рейдов.
Скромный и неприметный с виду седан послевоенных времен перевоплотился на картине в крутой транспорт для профессиональных сибирских рейдеров. Приподнятый кузов, мощные «зубастые» колеса и защита картера — чем не покоритель тайги?
11. Гоночный РАФ-977
А легендарный РАФ мог бы выглядеть вот так.
Оказывается, РАФ-977 можно было использовать не только в качестве кареты скорой помощи и примитивного фургона, но и как гоночный автомобиль с прекрасной аэродинамикой, направленной на достижение максимальных скоростей.
12. ЗАЗ-965 для уличных гонок
Атмосферный «горбатый».
Ржавый кузов, двери отличного цвета и дизайн в стиле «ретро» не должны вводить публику в заблуждение. Под капотом этого непримечательного внешне автомобиля находится самый настоящий монстр в виде мощного движка. Ну а зачем иначе автомобилю дуги безопасности, широченные шины-слики и огромное антикрыло?
13. Гоночный «пирожок» ИЖ-2715
В так выглядит знаменитый «пирожок».
Теперь это не какой-то там развозной мини-фургончик, а гоночный автомобиль с усовершенствованной аэродинамикой и оснащенный системой закиси азота.
14. ЗИС-42 как продавец мороженого
Вездеход ЗИС-42 на полугусеничном ходу.
Когда-то он возил пушки красноармейцам, но теперь время мирное, отчего ЗИС-42 освоился в новой профессии — мороженщика.
15. ГАЗ-24-02 Волга
«Волга»-техничка для крутого картинга.
На такой волге очень комфортно транспортировать гоночный карт между соревнованиями. Он всегда был популярен своей грузоподъемностью и мощным движком. А в просторном салоне удобно рассядется гоночная команда.
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