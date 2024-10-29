17 советов, которые полезно знать каждому автомобилисту

Хитрости, которые стоит знать каждому автолюбителю.
Автомобиль - это одна из тех немногих вещей, которую стремиться получить в свое распоряжение почти каждый человек. Неважно насколько сильно отличаются люди, почти все они видят решение "транспортного вопроса" для себя в приобретении своего собственного автомобиля.. И в этом должны помочь примеры, собранные в новом обзоре.
1. Безопасный гараж
Стенки узкого гаража.
Хотите обезопасить двери своего автомобиля от случайных ударов и повреждений в узком гараже. Мягкий упор вдоль стен прекрасно справится с этой задачей. Используйте мягкие дуги для бассейна, поролон или пенопласт для создания мягких бортиков в собственном гараже.
2. Дыра в бензобаке
Временное устранение бреши.
Неожиданно заметили, что в бензобаке образовалась дыра? В этой ситуации помогут жевательные конфеты для свежего дыхания. Хорошенько пожуйте конфету и заклейте ею дырку. Естественно, это всего лишь временная мера, которая выручит до тех пор, пока Вы не попадете к механику.
3. Мелкие царапины
Маскировка мелких царапин.
Опытные автомобилисты знают, насколько сложно бывает подобрать подходящий цвет для покраски поврежденных участков автомобиля. Быстро и эффективно с маскировкой мелких сколов и царапин справится лак для ногтей. Естественно нужно, чтобы тон лака максимально совпадал с цветом авто. Однако если вы ошибетесь, всегда можно стереть и попробовать другой.
4. Защита от солнца
Солнцезащитный экран.
Солнечный свет слепит глаза и часто затрудняет обзор водителю, а козырек, предназначенный для защиты от солнца, далеко не всегда справляется с этой функцией. Солнцезащитные очки тоже не лучший выход из ситуации так, как они ограничивают обзор и причиняют дискомфорт многим людям. Лучшее решение данной проблемы - специальный светозащитный щиток из цветного пластика, который крепится к защитному козырьку автомобиля и защищает глаза водителя от слепящих лучей солнца или фар, проезжающих машин.
5. Чистка салона от шерсти
Чистка сидений от шерсти.
Водители, которым когда-либо приходилось возить в машине животных, не понаслышке знают, как трудно впоследствии очистить салон от шерсти. Быстро и легко удалить шерсть с сидений авто поможет пульверизатор с водой и резиновый скребок для стекол.
6. Стекло без разводов
Чистые стеклоочистители.
Не стоит забывать о чистоте стеклоочистителей. Периодически наносите небольшое количество медицинского спирта на щетки дворников, чтобы избавится от грязных разводов и подтеков на лобовом стекле.
7. Полочка
Дополнительная полочка в авто.
Сетка, натянутая под потолком между водительским и передним пассажирским сидением обеспечит Вас дополнительным местом для хранения всяких мелочей. Такую сетку-полку можно также успешно использовать как место для мусора.
8. Замерзший замок
Отогреть замерзший замок.
Антисептик для рук позволит справиться с замерзшим замком зимой. Поэтому, стоит обязательно обзавестись таким средством до наступления первых заморозков.
9. Глянцевый блеск
Кондиционер для волос для блеска авто.
Нанесите немного любого кондиционера для волос на вымытый кузов своего автомобиля, оставьте на пять минут и смойте. Такая хитрость вернет Вашей машине былой блеск без вреда для краски. Кроме того, вещества, входящие в состав кондиционера для волос отталкивают воду, что позволит продлить эффект чистоты и реже посещать автомойку.
10. Ржавые клеммы
Поржавевшие клеммы.
Бутылочка Кока-колы в бардачке способна не только утолить жажду, но и справится с ржавчиной на клеммах аккумулятора. Залейте их баночкой шипучего напитка, оставьте на тридцать минут, а после протрите сухой тряпкой.
11. Налет на дисках
Борьба с налетом на дисках.
Для того, чтобы удалить черный нагар от колодок на колесных дисках совсем не обязательно ехать на мойку. Налейте в пульверизатор немного подсолнечного масла, распределите его по поверхности дисков и оставьте на десять минут. По истечению времени, тщательно протрите диски чистой тряпкой. Подсолнечное масло не только снимет налет, но и защитит поверхность от дальнейших загрязнений.
12. Цвет покрышек
Насыщенный черный цвет покрышек.
Используйте глицерин, чтобы вернуть резине насыщенный черный цвет. Нанесите средство на губку и пройдитесь этой губкой по предварительно вымытым покрышкам. Такой совет особенно актуален во время сезонной замены резины так, как глицерин не только улучшит внешний вид шин, но и защитит их от пересыхания.
13. Экономия топлива
Расход бензина.
Хотите уменьшить расход топлива - откажитесь от быстрой езды. А если быть точнее не разгоняйтесь свыше 90-100 километров в час так, как при такой скорости начинает стремительно расти аэродинамическое сопротивление воздуха за счет чего и увеличивается расход топлива.
14. Неприятный запах
Неприятный запах в салоне.
Следствием неприятных запахов в салоне могут быть грязные воздушные фильтры. Поэтому, не забывайте проверять, продувать и в случаи необходимости менять фильтр в своем авто.
15. Борьба с запахами
Устранение неприятных запахов.
Устранить неприятные запахи в салоне авто поможет активированный уголь. Открытый пакетик или коробочка с таблетками угля, оставленный в салоне на ночь, избавит салон от любых неприятных запахов.
16. Фиксация вещей
Клеящийся коврик.
Клеящийся коврик - удобная и доступная вещь, которая точно пригодится любому автомобилисту. Резиновый коврик, клеящийся на торпеду, обеспечит надежную фиксацию разных мелочей.
17. Распространение ржавчины
Лак и ржавчина на кузове.
Заметили пятна ржавчины на кузове? Закрасьте поврежденные места лаком, соответствующим цвету машины, или прозрачным. Это позволит предотвратить дальнейшее распространение ржавчины и улучшит внешний вид авто.
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