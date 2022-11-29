Невероятные офисные здания из разных стран мира

Многие офисные здания квадратные и скучные, но время от времени они граничат с произведениями искусства. В преддверии Всемирного фестиваля архитектуры в ноябре WAF (World Architecture Festival) выпустила свой список самых красивых офисных зданий в мире.













В Сан-Паулу, Бразилия, архитектурная фирма Guilherme Torres Studio следила за проектами своих других международных офисов, создавая здание в стиле брутализма с оттенком современности.







В Нанкине, Китай, к югу от Пекина, восстановленный Лай-Ярд представляет собой смесь из камня и стекла.







GS1 Portugal, расположенная в Лиссабоне, включает в себя решетчатую текстурированную роспись на своем фасаде.







Центральная штаб-квартира швейной компании Pull & Bear, в Нароне, Испания, представляет собой длинное, низкое здание, расположенное рядом с хорошо ухоженным газоном.







Штаб-квартира SY Construction, Тайчжун, Тайвань. Бетонное здание, расположенное среди деревьев.







В Вжесне, Польша, штаб-квартира Wrzesińskie of News имеет перфорированный стиль на фасаде, напоминающий газетные колонки.







490 Consulting Suites, в Спринг-Хилле, Австралия, использует сочетание горизонтальных и вертикальных линий, чтобы создать завораживающий внешний вид.







Офисы архитектурной фирмы Sanctuary, расположенной в Бангалоре, Индия, имеют подвижные стены, которые облегчают поступление воздуха в помещение.

Архитектурная и дизайн-студия, расположенная примерно в 320 км от Ченнаи, Индия.Västgötagatan 5 — коммерческое здание в Стокгольме, Швеция.Головные офисы администрации порта Бельгии напоминают о большом корабле, отправляющемся в море.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)