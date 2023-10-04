С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Фомина
    +Посуда, которая д...
  • Ирина Котова
    Знаю одного отнюдь не  джентельмена с такими повадками40 признаков наст...
  • Николай
    Посуду лучше ваще не мыть, а то мыло на тарелке гораздо вреднее, чем грязь от хавки. Да и руки у нас кривые, не можем...Ошибки при мытье ...

Как избавиться от запаха мочи животных в доме

Очаровательные домашние питомцы — это не только положительные эмоции, это еще и большое количество бытовых проблем. Особенно непросто приучить питомца к лотку.
В процессе обучения животное может оставлять метки в самых нежелательных местах, из-за чего запах мочи распространяется по всему дому. К счастью, справиться с неприятной проблемой поможет копеечное средство.

Как избавиться от запаха мочи животных в доме

Чтобы приготовить средство, которое поможет избавиться от запаха мочи, в теплую воду необходимо добавить йод. Йода следует брать такое количество, чтобы вода окрасилась в желтый цвет.

Как избавиться от запаха мочи животных в доме

После приготовления раствора смочите в нем салфетку или полотенце и положите на место, которое пометил питомец на 5-7 часов. Важно следить, чтобы салфетка оставалась влажной. По истечении времени обрабатываемое место необходимо промыть мыльным раствором и чистой водой.

Как избавиться от запаха мочи животных в доме
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Животныезапах

Картина дня

наверх