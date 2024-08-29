10 интереснейших артефактов, которые были утеряны и найдены заново

Ожерелье из когтей медведя и другие невероятные артефакты.
На протяжении тысячелетий различные артефакты, имеющие культурную, историческую и археологическую ценность часто просто оказывалось утерянными. Но случалось и так, что о них просто забывали. И по разным причинам – то ли по невнимательности, то ли из-за ошибки учёных или архивариусов – интереснейшие реликвии оставались скрытыми от людей на протяжении многих лет.
1. Статуэтка времён неолита
Статуэтка времён неолита.
В 1850-х годах таинственная неолитическая статуэтка была обнаружена в Скара Брей (хорошо сохранившемся поселении эпохи неолита на Оркнейских островах, Шотландия). По оценкам экспертов, артефакту около 5000 лет. Он был вырезан из китового уса, а его размеры составляют 9,5 см в высоту и 7,5 см в ширину. Что делает эту фигурку интересной, так это то, что она является одной из самых старых известных статуэток в регионе, изображающих человека.
Фигурка, названная "Буддо", что означает "друг" на языке Оркнейских островов, пропала на более чем 150 лет. "Буддо" сначала хранилась в архивах шотландского музея Стромнесс, а затем о ней просто забыли. И только тогда, когда археологи решили пересмотреть артефакты из Скара Брей, "Буддо" была заново открыта. Эксперты не уверены, для чего была создана фигура, но предполагают, что это может быть неолитический идол или ритуальный элемент, о котором забыли, когда сельские жители переехали в другой регион.
2. Копия первого издания карты, которая изменила мир
Копия первого издания карты, которая изменила мир.
В мире геологии Уильям Смит является легендой. Его обычно называют "отцом английской геологии" и создателем "Карты, которая изменила мир". Смит был первым человеком, который создал геологическую карту Великобритании. На время ее публикации, карта Смита была революционной. Она была первой в своем роде и повлияла на дальнейшее развитие геологических карт.
Отчеты показывают, что было выпущено 370 экземпляров геологической карты Смита, а на сегодняшний день сохранились только 70 экземпляров. Так же, как и "Буддо", эта карта хранилась в безопасном месте, а затем о ней просто забыли. В последний раз она была замечена 40 - 50 лет назад, а заново карту открыли в архивах геологического общества — она в целости и сохранности хранилась в кожаном тубусе.
Поскольку карта не подвергалась воздействию солнечных лучей, то она сохранилась в хорошем состоянии, а ее цвета остались практически изначальными. Особенно ценной ее делает то, что эксперты считают: карта была "одной из 50 первых, а скорее всего - одной из 10 первых".
3. Самое старое сохранившееся пушечное ядро в Англии
Самое старое сохранившееся пушечное ядро в Англии.
Войны Роз являются, пожалуй, одним из самых знаковых моментов в английской истории. Борьба враждующих домов Йорка и Ланкастера за английский престол продолжалась в течение более 30 лет и закончилась, когда Генрих Тюдор из Дома Ланкастер победил Ричарда III в битве при Босуорте. Несколько лет назад специалисты обнаружили артефакт, который принадлежал к историческим временам Войн Роз. Это было пушечное ядро, которое использовалось в битве при Нортхэмптоне в 1460 году - одном из самых многочисленных сражений за время вражды Ланкастера и Йорка.
Помимо того, что этот артефакт использовался во время войны Роз, он высоко ценится за то, что является старейшим пушечным ядром в английской истории. Тем не менее, ядро было утеряно или, возможно, о нем просто забыли. Заново артефакт был найден только в 2014 году Гленном Фоардом, археологом из Университета Хаддерсфилд.
Одной из тайн, связанных с этим массивным пушечным ядром, является то, из чьей пушки оно было выпущено: из ланкастерской или йоркской. К счастью, исторические рассказы пролили свет на эту тайну. Согласно сохранившимся записям, ланкастерские войска не смогли использовать свои пушки во время битвы за Нортхэмптон из-за дождя. Таким образом, можно с уверенностью предположить, что ядро принадлежало солдатам Йорка.
4. Скульптура близнецов Клеопатры и Марка Антония
Скульптура близнецов Клеопатры и Марка Антония.
В 1918 году археологи обнаружили своеобразную статую из песчаника возле храма в Дендере. В течение многих десятилетий после этого, когда скульптура была выставлена в Египетском музее, посетители и сотрудники музея проходили мимо статуи, не зная о ее истинной сущности и историческом значении. Буквально совсем недавно египтолог Джузеппина Каприотти открыла тайну статуи, которая изображает двух обнаженных детей (мальчика и девочку), нижняя часть ног которых оплетены змеями.
Эти дети, как заявила археолог, - близнецы легендарной Клеопатры и ее любовника Марка Антония, которых звали Александр Гелиос и Клеопатра Селена. Хотя скульптура находится в относительно хорошем состоянии, лица двух детей не очень хорошо сохранились. О судьбе близнецов сегодня известно очень мало, особенно об Александре Гелиосе, который внезапно бесследно исчез вместе со своим младшим братом, Птолемеем Филадельфом. Клеопатру Селену выдали замуж за короля Юбу II из Мавретании.
5. Древнейшее изображение фараона
Древнейшее изображение фараона
В 1890-х годах, археолог Арчибальд Сейс обнаружил несколько замечательных вырезанных на скалах рисунков в египетской деревне Наг Эль Хамдулаб. К сожалению, его открытие не было признано важным на то время и о нем забыли. Через 70 лет, в 1960 году археолог Лабиб Хабачи сфотографировал эти рисунки, но по какой-то неизвестной причине не опубликовал их.
