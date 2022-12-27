По каким причинам мы не реализовываем задуманное

Мечтать, планировать, выполнять…
Новый год – время, когда люди строят планы и дают обещания сами себе что-то сделать в году наступившем. Но уже через несколько месяцев становится понятно, что все эти обещания – лишь пустые слова. Но если вы действительно хотели бы изменить что-то в своей жизни, мы расскажет о том, что мешает выполнить данные себе же обещания.
1. Непонимание
Непонимание причин обещания.
Большая ошибка, которую делают все, заключается в том, что люди не определяют для себя четкие причины для того, что обещают сами себе. Когда мотивация начинает исчезать, то и цели того, зачем нужно что-либо делать, постепенно забываются.
2. Фокусировка
Фокусировка на негативе.
Вместо того, чтобы ставить перед собой цель по избавлению от чего-либо негативного (к примеру, лишнего веса), нужно сосредоточиться на добавлении в жизнь положительных вещей (к примеру, изучения боевого искусства). Ориентация на позитивных вещах поможет сохранить мотивацию в долгосрочной перспективе.
3. Перебор
Люди берут на себя слишком много обязательств.
Благодаря социальным сетям, пропагандирующих подобный «современный» ритм жизни, люди склонны «откусывать больше, чем могут проглотить». В конечном итоге, стоит понять, что нужно ставить реалистичные цели, а затем усложнять их с течением времени.
4. Обещания
Обещания не являются реальными.
Зачастую люди, когда думают, чего бы они хотели добиться в следующем году, склонны излишне фантазировать. Всегда нужно ставить конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные цели, которых можно будет добиться, иначе все закончится провалом.
5. Негатив
Неправильный настрой.
Если кто-то пытается бросить курить, но при этом у него постоянный стресс дома или на работе, это может быть крайне трудно. Стоит попытаться устранить негативные воздействия, прежде чем совершать изменения в своей жизни.
6. Планирование
Плохой таймменеджмент.
Все люди разные, поэтому то, что работает для одного человека, может не сработать для другого. Но все равны в том, что у них есть 24 часа в сутках. Если кто-то тратит слишком много времени на социальные сети или компьютерные игры, нужно сократить это время. Стоит избавиться от подобной нехватки времени и определиться с приоритетами.
7. Социум
Путь к цели в одиночку.
Многим часто может быть трудно достичь своих целей. Независимо от того, что человек думает о себе, что он социопат или одиночка, факт заключается в том, что люди – социальные существа. Никто не изменил мир в одиночку, поэтому стоит найти кого-то, кто поможет двигаться к цели.
8. Финансы
Финансовые ограничения.
Часто многие думают, что для того, чтобы (к примеру) похудеть, нужно оплатить дорогостоящий абонемент в спортзал. Это неверно. Как правило, существует довольно много менее дорогостоящих способов достижения целей, если достаточно внимательно изучить проблему.
9. Сравнивание
Сравнивание себя с другими.
Довольно часто люди сравнивают себя с другими, и когда сравнение не в их пользу, то сдаются. Немедленно нужно прекратить сравнивать себя, каждый человек уникальный и имеем свои собственные цели и препятствия. Лучше сосредоточиться на том, почему хочется достичь своих целей.
10. Отсутствие планов
Отсутствие планов на случай непредвиденных обстоятельств.
Когда человеку не удается достичь поставленных целей, ему часто бывает трудно понять, что делать дальше, и возникает сильное искушение просто отказаться от всего. Во избежание подобного принятия эмоциональных решений стоит определить для себя альтернативные цели.
11. Переизбыток планов
Слишком много планов на случай непредвиденных обстоятельств.
Точно так же, как и в прошлой ситуации, когда не было никаких резервных планов, их может быть слишком много. Создавая слишком много альтернатив, человек ограничивает себя и, возможно, отвлекает от достижения главной цели.
12. Преодоление
Остановка после неудачи.
Одна из самых больших причин, по которой человек не может постоянно поддерживать свою силу воли, заключается в том, что люди останавливаются на своих неудачах. Этот тип негативного мышления напрямую связан с боязнью провала. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что не получилось, нужно попробовать найти области, в которых человек преуспел.
13. Настойчивость
Нетерпеливость.
Никто не достиг своих целей за одну ночь. Это требует времени и настойчивости, поэтому не стоит унывать, если сразу не будет видно прогресса.
14. Концентрация
Отвлечение.
Если кто-то хочет сосредоточиться на том, что ему нужно сделать, то нужно устранить то, чего не нужно делать. На самом деле, все снова возвращается к определению приоритетов. Все, что не помогает выполнить свою задачу, отвлекает от нее.
15. Фокусировка
Слишком большая фокусировка на конечной цели.
Итак, нужно прекратить сравнивать себя со своим идеалом и начать сравнивать себя с тем, кем каждый был вчера. Чем больше фокусироваться на конечной цели, тем труднее будет по мере ее достижения. Нужно наслаждаться каждым небольшим успехом, который уже был достигнут, и в конце концов итоговый сладкий приз не заставит себя ждать.
БОНУС
Правильный выбор, настойчивость и концентрация!
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