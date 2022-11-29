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Невероятные офисные здания из разных стран мира

Многие офисные здания квадратные и скучные, но время от времени они граничат с произведениями искусства. В преддверии Всемирного фестиваля архитектуры в ноябре WAF (World Architecture Festival) выпустила свой список самых красивых офисных зданий в мире.

Невероятные офисные здания из разных стран мира


Невероятные офисные здания из разных стран мира

В Сан-Паулу, Бразилия, архитектурная фирма Guilherme Torres Studio следила за проектами своих других международных офисов, создавая здание в стиле брутализма с оттенком современности.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

В Нанкине, Китай, к югу от Пекина, восстановленный Лай-Ярд представляет собой смесь из камня и стекла.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

GS1 Portugal, расположенная в Лиссабоне, включает в себя решетчатую текстурированную роспись на своем фасаде.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

Центральная штаб-квартира швейной компании Pull & Bear, в Нароне, Испания, представляет собой длинное, низкое здание, расположенное рядом с хорошо ухоженным газоном.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

Штаб-квартира SY Construction, Тайчжун, Тайвань. Бетонное здание, расположенное среди деревьев.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

В Вжесне, Польша, штаб-квартира Wrzesińskie of News имеет перфорированный стиль на фасаде, напоминающий газетные колонки.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

490 Consulting Suites, в Спринг-Хилле, Австралия, использует сочетание горизонтальных и вертикальных линий, чтобы создать завораживающий внешний вид.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

Офисы архитектурной фирмы Sanctuary, расположенной в Бангалоре, Индия, имеют подвижные стены, которые облегчают поступление воздуха в помещение.



Невероятные офисные здания из разных стран мира

Архитектурная и дизайн-студия, расположенная примерно в 320 км от Ченнаи, Индия.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

Västgötagatan 5 — коммерческое здание в Стокгольме, Швеция.

Невероятные офисные здания из разных стран мира

Головные офисы администрации порта Бельгии напоминают о большом корабле, отправляющемся в море.

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