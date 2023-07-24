17 снимков перегруженного транспорта, которые заставляют усомниться в реальности происходящего

Перегруженный транспорт в разных станах мира.
Ежедневно в часы пик людям приходится буквально впихивать себя в переполненные до отказа маршрутки. Но это просто цветочки по сравнению с тем, что происходит на фотографиях сегодняшней подборки. При взгляде на эти 17 снимков просто не верится, что так может быть на самом деле.
1. Говорите в московском метро не продохнуть? А вы были когда-нибудь в Пакистане?
Перегруженная электричка в Пакистане.
2. «Есть еще пара мест на обзорной площадке, ну, в смысле, на крыше!»
Как обычный автобус превращается в двухэтажный.
3. Это чудовищно, но чего только не перевозят на мопедах во Вьетнаме!?
Живой груз.
4. Да что вам известно об опасности?
Хрупкий груз.
5. Вы видели когда-нибудь грузовой велосипед?
Грузовой велосипед.
6. А тут вообще не разберешь, где люди, а где мешки...
Смешанный груз.
7. Не хотела бы я оказаться в одном ряду с этим грузовиком...
Опасный грузовик.
8. Зато у него точно есть запаска!
Много запасных колес.
9. «Дорогая, ты уверена, что все эти вещи нужны нам на отдыхе?»
Пожитки.
10. Кого действительно жалко, так это лошадку...
Несчастная лошадка.
11. «Мамочка, ко мне стремительно приближается гигантский сеновал!»
Сеновал на колесах.
12. Интересно, они дорогие?
Безопасность ценного груза.
13. Знакомьтесь, человек-стена!
Стена на велосипеде.
14. «Не перевернулась же, значит нормально!»
Стена из мешков.
15. «Я в домике!»
Гора пенопласта.
16. «Ослик, а что это с тобой!?»
Перегруз.
17. Раз на колесах, значит транспорт, с тяжелым грузом, значит грузовик!
Человек-грузовик.
источник
Свежие комментарии