Как использовать рис в быту

Мы привыкли использовать рис исключительно как гарнир, но на самом деле у него гораздо больше полезных свойств, которые выходят далеко за рамки кулинарии. Сегодня мы расскажем, чем полезна эта крупа в хозяйстве, и какие бытовые задачи может решить.









Лайфхак 1: Высушите цветы

Лайфхак 2: Почистите игрушки

Лайфхак 3: Помойте емкости с узким горлом

Лайфхак 4: Защитите инструменты от коррозии

Лайфхак 5: Не дайте соли собраться в комок

Лайфхак 6: Сделайте подкормку для комнатных растений

Лайфхак 7: Помойте посуду

Лайфхак 8: Сделайте компресс

Лайфхак 9: Сделайте подставку для ножей

Лайфхак 10: Наточите лезвия блендера

Лайфхак 11: Сделайте освежитель воздуха

Вот такие сухоцветы получатся из свежих бутонов роз.Хотите украсить интерьер букетом из сухоцветов? Тогда не торопитесь покупать готовый на маркетплейсе – вы вполне можете сделать его своими руками. Возьмите контейнер подходящего размера, покройте дно слоем риса, сверху положите цветы и добавьте еще немного крупы, чтобы она полностью закрыла стебли и бутоны. Закройте емкость крышкой и оставьте примерно на неделю.Насыпьте в пакет рис и опустите туда игрушкуЧтобы привести в порядок мягкие игрушки, нужно потратить кучу времени и сил. Большинство из них нельзя мочить, поэтому в стиральную машину отправить не получится, а те, которые способны пережить стирку, теряют после нее свою мягкость. На первый взгляд кажется, что ситуация патовая, и кроме как выбить пыль, больше ничего сделать не получится. Однако, выход есть.Предлагаем вам использовать метод сухой чистки. Положите игрушку в пакет, насыпьте туда же один-два стакана сырого риса (количество зависит от размера игрушки), плотно завяжите и встряхните несколько раз. Благодаря своим абсорбирующим свойствам, крупа впитает масла и грязь с ткани, и плюшевые зайцы вновь будут как новые.Насыпьте в вазу рис и встряхните.Бутылки, вазы и прочие емкости с узким горлышком выглядят, конечно, красиво, но в плане чистки являются абсолютно непрактичными. Рука в них не пролазит, остается только заталкивать губку или салфетку с помощью вилки, пытаясь дотянуться до дна и всех труднодоступных мест.К счастью, есть более эффективный вариант чистки. Возьмите грязную емкость, насыпьте в нее несколько столовых ложек риса, влейте немного теплой воды, добавьте пару капель средства для мытья посуды и энергично встряхните бутылку несколько раз. Зерна быстро удалят грязь с налетом и емкость вновь будет чистой. В конце вам останется только прополоскать ее чистой водой.Храните инструменты в контейнере с рисом.В гараже есть инструменты, которые быстро покрываются ржавчиной? Попробуйте хранить их в банке с рисом. Удивительно, но крупа эффективно защищает металл от коррозии, позволяя сохранить его первоначальный внешний вид. Таким образом можно хранить отвертки, молотки, разводные ключи, плоскогубцы и прочие предметы небольшого размера. Еще одно преимущество такого варианта состоит в том, что вы с легкостью сможете найти нужные вам инструменты.Храните соль вместе с рисом.Наверняка вы не раз попадали в ситуацию, когда соль в солонке превращалась в один большой комок. Это значит, что туда попала влага, которая и стала причиной «трансформации». Чтобы в дальнейшем такого не происходило, насыпьте на дно солонки чайную ложку сырого риса. Он будет впитывать лишнюю влагу и не даст кристалликам слипнуться между собой.Полейте цветы «рисовой» водой.Вода, которая остается после промывки или варки риса является прекрасный вариантом удобрения для комнатных цветов. В ней содержится много питательных веществ, полезных минералов и микроэлементов, способных улучшить рост растений, повысить их устойчивость к внешним негативным фактора и укрепить корневую систему. Кроме того, в рисовой воде содержится фосфор, который стимулирует образование бутонов и улучшает качество цветения. Если регулярно поливать ею растения, цветы получатся более яркими и обильными.