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Мамы мира: Колоритные портреты, которые сделал фотограф-путешественник в разных уголках мира


Мамы мира: фотопроект длиной в 10 лет.

Мамы мира: фотопроект длиной в 10 лет.

Что может быть более трогательным, чем отношения матерей к своим детям? В их объятиях – нежность и теплота, забота и готовность защитить своего ребенка от любых невзгод. Фотограф Паскаль Маннартс посвятил 10 лет жизни путешествиям по миру, и собрал целую коллекцию снимков, на которых запечатлены мамы со своими малышами. Женщины выглядят по-разному, но неизменной остается только одно – их беззаветная любовь.

1. Вьетнам, 2001 год


Мама из Вьетнама.

Мама из Вьетнама.

 

Этот снимок был сделан во вьетнамском городе Шапа рано утром, когда на улице моросил дождь. Несмотря на это многие женщины с детьми шли в сторону города или, напротив, в поля. Все они были хороши собой – красивые черты лица, смуглая кожа, массивные серьги в ушах и синие одежды.

2. Марокко, 2003 год


Бесстрашная мама из Марокко.

Бесстрашная мама из Марокко.

 

Ущелье Тодра – одно из самых живописных мест в Марокко. Среди туристов, которые любят активный отдых, прогулка по отвесным скалам популярна. Правда, отправляясь в дорогу, Паскаль и предположить не мог, что именно здесь встретит героев для очередной фотографии. Женщина спокойно шла по огромным камням, а за спиной у нее был ребенок. Казалось, она ни о чем не переживала.

3. Перу, 2005 год


Мама, ребенок и альпака.

Мама, ребенок и альпака.

 

Это снимок сделан в перуанском городе Куско. Женщина позирует с сыном и их альпакой. По признанию Паскаля, люди, которые живут там в горах, вызывают у него вдохновение и восхищение.

4. Мали, 2007 год


Мама с сыном, Мали.

Мама с сыном, Мали.

 

Город Сегу запомнился фотографу своей неуемной энергией. Лица, краски, запахи – все это сплошным вихрем сменяло друг друга. Взгляд Паскаля остановился в толпе на этой женщине. Несмотря на суету вокруг, она остановилась и присела, чтобы дать ребенку воды.

5. Индия, 2008 год


Мама с сыном из Ладакха, Индия.

Мама с сыном из Ладакха, Индия.

 

Ладакх – область, где сделан этот снимок – очень сильно отличается от всей Индии и по географическому расположению, и в культурном и историческом плане. Часто эту область называют «небольшим Тибетом», поскольку путешественники чувствуют себя здесь, словно на краю земли. Паскаль направлялся в монастырь Chemrey, когда встретил эту женщину с сыном на руках. Оказалось, что семья живет в небольшом кирпичном домике вдали от цивилизации.

6. Бенин, 2009 год


Африканская мама в традиционном наряде.

Африканская мама в традиционном наряде.

 

У африканского народа бамбара есть пословица: «Каждая мать – это река». Во время путешествия в Бенин Паскаль познакомился с одной из местных жительниц, которая охотно согласилась позировать ему в традиционном наряде.

7. Эфиопия, 2011 год


Женщина

Женщина

 

В Харэре (четвертом по значимости городе среди священных исламских городов) путешественники могут пережить невероятное чувство. Кажется, что время здесь остановилось столетия назад. Гуляя среди сотен святых мест и мечетей, ощущаешь себя в лабиринте, из которого выбраться непросто. Тем интереснее встречать местных жителей, которые живут изо дня в день в этой атмосфере.

8. оилия, 2013 год


Бразильская мама с сыном на руках.

Бразильская мама с сыном на руках.

 

Этот снимок был сделан в муниципалитете Баррейриньяс (штат Мараньян). Паскаль провел здесь несколько дней в гостях у местной семьи, он был приятно удивлен их радушием и гостеприимством. Глава семьи Исайяс говорил по-английски, и он выступал в роли переводчика, когда нужно было обратиться к его жене Люсиле. Женщина очень гордилась сыном Габриелем и могла часами общаться о нем с соседями на крыльце дома.

9. Япония, 2015 год


Мама с дочерью в парке в Киото.

Мама с дочерью в парке в Киото.

 

Этот эмоциональный кадр сделан в парке Maruyama в Киото. В любое время здесь много посетителей, поэтому найти объект для фотографирования проще простого. Мама и ее взрослая дочерь привлекли внимание Паскаля тем, что они наблюдали за ним с нескрываемым интересом. Он показал им несколько кадров на экране камеры, и они с удовольствием согласились на то, чтобы он сделал еще один снимок на память. Женщины смеялись так искренне, что фотография получилась живой и полной эмоций.

10. Узбекистан, 2016


Мама с дочкой из Узбекистана.

Мама с дочкой из Узбекистана.

 

В Узбекистане Паскаль побывал всего пару лет назад. Там, на одной из старых улочек Ташкента он встретил женщину, сердце которой было наполнено любовью к своей дочери. Запечатлеть это светлое чувство фотографу удалось на камеру.

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