В течение многих лет изображения оставались забытыми, и только в 2008 году, когда Мария Гатто из Йельского университета увидела фотографии Хабачи, забытые наскальные рисунки были вновь открыты. Это произведение искусства является исторически ценным, поскольку оно представляет собой самое древнее изображение фараона, которое когда-либо находили. Резьба изображает фигуру с белой короной на голове и со скипетром в руках, стоящую перед серповидными лодками".
Эксперты полагают, что это изображение фараона, который собирает налоги по всему Египту. Считается, что резные изображения были созданы где-то между 3200 и 3100 годами до н.э., когда в Египте был переходный период от двух государств к одному. Это привело экспертов к выводу о том, что фараон, изображенный на рельефах, может быть Нармером, который объединил Верхний и Нижний Египет.
6. Муралы крестоносцев и средневековые военные ордена
Муралы крестоносцев и средневековые военные ордена
Благодаря перестройке кладовой и прорыву водопроводной трубы были найдены забытые настенные росписи крестоносцев и средневековых военных орденов в хосписе Сен-Луи в Иерусалиме. Они были нарисованы французским графом по имени Конт Мари Поль Амеди де Пиллат, который построил эту больницу в 1800-х годах, назвав ее в честь святого Людовика IX, французского короля и крестоносца.
Во время Первой мировой войны, больницу захватили турецкие войска. Они не разрушили здание, но покрасили стены черной краской, скрыв росписи де Пиллата. Когда война закончилась, де Пиллат в течение нескольких лет работал над восстановлением настенных росписей. К сожалению, он умер несколько лет спустя, не сумев окончательно восстановить их.
После этого об его работе забыли почти на столетие и ее заново открыли только в 2014 году во время ремонта. Больница не собирается сделать настенные росписи туристической достопримечательностью, поскольку учреждение по-прежнему является полностью функциональным.
7. Старейшая в мире полная Тора
Старейшая в мире полная Тора.
Тора является самым важным текстом в иудаизме. Таким образом, любое открытие, связанное с ней, можно рассматривать как значимую религиозную и историческую находку. В 2013 году профессор Мауро Перани з Болонского университета (старейшего университета в мире) обнаружил то, что считается самой древней копией Торы. Свиток был ошибочно датирован библиотекарем в 1889 году: тогда библиотекарь посчитал, что текст был написан в 17-м веке. В результате, свиток оставался забытым в библиотеке Болоньи на протяжении более 100 лет. И только когда Перани решил пересмотреть текст, выяснилась его истинная сущность и ценность.
Внимание Перани привлекло то, что шрифт, используемый в свитке, соответствовал "вавилонским традициям", что не использовалось в 17-м веке. Кроме того, в тексте были "буквы и символы, которые были запрещены" еврейскими учеными во время написания более поздних копий Торы. Радиоуглеродный анализ показал, что свитое был создан между 1155 и 1225 годами. А до его открытия считалось, что самая старая известная копия Торы датируется 14-м веком.
8. Ожерелье из когтей медведя и экспедиция Льюиса и Кларка
Ожерелье из когтей медведя.
Уильям Кларк и Мериветэр Льюис стали настоящими легендами благодаря изучению американского Запада. Во время своей экспедиции они получили несколько индейских артефактов, одним из которых было редкое ожерелье из 38 когтей медведя (каждый из которых примерно 7,5 см в длину). Подобное украшение в большинстве индейских племен мог носить только воин, показавший беспримерную храбрость.
Ожерелье сохранилось в относительно хорошем состоянии, хотя первоначальный красный цвет когтей выцвел. Артефакт в итоге был утерян из-за ошибки сотрудника гарвардского музея Пибоди. Когда музей Гарварда приобрел артефакт в 1941 году, сотрудник ошибочно каталогизировал его, как относящийся к артефактам островов южной части Тихого океана. В течение многих десятилетий этот ценный сувенир из экспедиции Льюиса и Кларка оставался забытым и только в декабре 2003 года его случайно нашли в складских помещениях музея.
9. Скелет Ноя
Скелет Ноя.
После более чем восьми десятилетий забвения археологи заново "открыли" скелет Ноя. К сожалению, это не тот же самый Ной, который упоминается в Библии, но между ними определенно есть взаимосвязь. Скелету, возраст которого археологи оценили примерно в 6 500 лет, было присвоено имя Ной после того, как эксперты обнаружили, что он пережил массовые наводнения. Нашел же его на Королевском кладбище Ура (современный Ирак) сэр Леонард Вулли.
На протяжении более 80 лет скелет Ноя оставался забытым в подвале Пенсильванского музея. Только в 2014 году, когда музей решил оцифровать все записи, относящиеся к совместным экспедициям Британского музея и Пенсильванского музея в промежутке между 1922 и 1934 годами, скелет был заново открыт.
10. Рецепт философского камня Исаака Ньютона
Рецепт философского камня Исаака Ньютона.
Широко известным фактом является то, что Исаак Ньютон был легендарным физиком. Однако, мало кто знает, что он также пробовал свои силы в алхимии. На самом деле, Ньютон безуспешно пытался превратить свинец в золото в течение многих лет. Совсем недавно эксперты заново открыли рецепт, который Ньютон мог бы использовать, чтобы создать философский камень (легендарный объект, который способен превратить любой металл в золото).
Что делает этот рецепт примечательным, так это то, что он был написан от руки самим легендарным физиком. В течение многих десятилетий рецепт хранился у частного коллекционера и только в 2016 году он был "заново открыт". Ценная рукопись была выкуплена пенсильванской некоммерческой организацией Heritage Foundation.
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