Как избавиться от запаха мочи животных в доме

Очаровательные домашние питомцы — это не только положительные эмоции, это еще и большое количество бытовых проблем. Особенно непросто приучить питомца к лотку.

В процессе обучения животное может оставлять метки в самых нежелательных местах, из-за чего запах мочи распространяется по всему дому. К счастью, справиться с неприятной проблемой поможет копеечное средство.







Чтобы приготовить средство, которое поможет избавиться от запаха мочи, в теплую воду необходимо добавить йод. Йода следует брать такое количество, чтобы вода окрасилась в желтый цвет.







После приготовления раствора смочите в нем салфетку или полотенце и положите на место, которое пометил питомец на 5-7 часов. Важно следить, чтобы салфетка оставалась влажной. По истечении времени обрабатываемое место необходимо промыть мыльным раствором и чистой водой.





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