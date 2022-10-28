Выпили чай – оставьте пакетик

Кто из нас не любит чай? Разнообразие его вкусов покорит любого: зеленый, черный, даже красный и белый, с кусочками фруктов, с лепестками цветов и т.д. Для нашего удобства производители создали этот напиток в пакетиках – положил его в чашку, залил кипятком и чай готов. Все привыкли выбрасывать пакетики после их использования. Да и правда, зачем они нужны? Оказывается, от них есть польза.
Нейтрализация запахов
Бывает, откроешь холодильник, а так столько еды, что все запахи смешались и пахнет не совсем приятно. Каждый день мыть его не всегда есть время, но от таких «благоуханий» как-то нужно избавляться. На помощь придут использованные пакетики с чаем. Специальное волокно, из которого они созданы (обычно, оно термопластиковое или древесное), превосходно удерживает разные запахи. Их можно положить в холодильник для нейтрализации ароматов от чеснока, лука или жареных блюд. Правда, они требуют ежедневной замены. А если на высушенный пакетик капнуть эфирного масла, он станет отличным ароматизатором для шкафчика с обувью. Открываете дверцу шкафчика, а оттуда лимонный или мятный запах. Правда, здорово?
Дачникам на заметку
Кто бы мог подумать, что пакетиками с чаем можно удобрять землю для рассады. Оказывается, вместо торфяных таблеток садоводы и огородники берут использованный пакетик, добавляют туда земли, а потом высаживают одна или два семечка. В таких мини-горшочках вырастет прекрасная рассада. Если же Вы любитель цветов на подоконниках, подлейте в горшки с землей испитой заварки. Она не только разрыхлит почву, но также удержит в ней влагу.
Моем стекла
Знакома ситуация, когда моете окна, вытираете насухо, а потом смотрите – множество разводов на стекле, еще и не идеально чисто вымылось. Если под рукой не оказалось специальных средств для мытья окон, зеркал и других стеклянных поверхностей или же Вы сторонник натуральной продукции, воспользуйтесь снова-таки чайными пакетиками. Выпили чаю – отложите пакетик. Накопится около пяти штук, заварите их снова, дайте настояться, а затем переливайте жидкость в бутылку с пульверизатором. И дальше как по плану: распылите на стекло, вытрите насухо и от разводов, отпечатков, загрязнений не будет и следа.
Польза для самого человека
Ни для кого не секрет, что заваренные пакетики используются как компрессы на закрытые веки – они превосходно снимают усталость и убирают мешки под глазами. Однако мало кто знает, что чайные пакетики можно применять от натоптышей. Для этого следует теплый пакетик приложить к проблемному участку и обмотать бинтом, после чего немного полежать. Отдохнули? Теперь удалите ороговевшую кожу пемзой. Кстати, капля сока алоэ или меда перед примочками поможет эффективнее убрать натоптыши. Теперь Вы знаете, что у использованных чайных пакетиков может быть вторая жизнь.
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