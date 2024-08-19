10 самых больших городов мертвых и их невероятные подземные секреты

Панорама Киево-Печерской лавры.
Некрополи или города мертвых появляются по всему миру с древних времен до наших дней. Некоторые хаотически разрастались из-за переполненности, в то время как другие были тщательно спланированы. В некоторых случаях архитекторы, которые строили некрополи, делали их точными копиями городов из мира живых.
1. Вади ас-Салам
Кладбищенский комплекс Вади ас-Салам.
Вади ас-Салам - "Долина мира", в которой находятся пять миллионов захоронений, это самое большое кладбище в мире. Этот некрополь расположен в одном из самых крупных городов Ирака, Наджафе, в котором живет 600 000 людей. Наджаф также входит в тройку самых священных городов для мусульман-шиитов, кроме Мекки и Медины.
Среди шиитов существует убеждение, что все правоверные должны быть похоронены в Вади ас-Салам, независимо от того, где были первоначально преданы земле. Поскольку людей хоронят в этом месте в течение более 1500 лет, Вади ас-Салам охватывает более 8 квадратных километров и продолжает расти. Только одна война в Ираке расширила кладбище на 40 процентов.
2. Некрополь Скави
Кладбищенский комплекс Скави.
Под базиликой Святого Петра в Ватикане скрывается Ватиканский Некрополь ("Скави") - огромный подземный кладбищенский комплекс, построенный вокруг костей Святого Петра, который был казнен в Риме во времена правления Нерона. Комплекс состоит из трех уровней, которые были созданы между 27 г. до н.э. и 476 г. н.э.. В нем можно найти языческие могилы, датируемые первым веком, а также захоронения пятого века, где христиане погребены рядом с язычниками.
Улицы некрополя являются точными аналогами улиц древнего Рима, за исключением того, что вместо магазинов и жилых домов в нем находятся могилы. В 1965 году археологи заявили, что они обнаружили кости Святого Петра, когда они наткнулись на захоронение с пометкой "Петр здесь". Могила Святого Петра находится непосредственно под центральным алтарем и куполом базилики.
3. Некрополь Сильван
Кладбище Сильван.
На Елеонской горе в Иерусалиме можно найти самое старое постоянно используемое кладбище в мире: некрополь Сильван. Это место использовалось для захоронений на протяжении трех тысячелетий со времени возникновения города, а сейчас в нем можно найти 150 000 могил. Сильван имеет большое значение для верующих, ведь принято считать, что Мессия вернется в Иерусалим с Елеонской горы и те, кто покоятся на горе, будут спасены первыми.
4. Некрополь Монтероцци
Кладбищенский комплекс Монтероцци.
Некрополь Монтероцци - этрусский кладбищенский комплекс из 6000 могил, которые вырублен в скалах к востоку от итальянского города Тарквиния. Кладбище является точной копией этрусского города. Погребальные камеры повторяют интерьеры домов того периода, поэтому благодаря древнему некрополю можно увидеть как выглядели города в доримской Италии.
Монтероцци славится своими 200 разрисованными гробницами, некоторые из которых датируются 7 веком до н.э. Они считаются "первой главой в великой истории итальянской живописи". Эти гробницы являются точными копиями этрусских домов, а сложные фрески на них изображают сцены из повседневной жизни.
5. Орти-Петра
Некрополь Орти-Петра.
Расположенный в 30 км от города Ретимно на Крите некрополь Орти-Петра является своеобразным "окном" в мир эпохи Гомера. Этот некрополь является частью более крупного археологического объекта, который был заселен с 3000 г. до н.э. до византийской эпохи. Погребальные камеры Орти-Петра содержат элементы, которые непосредственно касаются историй "Илиады". Одним из самых интригующих открытий в Орти-Петра было захоронение четырех женщин.
Считается, что одна из них (которая умерла в возрасте 72 года) была жрицей, а трое других (которые были молодыми на момент смерти) были ее протеже. Все женщины были погребены с богатыми украшениями, что свидетельствует о процветающей торговле острова с Египтом, Грецией и Ближним Востоком. Тот факт, что эти женщины предпочли быть похороненными вместе, без мужчины, говорит многое о сексуальной политике древнего Крита.