В отличие от химических удобрений рисовая вода не содержит в своем составе вредных примесей и не загрязняет почву. Это особенно важно для «чувствительных» комнатных цветов, которые требуют деликатного подхода.Наполните раковину водой из-под риса.Вода, которая осталась после промывки риса, пригодится не только для подкормки комнатных растений, но и для мытья посуды. Крахмал, который содержится в жидкости, действует как мягкий абразив, удаляя грязь, жир, минеральные отложения. Поэтому вы смело можете мыть такой водой тарелки, кастрюли, сковороды из любых, даже деликатных материалов, которые требуют особого ухода.А еще рис способен убрать с посуды нагар. Если у вас пригорела каша или убежала молоко, первым делом выключите плиту и откройте настежь окно, а потом займитесь чисткой кастрюли. Насыпьте в нее несколько столовых ложек сырой крупы, налейте 200 миллилитров воды и поставьте на огонь.Дождитесь, пока зерна станут мягкими, выключите плиту и отставьте посуду в сторону, чтобы она остыла. Когда это произойдет, возьмите лопатку и уберите рис вместе со слоем гари. В конце помойте посуду мягкой губкой с использованием средства для посуды, и высушите.Насыпьте рис в носок, а затем нагрейте или заморозьтеРис – отличная основа для холодного или горячего компресса. Его главное преимущество состоит в том, что они принимает форму тела, поэтому процесс использования становится максимально удобным. Возьмите чистый носок или тканевый мешочек, насыпьте в него несколько столовых ложек риса, положите в морозилку, а когда он застынет, приложите к ушибу.Если вам нужен горячий компресс, разогрейте мешочек в микроволновке на протяжении 30 секунд (времени может понадобится чуть больше). Кстати, при желании можете добавить в рис пару капель эфирного масла – тогда компресс будет еще и приятно пахнуть.Храните ножи в оригинальной емкостиНадоело хранить ножи в ящике? Тогда самое время приобрести специальную подставку или сделать ее самостоятельно. Во втором случае вам понадобится высокая емкость с широким горлом – это и будет подставка. А чтобы ножи плотно стояли и не шатались, насыпьте в банку рис – крупы должно быть столько, чтобы она закрывала самые длинные лезвия.Пять минут времени, и вот уже стильное приспособление для вашей кухни готово! Правда, здесь важно соблюдать один нюанс – погружая ножи в рис, делайте это максимально мягко и деликатно, чтобы они случайно не ударились о стеклянное дно и не затупились со временем.Кстати, опытные хозяйки утверждают, что если погружать и вытаскивать нож из крупы на протяжении нескольких минут, его можно заточить. Такая подставка станет отличным шансом испытать этот лайфхак на практике.Насыпьте в чашу блендера рис и включите прибор.С помощью риса можно точить не только ножи, но и лезвия блендера, которые от частого использования могут затупиться. Возьмите чашу блендера, насыпьте примерно 100 граммов крупы, чтобы она полностью покрыла ножи, а затем включите прибор примерно на одну минуту. Выбирайте высокую скорость – так процедура будет более эффективной. Кстати, этот лайфхак также можно использовать для кофемолок – рис впитает маслянистые остатки кофе и девайс вновь будет работать на 5+.Капните в миску с рисом немного эфирного масла.Благодаря своим абсорбирующим свойствам, рис идеально подходит для нейтрализации неприятных запахов в небольших закрытых пространствах. Например, его можно использовать в холодильнике, в кухонном шкафчике или в шкафу с одеждой. Возьмите стакан, банку или любую другую небольшую емкость, насыпьте туда примерно 50-70 граммов риса, добавьте 15-20 капель любимого эфирного масла и хорошо перемешайте. После этого поставьте «освежитесь» в то место, которое нужно ароматизировать, и наслаждайтесь результатом. Когда почувствуете, что запах стал не таким интенсивным, просто встряхните банку или замените содержимое.