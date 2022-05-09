Скрытый резерв: водка

В 1887 году Дмитрий Иванович Менделеев занимался изучением соединения этилового спирта и воды. Интерес к этому вопросу у ученого был чисто научный и исследовал он физиологические свойства растворов. Но со временем к подлинным открытиям, сделанным знаменитым химиком в ходе работы, приписали и те, которых он не делал. Так зародился устойчивый миф, что среди прочего ученого интересовали вкусовые свойства смеси и идеальная пропорция раствора, а итогом всех его трудов стал рецепт приготовления водки.



Первое же подобие водки было завезено в Россию в XIV веке. Тогда генуэзские послы доставили к царскому двору виноградный спирт. Изначально сорокоградусный алкогольный напиток применялся не в увеселительных целях, а в качестве лекарства от разных недугов. Взяв на вооружение опыт наших далеких предков, мы нашли 10 альтернативных способов использования водки.









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