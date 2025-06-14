Без «апельсиновой корки»: почему у советских женщин не было целлюлита

Совестские модницы в купальниках/ фото: back-in-ussr.com , Pinterest.com
В Советском Союзе женщины на пляже раздевались до купальника без всякого стеснения. И это неудивительно! Советские модницы имели красивое подтянутое тело без целлюлита. Но как им удалось избежать «апельсиновой корки»? Может дело в особой диете?
1. Здоровое питание
Советское кафе/ фото: ar.pinterest.com
Да, действительно в СССР женщины придерживались особого питания. Оно было разработано не только для представительниц прекрасного пола, но и для мужчин. По сути, советские люди правильно питались. В их рационе обязательными продуктами были белок животного и растительного происхождения, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты. Ни о каких вредных жирах и усилителей вкуса никто не знал. Даже фастфуд был полезным. В кафе можно было купить за 50 копеек советский «гамбургер», который носил название «Московская котлета», а также пирожки с картофельной или гороховой начинкой, лапшу с овощами, пельмени и морс. Перекус получался питательным и не вредил здоровью. Советские женщины не страдали от ожирения и о слове «целлюлит» даже не слышали...
2. Американская мода на целлюлит
Книга Николь Ронсар/ фото: ozon.ru
Впервые о модном словечке «целлюлит» женщины услышали в начале 70-х годов. Французский косметолог и бизнесвумен из США Николь Ронсар опубликовала статью в журнале Vogue об опасности бугристой кожи на бедрах, которая напоминает апельсиновую корку. Француженка предлагала женщинам бороться с целлюлитом разными способами, в том числе косметическими.
Тема целлюлита стала актуальной в США, а вскоре и в соседних странах. Николь выпустила книгу, в которой утверждала, что целлюлит — опасное состояние, и от него нужно немедленно избавляться. Бизнесвумен извратила медицинский термин, а врачам оставалось лишь опровергать эту информацию. Вскоре американские девушки ее признали экспертом в области коррекции фигуры. К счастью, ее методы борьбы с целлюлитом основывались лишь на правильном питании, которое не причиняло вреда здоровью.
Американское кафе/ фото: Pinterest.com
По теории Ронсар, вредная пища превращается в организме в некую субстанцию, которая откладывается под кожей. Из-за этого она становится бугристой. Врачи признали ее концепцию маркетинговым ходом, поскольку к целлюлиту это не имело отношения. В медицине целлюлитом называют совершенно другой процесс в организме. Но американки не хотели слушать врачей и назвали французского косметолога своим гуру.
3. Целлюлит дошел до Советского Союза
Советское ТВ/ фото: kaprizulka.mediasole.ru
Через 10 лет активной пропаганды за рубежом, целлюлит все-таки добрался до Советского Союза. Но появился он не на женском теле, а в "аптеках"... Фармацевты обнаружили поступление новых напитков и кремов, которые назывались «Антицеллюлитными». Медики не могли понять, что лечить зарубежными препаратами. А если ориентироваться на состав, то это были обычные чаи для похудения. Вскоре про целлюлит заговорили на общественном телевидении. В рекламах показывали женщин с идеальной кожей без единого бугорка. Конечно, советские модницы начали искать изъяны на своей коже. Но женщин, которые обнаружили на своих бедрах «апельсиновую корочку», было не много. Даже дамы с отклонением от нормы в весе имели гладкую кожу. И в этом им помогло обычное советское питание.
4. Не питанием единым
Советский кемпинг/ фото: drive2.ru
Кроем того, советские женщины вели активный образ жизни. Времени лежать на диване не было. Государство активно пропагандировало занятия спортом. Каждая советская модница занималась физкультурой. Высокая физическая активность позволяла поддерживать тело в хорошей форме, даже после рождения детей.
Также в СССР было принято каждые выходные проводить на природе. Зимой женщины катались на лыжах и коньках. Летом отправлялись с друзьями или семьей в пешие походы или мини-путешествия на авто. И даже взрослые женщины не могли себе позволить сидеть сложа руки. Практически у каждой советской дамы была дача, на которой физическая нагрузка не меньше, чем в тренажерном зале. Женщины разного возраста оставались с прекрасным телом без целлюлита до распада СССР. А затем мода на питание и спорт начала изменяться...
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