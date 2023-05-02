10 полезных продуктов, с которыми легко «обмануть желудок» и не съесть лишнего

К счастью, существуют продукты, которые помогают снижать аппетит

1. Красная рыба

Красная рыба - прекрасный диетический продукт, содержащий массу полезных веществ и жирные кислоты омега-3 / Фото: img.povar.ru

2. Семена чиа и лен

Лен и чиа - суперпродукты с большим количеством антиоксидантов и омега-3 в составе / Фото: nazdor.ru

3. Авокадо

Авокадо богато олеиновой кислотой, которая обеспечивает длительное чувство насыщения / Фото: the-challenger.ru

4. Вода

Не все знают, но чем меньше в организме жидкости, тем больше мы хотим есть / Фото: sdelay-sebya-sama.ru

5. Кокосовое масло

Кокосовое масло помогает повысить иммунитет, снизить уровень холестерина, улучшить метаболизм / Фото: shkolazhizni.ru

6. Яйца

Яйца лучше всего снижают аппетит и считаются одним из полезнейших завтраков / Фото: s1.1zoom.ru

7. Перец чили

Даже употребление 1 г продукта запускает процессы похудения в организме / Фото: aveslim.ru

8. Орехи

Орехи утолят чувство голода, насытят организм полезными жирами и не навредят фигуре / Фото: foodinformer.ru

9. Мята

Мятные чаи и настои - эффективный расслабляющий и успокаивающий напиток / Фото: stihi.ru

10. Имбирь и корица

И имбирь, и корица нормализуют сахарный уровень в крови, который как раз-таки отвечает за наш аппетит / Фото: kurir.rs