6. Некрополь Солницата
Город мертвых Солницата.
К северу от города Провадия в Болгария археологи обнаружили некрополь Солницата, который считается старейшим из известных в Европе. Это место датируется 4300 г. до н.э., то есть некрополь на тысячу лет старше греческой цивилизации. Высокие, толстые стены, окружающие город, в котором жило примерно 300 человек, говорит о том, что жители защищали что-то ценное. Считается, что они продавали соль, ценный минерал, который часто использовался в качестве валюты в древние времена.
Самой интригующей находкой в некрополе Солницата является золотой 24-каратный кулон, который, как полагают, на 200-300 лет старше некрополя. Это делает его самым старым обработанным золотом в Европе, если не в мире. Анализ костей также показал, что жители Солницата пили коровье молоко задолго до любого другого общества в мире.
7. Гипогей Хал-Сафлиени
Некрополь Гипогей Хал-Сафлиени.
В 1902 году каменщики обнаружили подземный некрополь на холме возле города Паола на Мальта. Это подземное святилище, которое датируется 4000 - 2500 годами до н.э., является единственным известным доисторическим подземным храмом в мире. Гипогей состоит из трех слоев, наложенных друг на друга.
Были найдены более 7000 человеческих останков и множество артефактов, таких как бусинки, керамика, амулеты и скульптуры, которые помогли пролить свет на жизнь мальтийского периода. Считается, что захоронения проводились в несколько этапов. Сначала труп оставляли, чтобы с него сгнило мясо, а затем скелеты перемещали в боковые камеры и покрывали красной охрой.
8. Некрополь Вари Кайан
Город мертвых Вари Кайан.
Между 1925 и 1929 годами экспедиция археологов отправилась на побережье Центральных Анд в Перу, чтобы исследовать город мертвых, известный как Вари Кайан, который был построен представителями культуры Паракас. Созданное 2000 лет назад захоронение содержало 429 естественно мумифицированных тел, помещенных в специальные корзины.
Сухой воздух перуанских Анд сохранил в течение этого времени волосы, зубы и плоть нетронутыми. Тела мумий Вари Кайан настолько хорошо сохранились , что ученые смогли определить, чем они питались: смесь из морепродуктов и наземных культур. Также были найдены великолепные вышитые ткани, которые теперь выставлены в музеях по всему миру.
9. Некрополь Ордек
Город мертвых Ордек.
Обнаруженный в 1934 году на краю китайской пустыни Такла-Макан некрополь Ордек представляет собой настоящий город мертвых, в котором захоронения велись с 2000 г. до н.э. до 300 г.н.э. В комплексе были найдены около 300 мумий, похороненных в чем-то, похожем на перевернутые лодки, покрытые воловьей кожей. Благодаря сухому климату и соленой почве тела сохранились великолепно. Самым шокирующим элементом этих мумий были их неазиатские светлые волосы и высокий рост.
Анализ ДНК показал, это они были смешанного евразийского и сибирского происхождения. Что интересно, мумии были одеты в клетчатые одежды, которые использовались в Европе, но в то время были неизвестными в Китае. Также некрополь Ордек примечателен тем, что в нем был найден самый древний в мире известный сыр на лице и шее одной из мумий.
10. Киево-Печерская лавра
Мощи в Киево-Печерской лавре.
Основанная в 1051 году Киево-Печерская лавра расположена на холмах над рекой Днепр. Монахи выбрали это место, потому что оно лежит над обширным пещерным комплексом, который использовался в качестве места захоронения в течение более 700 лет. В пещерах находятся останки основателя монастыря - преподобного Антония Печерского, а также других братьев, монахов, подвижников и святых.
Благодаря местному климату и почве тела мумифицировались, и их до сих пор можно увидеть, спустившись в пещеры. На протяжении XVI - XVII веков ходили слухи, что пещерный комплекс был настолько велик, что он достигал Москвы и Новгорода. Несмотря на то, что это преувеличение, никто, кроме посвященных не знает, насколько глубоко идут эти катакомбы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии