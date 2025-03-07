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Аппетитные истории итальянского кондитера

Маттео Стаччи – шеф-кондитер из итальянского города Монца. При помощи разнообразных десертов он создаёт забавные миры и населяет их миниатюрными человечками, чем и прославился на весь мир.

«Внешний вид десерта не мене важен, чем его вкус», — говорит Маттео и с ним трудно не согласиться:

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

Аппетитные истории итальянского кондитера

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