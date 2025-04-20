Как использовать рис в быту

Мы привыкли использовать рис исключительно как гарнир, но на самом деле у него гораздо больше полезных свойств, которые выходят далеко за рамки кулинарии. Сегодня мы расскажем, чем полезна эта крупа в хозяйстве, и какие бытовые задачи может решить.
Лайфхак 1: Высушите цветы
Вот такие сухоцветы получатся из свежих бутонов роз.
Хотите украсить интерьер букетом из сухоцветов? Тогда не торопитесь покупать готовый на маркетплейсе – вы вполне можете сделать его своими руками. Возьмите контейнер подходящего размера, покройте дно слоем риса, сверху положите цветы и добавьте еще немного крупы, чтобы она полностью закрыла стебли и бутоны. Закройте емкость крышкой и оставьте примерно на неделю.
Лайфхак 2: Почистите игрушки
Насыпьте в пакет рис и опустите туда игрушку
Чтобы привести в порядок мягкие игрушки, нужно потратить кучу времени и сил. Большинство из них нельзя мочить, поэтому в стиральную машину отправить не получится, а те, которые способны пережить стирку, теряют после нее свою мягкость. На первый взгляд кажется, что ситуация патовая, и кроме как выбить пыль, больше ничего сделать не получится. Однако, выход есть.
Предлагаем вам использовать метод сухой чистки. Положите игрушку в пакет, насыпьте туда же один-два стакана сырого риса (количество зависит от размера игрушки), плотно завяжите и встряхните несколько раз. Благодаря своим абсорбирующим свойствам, крупа впитает масла и грязь с ткани, и плюшевые зайцы вновь будут как новые.
Лайфхак 3: Помойте емкости с узким горлом
Насыпьте в вазу рис и встряхните.
Бутылки, вазы и прочие емкости с узким горлышком выглядят, конечно, красиво, но в плане чистки являются абсолютно непрактичными. Рука в них не пролазит, остается только заталкивать губку или салфетку с помощью вилки, пытаясь дотянуться до дна и всех труднодоступных мест.
К счастью, есть более эффективный вариант чистки. Возьмите грязную емкость, насыпьте в нее несколько столовых ложек риса, влейте немного теплой воды, добавьте пару капель средства для мытья посуды и энергично встряхните бутылку несколько раз. Зерна быстро удалят грязь с налетом и емкость вновь будет чистой. В конце вам останется только прополоскать ее чистой водой.
Лайфхак 4: Защитите инструменты от коррозии
Храните инструменты в контейнере с рисом.
В гараже есть инструменты, которые быстро покрываются ржавчиной? Попробуйте хранить их в банке с рисом. Удивительно, но крупа эффективно защищает металл от коррозии, позволяя сохранить его первоначальный внешний вид. Таким образом можно хранить отвертки, молотки, разводные ключи, плоскогубцы и прочие предметы небольшого размера. Еще одно преимущество такого варианта состоит в том, что вы с легкостью сможете найти нужные вам инструменты.
Лайфхак 5: Не дайте соли собраться в комок
Храните соль вместе с рисом.
Наверняка вы не раз попадали в ситуацию, когда соль в солонке превращалась в один большой комок. Это значит, что туда попала влага, которая и стала причиной «трансформации». Чтобы в дальнейшем такого не происходило, насыпьте на дно солонки чайную ложку сырого риса. Он будет впитывать лишнюю влагу и не даст кристалликам слипнуться между собой.
Лайфхак 6: Сделайте подкормку для комнатных растений
Полейте цветы «рисовой» водой.
Вода, которая остается после промывки или варки риса является прекрасный вариантом удобрения для комнатных цветов. В ней содержится много питательных веществ, полезных минералов и микроэлементов, способных улучшить рост растений, повысить их устойчивость к внешним негативным фактора и укрепить корневую систему. Кроме того, в рисовой воде содержится фосфор, который стимулирует образование бутонов и улучшает качество цветения. Если регулярно поливать ею растения, цветы получатся более яркими и обильными.
В отличие от химических удобрений рисовая вода не содержит в своем составе вредных примесей и не загрязняет почву. Это особенно важно для «чувствительных» комнатных цветов, которые требуют деликатного подхода.
