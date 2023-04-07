Отложения на унитазе больше не проблема

Как бы тщательно вы не ухаживали за унитазом, со временем в труднодоступных местах все равно появляется ржавчина и известковые отложения, которые портят внешний вид сантехники.

Даже дорогие чистящие средства для унитаза не могут справиться с удалением таких сложных загрязнений.







Справиться с проблемой поможет бюджетное натуральное средство — щавелевая кислота.

Для того чтобы получить максимальный эффект от использования щавелевой кислоты, ее необходимо развести с дегтярным мылом до получения густой кашицы.







Полученное средство нанесите на ватный диск и приложите к местам сильных загрязнений. Оставьте ватные диски на 30-40 минут, за это время средство отлично справится со своей работой. В том случае, если известковые отложения находятся внутри унитаза потребуется вычерпать воду и нанести смесь щавелевой кислоты и дегтярного мыла на загрязненную область.







По истечении указанного времени слегка потрите загрязненные места и промойте унитаз водой. Результат будет заметен сразу: все известковые отложения и ржавчина исчезнут.







Как почистить унитаз с помощью щавелевой кислоты смотрите на видео:



