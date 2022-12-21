Повторное использование старой губки

Не спешите выбрасывать старые, использованные губки. Их можно применить необычным образом с пользой для растений!







Губку замочите в тёплой воде со средством для мытья посуды и содой на 1 ч.







Удалите жёсткую часть. Саму мягкую губку нарежьте на мелкий кубик.







Насыпьте в горшок землю, добавьте нарезанную губку, перемешайте.







Высадите цветы/комнатные растения, подсыпьте земли. Зачем нужна губка? Она будет дополнительно удерживать влагу и медленно отдавать её растению. Как результат, переливов не будет, а комнатные цветы нужно будет поливать значительно реже!









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