Лайфхак 7: Помойте посуду
Наполните раковину водой из-под риса.
Вода, которая осталась после промывки риса, пригодится не только для подкормки комнатных растений, но и для мытья посуды. Крахмал, который содержится в жидкости, действует как мягкий абразив, удаляя грязь, жир, минеральные отложения. Поэтому вы смело можете мыть такой водой тарелки, кастрюли, сковороды из любых, даже деликатных материалов, которые требуют особого ухода.
А еще рис способен убрать с посуды нагар. Если у вас пригорела каша или убежала молоко, первым делом выключите плиту и откройте настежь окно, а потом займитесь чисткой кастрюли. Насыпьте в нее несколько столовых ложек сырой крупы, налейте 200 миллилитров воды и поставьте на огонь.
Дождитесь, пока зерна станут мягкими, выключите плиту и отставьте посуду в сторону, чтобы она остыла. Когда это произойдет, возьмите лопатку и уберите рис вместе со слоем гари. В конце помойте посуду мягкой губкой с использованием средства для посуды, и высушите.
Лайфхак 8: Сделайте компресс
Насыпьте рис в носок, а затем нагрейте или заморозьте
Рис – отличная основа для холодного или горячего компресса. Его главное преимущество состоит в том, что они принимает форму тела, поэтому процесс использования становится максимально удобным. Возьмите чистый носок или тканевый мешочек, насыпьте в него несколько столовых ложек риса, положите в морозилку, а когда он застынет, приложите к ушибу.
Если вам нужен горячий компресс, разогрейте мешочек в микроволновке на протяжении 30 секунд (времени может понадобится чуть больше). Кстати, при желании можете добавить в рис пару капель эфирного масла – тогда компресс будет еще и приятно пахнуть.
Лайфхак 9: Сделайте подставку для ножей
Храните ножи в оригинальной емкости
Надоело хранить ножи в ящике? Тогда самое время приобрести специальную подставку или сделать ее самостоятельно. Во втором случае вам понадобится высокая емкость с широким горлом – это и будет подставка. А чтобы ножи плотно стояли и не шатались, насыпьте в банку рис – крупы должно быть столько, чтобы она закрывала самые длинные лезвия.
Пять минут времени, и вот уже стильное приспособление для вашей кухни готово! Правда, здесь важно соблюдать один нюанс – погружая ножи в рис, делайте это максимально мягко и деликатно, чтобы они случайно не ударились о стеклянное дно и не затупились со временем.
Кстати, опытные хозяйки утверждают, что если погружать и вытаскивать нож из крупы на протяжении нескольких минут, его можно заточить. Такая подставка станет отличным шансом испытать этот лайфхак на практике.
Лайфхак 10: Наточите лезвия блендера
Насыпьте в чашу блендера рис и включите прибор.
С помощью риса можно точить не только ножи, но и лезвия блендера, которые от частого использования могут затупиться. Возьмите чашу блендера, насыпьте примерно 100 граммов крупы, чтобы она полностью покрыла ножи, а затем включите прибор примерно на одну минуту. Выбирайте высокую скорость – так процедура будет более эффективной. Кстати, этот лайфхак также можно использовать для кофемолок – рис впитает маслянистые остатки кофе и девайс вновь будет работать на 5+.
Лайфхак 11: Сделайте освежитель воздуха
Капните в миску с рисом немного эфирного масла.
Благодаря своим абсорбирующим свойствам, рис идеально подходит для нейтрализации неприятных запахов в небольших закрытых пространствах. Например, его можно использовать в холодильнике, в кухонном шкафчике или в шкафу с одеждой. Возьмите стакан, банку или любую другую небольшую емкость, насыпьте туда примерно 50-70 граммов риса, добавьте 15-20 капель любимого эфирного масла и хорошо перемешайте. После этого поставьте «освежитесь» в то место, которое нужно ароматизировать, и наслаждайтесь результатом. Когда почувствуете, что запах стал не таким интенсивным, просто встряхните банку или замените содержимое.
Читать далее →
Свежие комментарии