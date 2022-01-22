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Как приготовить сметанник, «тот самый» из далекого детства


Как приготовить сметанник, «тот самый» из далекого детства

Как приготовить сметанник, «тот самый» из далекого детства

Несмотря на то, что все меньше хозяек тратят время на выпечку, а предпочтительнее отправляются за сладким в супермаркет, сметанный торт вспоминают с ностальгией практически все. А если подумать, то ведь рецепт сметанника довольно прост, да и коржи можно в мультиварке приготовить, если уж совсем времени нет.

Замесить тесто.

Замесить тесто.

Необходимые ингредиенты:

• Сливочное масло – 100 гр;
• Яйца – 2 шт;
• Сгущенное молоко – 200 гр;
• Разрыхлитель – 1 ч. л;
• Мука – 8 ст. л;
• Сметана 20% жирности – 700 мл;
• Сахарная пудра – 100 гр;
• Какао-порошок – 1 ст. л.

Для начала необходимо взбить мягкое сливочное масло с яйцами, постепенно добавляя сгущенное молоко. Разрыхлитель добавьте в муку и перемешайте с остальной массой. В идеале консистенция должна напоминать густую сметану. Далее разделите тесто пополам и в одну половину добавьте какао-порошок.
Разрезать готовые коржи вдоль.

Разрезать готовые коржи вдоль.

 

Духовку необходимо предварительно разогреть до 180 градусов. Обе части теста вылейте по разным емкостям. Выпекать примерно 20 минут. Если используется мультиварка, тогда выбирайте режим «Выпечка» и оставляйте каждый корж выпекаться примерно 25-30 минут.
Каждый слой пропитать кремом.

Каждый слой пропитать кремом.

 

После того, как коржи будут готовы, нужно дать им остыть, а подсохшие края обрезать и измельчить в крошку. Сами коржи необходимо разрезать вдоль, чтобы получилось 4 части.

Для крема необходимо тщательно взбить сметану с сахарной пудрой. Если брать сахар, то могут остаться ощутимые крупицы, и крем не будет таким однородным.
Сверху украсить крошкой.

Сверху украсить крошкой.

 

Намажьте кремом каждый корж, чередуя их по цвету. Сверху посыпьте крошкой. Отправляйте в холодильник на 4 часа для пропитки. Приятного аппетита!
Сметанник.

Сметанник.

 

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Как приготовить сметанник, «тот самый» из далекого детства

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Как приготовить сметанник, «тот самый» из далекого детстваПодписаться на мой Instagram
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