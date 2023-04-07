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Отложения на унитазе больше не проблема

Как бы тщательно вы не ухаживали за унитазом, со временем в труднодоступных местах все равно появляется ржавчина и известковые отложения, которые портят внешний вид сантехники.
Даже дорогие чистящие средства для унитаза не могут справиться с удалением таких сложных загрязнений.

Отложения на унитазе больше не проблема

Справиться с проблемой поможет бюджетное натуральное средство — щавелевая кислота.
Для того чтобы получить максимальный эффект от использования щавелевой кислоты, ее необходимо развести с дегтярным мылом до получения густой кашицы.

Отложения на унитазе больше не проблема

Полученное средство нанесите на ватный диск и приложите к местам сильных загрязнений. Оставьте ватные диски на 30-40 минут, за это время средство отлично справится со своей работой. В том случае, если известковые отложения находятся внутри унитаза потребуется вычерпать воду и нанести смесь щавелевой кислоты и дегтярного мыла на загрязненную область.

Отложения на унитазе больше не проблема

По истечении указанного времени слегка потрите загрязненные места и промойте унитаз водой. Результат будет заметен сразу: все известковые отложения и ржавчина исчезнут.

Отложения на унитазе больше не проблема

Как почистить унитаз с помощью щавелевой кислоты смотрите на видео:


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