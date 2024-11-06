В 2000-х годах компьютеры стали доступны для каждого, и конечно же все дети и подростки мечтали о нём! Какое же было счастье, когда он наконец появлялся дома. И тогда мы погружались в удивительный мир игр, MSword и paint.



Вот такие мониторы стояли у каждого, у кого дома был компьютер. Это вам не ультратонкие моноблоки, эти мониторы были тяжёлые и громоздкие, а сам экранчик был маленьким по сравнению с современными мониторам.

Чаты.

Игры.

Компьютерные клубы