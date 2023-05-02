10 полезных продуктов, с которыми легко «обмануть желудок» и не съесть лишнего

К счастью, существуют продукты, которые помогают снижать аппетит
Бывают дни, когда постоянно хочется есть. А ведь переедание вредно не только для формы, но и для здоровья. К счастью, существуют продукты, которые помогают снижать аппетит. Они насыщают организм ничуть не хуже вредной еды, зато калорий в них намного меньше. Novate.ru подскажет, как обмануть желудок, если хочется есть как не в себя.
1. Красная рыба
Красная рыба - прекрасный диетический продукт, содержащий массу полезных веществ и жирные кислоты омега-3 / Фото: img.povar.ru
Красная рыба - прекрасный диетический продукт, содержащий массу полезных веществ и жирные кислоты омега-3. В рыбе мало калорий, но при этом она отлично насыщает организм. В идеале нужно есть красную рыбу как минимум раз в неделю. Благодаря ей вы не только улучшите общее самочувствие, но и сможете предотвратить развитие ожирения и сахарного диабета.
2. Семена чиа и лен
Лен и чиа - суперпродукты с большим количеством антиоксидантов и омега-3 в составе / Фото: nazdor.ru
Маленькие зернышки - суперпродукты с большим количеством антиоксидантов и омега-3 в составе. Чиа и лен нормализуют функционирование пищеварительной системы и укрепляют иммунитет. Еще одно полезное свойство продуктов - впитывание большого количества воды. Благодаря этому семена помогают заполнить желудок, обеспечивают чувство сытости, за счет чего снижается аппетит.
3. Авокадо
Авокадо богато олеиновой кислотой, которая обеспечивает длительное чувство насыщения / Фото: the-challenger.ru
Еще один источник полезных жиров и витаминов. Авокадо богато олеиновой кислотой, которая обеспечивает длительное чувство насыщения. Если совмещать авокадо с другими продуктами, за один прием пищи вы съедите меньше, зато быстро почувствуете сытость. Чтобы вечером и ночью не хотелось бегать к холодильнику, съедайте на ужин половинку плода.
4. Вода
Не все знают, но чем меньше в организме жидкости, тем больше мы хотим есть / Фото: sdelay-sebya-sama.ru
Не все знают, но чем меньше в организме жидкости, тем больше мы хотим есть. Мозг плохо различает признаки обезвоживания и голода, поэтому из-за нехватки жидкости мы тоже будем испытывать острое чувство голода. Если вы ели совсем недавно, но не чувствуете насыщение, попейте воды. Так вы обманите мозг и не съедите лишние калории.
5. Кокосовое масло
Кокосовое масло помогает повысить иммунитет, снизить уровень холестерина, улучшить метаболизм / Фото: shkolazhizni.ru
Кокосовое масло помогает повысить иммунитет, снизить уровень холестерина, улучшить метаболизм и общее состояние органов. А все благодаря жирам, железу и цинку. Чтобы поуменьшить аппетит, периодически добавляйте в блюда кокосовое масло. Однако важно не переусердствовать, поскольку из-за переизбытка продукта в ежедневном рационе желаемой пользы можно не достичь.
6. Яйца
Яйца лучше всего снижают аппетит и считаются одним из полезнейших завтраков / Фото: s1.1zoom.ru
Яйца лучше всего снижают аппетит и считаются одним из полезнейших завтраков. Если съесть утром яичницу или отварные продукты, о чувстве голода можно забыть до обеда. В яйцах много протеина, который заряжает организм энергией и помогает сохранять мышечную массу. Так что устроив белковый завтрак, в течение дня вы съедите меньше калорий.
7. Перец чили
Даже употребление 1 г продукта запускает процессы похудения в организме / Фото: aveslim.ru
Жгучий перчик отлично подавляет аппетит за счет капсаицина - вещества, которое утоляет голод и способствует жиросжиганию. Даже употребление 1 г продукта запускает процессы похудения в организме. Но с перцем важно не переборщить и тем более не есть его каждый день. Одного раза в неделю будет достаточно, чтобы запустить жиросжигание в организме.
8. Орехи
Орехи утолят чувство голода, насытят организм полезными жирами и не навредят фигуре / Фото: foodinformer.ru
Орехи - отличная альтернатива перекусам. Несмотря на то, что продукты довольно калорийные, достаточно съедать всего пару орешков. Они утолят чувство голода, насытят организм полезными жирами и не навредят фигуре. К тому же орехи нормализуют сахарный уровень в крови и снижают аппетит. Добавляйте их в творог, мюсли, каши, десерты.
9. Мята
Мятные чаи и настои - эффективный расслабляющий и успокаивающий напиток / Фото: stihi.ru
Мятные чаи и настои - эффективный расслабляющий и успокаивающий напиток. Он влияет не только на центральную нервную систему, освежая организм, но и притупляет чувство голода. Если каждый день выпивать хотя бы по одной чашке мятного чая, вы заметите улучшения со стороны пищеварительной системы. Например, избавитесь от изжоги и поможете предотвратить возникновение камней в желчном пузыре.
10. Имбирь и корица
И имбирь, и корица нормализуют сахарный уровень в крови, который как раз-таки отвечает за наш аппетит / Фото: kurir.rs
И имбирь, и корица нормализуют сахарный уровень в крови, который как раз-таки отвечает за наш аппетит. Если не хотите перебрать калорий, завтракайте овсянкой с добавлением щепотки коричного порошка и пейте чай с имбирем. Так вы взбодрите организм и обогатите его полезными веществами.
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