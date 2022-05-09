Скрытый резерв: водка

В 1887 году Дмитрий Иванович Менделеев занимался изучением соединения этилового спирта и воды. Интерес к этому вопросу у ученого был чисто научный и исследовал он физиологические свойства растворов. Но со временем к подлинным открытиям, сделанным знаменитым химиком в ходе работы, приписали и те, которых он не делал. Так зародился устойчивый миф, что среди прочего ученого интересовали вкусовые свойства смеси и идеальная пропорция раствора, а итогом всех его трудов стал рецепт приготовления водки.
Первое же подобие водки было завезено в Россию в XIV веке. Тогда генуэзские послы доставили к царскому двору виноградный спирт. Изначально сорокоградусный алкогольный напиток применялся не в увеселительных целях, а в качестве лекарства от разных недугов. Взяв на вооружение опыт наших далеких предков, мы нашли 10 альтернативных способов использования водки.
Средство от сорняков
Водка может стать вашим секретным оружием в борьбе с сорняками. Она разрушает восковое покрытие на поверхности листьев, что приводит к их быстрому обезвоживанию. Просто смешайте 30 мл. водки с несколькими каплями средства для мытья посуды и двумя чашками воды. Получившуюся смесь перелейте в бутылку с пульверизатором. Эффективнее всего использовать средство против сорняков, растущих под прямыми солнечными лучами.
Экстракт для выпечки
Немного водки, мяты, цедры цитрусовых или миндаля и вы получите натуральный экстракт для приготовления десертов. Используемые для экстракта компоненты необходимо нарезать, подавить, переложить в банку, залить половиной чашки водки, после чего закрыть крышкой. Настаивать экстракт необходимо в течение 5-6 недель.
Освежитель одежды
Самый простой способ освежить грязную одежду — выстирать ее. Когда такой возможности нет, продлить жизнь вещам можно с помощью водки. Распылите немного водки на одежду и дайте ей высохнуть.
Средство от прыщей
Водка обладает выраженным антибактериальным действием, благодаря чему раствор на ее основе помогает избавиться от прыщей. Для обработки раздраженных участков кожи можно изготовить простейший аналог тоника. Понадобится обычная стеклянная банка, несколько свежих цветков лаванды и водка. Цветы сложите в банку, залейте водкой, плотно закройте крышку и поставьте банку настаиваться в солнечном месте 3-5 дней. После процедите жидкость через ситечко или фильтр и перелейте в удобную емкость
Очистка серебрянных изделий
Серебрянные украшения требуют регулярного ухода. Вернуть им блеск и очистить от налета можно народным средством на основе мыльного раствора, лимонного сока и чайной ложки водки. Украшение положите в получившуюся смесь и оставьте его в растворе на ночь.
Читать на Don’t Panic: http://dnpmag.com/2017/02/11/skrytyj-rezerv-vodka-2/
Продление жизни цветам
Рано или поздно срезанные цветы начинают вянуть. Если в воду добавить водки, цветы простоят в вазе дольше. Оптимальная пропорция — столовая ложка на обычную вазу.
Волшебный шампунь
Не можете смыть с волос гель или воск? Тогда добавьте в шампунь чайную ложку водки. Спиртосодержащий напиток не только избавит от средств для укладки волос, но также укрепит их и придаст волосам блеск.
Устранение запаха в обуви
Водкой легко можно устранить главный источник неприятного запаха — бактерии. Достаточно распылить водку на зловонные ботинки. Запах самого алкоголя исчезнет, как только намоченное водкой место высохнет.
Очистка стекол и очков
Стеклянные поверхности водка очищает не хуже, чем специальное средство для мытья стекол. Просто распылите водку на стекло, а затем вытрите насухо газетой или мягкой тряпкой. Для очистки очковых линз необходимо капнуть немного водки на тряпочку и протереть ей очки.
Растворитель
Водкой можно легко удалить следы от ценников, штрих-кодов и прочих наклеек. Алкоголь растворяет клеящую поверхность, после чего остатки этикетки можно будет без труда соскрести.
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