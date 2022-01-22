Как приготовить сметанник, «тот самый» из далекого детства
Несмотря на то, что все меньше хозяек тратят время на выпечку, а предпочтительнее отправляются за сладким в супермаркет, сметанный торт вспоминают с ностальгией практически все. А если подумать, то ведь рецепт сметанника довольно прост, да и коржи можно в мультиварке приготовить, если уж совсем времени нет.
Замесить тесто.
Необходимые ингредиенты:
• Сливочное масло – 100 гр;
• Яйца – 2 шт;
• Сгущенное молоко – 200 гр;
• Разрыхлитель – 1 ч. л;
• Мука – 8 ст. л;
• Сметана 20% жирности – 700 мл;
• Сахарная пудра – 100 гр;
• Какао-порошок – 1 ст. л.
Для начала необходимо взбить мягкое сливочное масло с яйцами, постепенно добавляя сгущенное молоко. Разрыхлитель добавьте в муку и перемешайте с остальной массой. В идеале консистенция должна напоминать густую сметану. Далее разделите тесто пополам и в одну половину добавьте какао-порошок.
Разрезать готовые коржи вдоль.
Духовку необходимо предварительно разогреть до 180 градусов. Обе части теста вылейте по разным емкостям. Выпекать примерно 20 минут. Если используется мультиварка, тогда выбирайте режим «Выпечка» и оставляйте каждый корж выпекаться примерно 25-30 минут.
Каждый слой пропитать кремом.
После того, как коржи будут готовы, нужно дать им остыть, а подсохшие края обрезать и измельчить в крошку. Сами коржи необходимо разрезать вдоль, чтобы получилось 4 части.
Для крема необходимо тщательно взбить сметану с сахарной пудрой. Если брать сахар, то могут остаться ощутимые крупицы, и крем не будет таким однородным.
Сверху украсить крошкой.
Намажьте кремом каждый корж, чередуя их по цвету. Сверху посыпьте крошкой. Отправляйте в холодильник на 4 часа для пропитки. Приятного аппетита!
Сметанник.
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