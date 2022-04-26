Как выглядит самая дорогая квартира в аренду в Москве за 5 млн в месяц

Пишет Сергей Никитский: «Всего лишь одна ошибка с ноликом открыла московский “ящик Пандоры”. Как вы думаете, много ли сдают квартир в Москве, с арендной платой от 1 млн. рублей в месяц? Почти 500 предложений! А самая дорогая квартира обойдется “всего” в 4,8 млн. рублей в месяц. Решил посмотреть, что за квартира такая “драгоценная”, раз за аренду просят почти 60 млн. рублей в год…»











Объявление о такой дорогой квартире мне попалось на всем известном сайте недвижимости ЦИАН.







В аренду предлагается 10-ти комнатная квартира в самом центре Москвы площадью 638 квадратных метров на 10-м этаже. Размеры комнат – 55-30-55-45-50-50-70 квадратных метров.











С террасы 160 квадратных метров открывается отличный вид на Москву.











Квартира находится в элитном ЖК Коперник, расположенный по улице Большая Якиманка, дом 22 к. 3.







Стоимость квартир в этом доме начинается с отметки 100 млн. рублей и доходит до 1 млрд. Судя из анализа объявлений, данная квартира как раз под 1 млрд., собственно чем и оправдана столь высокая стоимость аренды…











В объявлении пишут – современный, качественный, дизайнерский ремонт. Хотя даже на фото видны недочеты…







Впрочем, владельцы квартиры готовы адаптировать ремонт под Арендатора за 2 месяца.

Как говорится любой каприз за ваши деньги.Квартира состоит из гостевой зоны со столовой, кинотеатром и музыкальной гостиной с выходом на террасу и приватной зоны состоящей из 5 спален со своими сан.узлами и гардеробными.Полностью укомплектована всей необходимой бытовой техникой, сантехникой и элитной мебелью.2 машина-место на подземной парковке. Лифт поднимается непосредственно в квартиру. Панорамный вид на реку и центр города.“Радует”, что коммунальные платежи включены в арендную плату.Кстати, сейчас для аренды в Москве доступно свыше 5000 квартир стоимостью свыше 300.000 рублей в ежемесячно. Кто снимает такие квартиры?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)