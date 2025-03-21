Лайфхаки, которые спасут любимые вещи от мусорки

Рано или поздно даже самая дорогая и качественная вещь может оказаться на грани встречи с мусорным ведром. Появилось пятно, которое не получается отстирать, растянулась горловина, прилипла жвачка и так далее.

Но не торопитесь прощаться с любимой одеждой. Делимся лайфхаками, которые помогут привести ее в порядок, даже если вам кажется, что ситуация безнадежна.

Лайфхак 1: Окуните футболку в кипяток, чтобы восстановить горловину

Лайфхак 2: Отстирайте жирные пятна средством для мытья посуды

Лайфхак 3: Уберите следы от тонального крема гелем для бритья

Лайфхак 4: Удалите пятно от помады уксусом

Лайфхак 5: Выведите следы от чернил лаком для волос

Лайфхак 6: Постирайте черные вещи вместе с белыми

Лайфхак 7: Залейте пятна от ягод кипятком

Лайфхак 8: Прогладьте жвачку на одежде утюгом

Лайфхак 9: Положите в обувь кусочек мыла

Налейте на растянутую горловину немного горячей воды из чайника.Горловина – уязвимое место на многих вещах, особенно на футболках. Если вы заметили, что она растянулась, есть два варианта решения проблемы: выбросить старую футболку и купить вместо нее новую или попробовать восстановить одежду с помощью обычного кипятка. Предлагаем начать со второго варианта.Итак, подогрейте воду в чайнике, налейте ее в таз, а затем окуните растянутую горловину в кипяток на несколько секунд. Когда вы достанете футболку, то заметите, что она стала плотнее и приняла свою прежнюю форму. Останется лишь дождаться, пока она остынет и высохнет, а затем можно смело надевать и отправляться по своим делам. Вот такой простой и эффективный способ, который помогает вернуть любимым вещам эстетический внешний вид.Средство для мытья посуды эффективно справляется с жирными пятнами.Жирные пятна на одежде – это классика. Капнул соус, упал кусочек пиццы и так далее. Отстирать такие загрязнения – задача со звездочкой. Если со свежими пятнами еще получается справиться, то застарелые намертво въедаются в ткань. В этом случае на помощь приходит средство для мытья посуды. Нужно нанести небольшое количество на загрязненный участок, дать ему немного впитаться, а затем отправить одежду в стиральную машину. После стирки от пятна не останется даже следа.Нанесите немного геля для бритья на пятно.Тональный крем – тот еще предатель, постоянно остается на одежде. Стоит лишь забыть зафиксировать его пудрой и неаккуратно снять платье, футболку или свитер, как пятна на ткани уже тут как тут. Чтобы убрать их, попробуйте не просто отправить вещь в стирку, а предварительно обработать загрязненные участки гелем для бритья. Да-да, вы все правильно поняли – нанесите небольшое количество на пятно, аккуратно потрите его старой зубной щеткой, а затем прополощите вещь в холодной воде и постирайте обычным способом. Почему этот метод работает? В геле для бритья содержатся ингредиенты, которые эффективно разрушают масляную основу тонального крема, благодаря чему его становится гораздо проще удалить с ткани.Укус уберет след от губной помады.Было бы странно, если бы в этой статье мы хотя бы раз не упомянули уксус, ведь это отличный помощник в быту. Обычно он применяется в самых патовых ситуациях, и случай с помадой именно такое. Пятно от нее убрать гораздо сложнее, чем от тонального крема, однако если вы смешаете воду и уксус в пропорции 2:1, а затем обработаете след ль косметики, то сможете растворить помаду. Лучше всего налить раствор в таз и замочить в загрязненный участок ткани на пять-десять минут – так будет эффективнее. В конце постирайте вещь в стиральной машине, выбрав подходящий режим.Распылите лак для волос на пятно от ручки.Если дома есть дети, скорее всего, ручкой порисовано уже все, начиная от стен и заканчивая любимой одеждой. Однако это не повод расстраиваться – есть способ, который поможет все исправить. Вам нужен обычный лак для волос. Сбрызните им загрязненный участок подождите несколько минут, чтобы средство подействовало, а затем постирайте одежду обычным способом. Кстати, этим же лаком можно вывести следы от чернил на мебели, коврах и прочих поверхностях – попробуйте!Вам понадобится сода и лавровый листЧасто бывает такое, что вы не можете накопить достаточно черных или белых вещей, чтобы их хватило на отдельную стирку. В этом случае можно постирать их вместе. И мы не сошли с ума, способ действительно есть, и он работает. Итак, возьмите маленький мешочек, положите в него три лавровых листа, крепко завяжите, сделайте несколько маленьких дырочек и положите в барабан. А в отсек для порошка засыпьте две чайных ложки соды. Вот два секретных ингредиента, которые помогут вам решить проблему. Лавровый лист поможет сохранить цвет черной одежды, а сода смягчит воду и улучшит качество стирки. И можете не переживать о состоянии вещей – оно будет идеальным даже после совместной стирки.Кипяток разрушит пигменты, которые есть в ягодах.Не за горами лето – сезон ягод и фруктов. Мы все с нетерпением его ждем, но есть один нюанс, который омрачает это ожидание – мысли о пятнах. Сок от малины, клубники, черники и прочих ягод всегда незаметно оказывается на ткани, а потом мы хватаемся за голову, потому что понимаем, что обычная стирка эти пятна не выведет.К счастью, есть эффективный способ, который поможет справиться с проблемой – нужно лишь залить пятна кипятком. Ягодный сок содержит водорастворимые пигменты, которые легко разрушаются под влиянием высоком температуры. Когда вы заливаете вещь кипятком, он растворяет эти пигменты и выводит их из ткани. Важно лишь, чтобы пятна были свежими – с застарелыми горячая вода не справится.Нагрейте или охладите жвачкуКто из нас хотя бы раз в жизни не садился на жвачку? Признайтесь, было такое. Ситуация, конечно, неприятная, но не безнадежная. Есть несколько способов, которые помогут убрать жвачку с одежды, причем, они кардинально разные:• Положите на поврежденный участок ткани мягкую тряпку и прогладьте его горячим утюгом в течение нескольких секунд. Этого времени хватит для того, чтобы жвачка размягчилась и прилипла к салфетке. В конце вам останется лишь убрать тряпку и наслаждаться результатом.• Сложите испорченную вещь в полиэтиленовый пакет таким образом, чтобы жвачка не касалась его стенок, и отправьте в ящик морозильной камеры на один-два часа. Этого времени хватит для того, чтобы жвачка застыла и отпала сама собой. Если же резинка осталась на месте, аккуратно снимите ее ножом.Мыло и сода хорошо справляются с неприятным запахомНеприятный запах из обуви – довольно частая проблема, особенно летом, когда мы очень сильно потеем. Если вы не знаете, как ее решить, просто положите в обувь кусочек хозяйственного мыла – он устранит амбре, и вы не будете испытывать дискомфорт.Еще один вариант – сделать поглотитель запаха из соды и кукурузного крахмала. Смешайте их в равных пропорциях, насыпьте в небольшие мешочки или обычные носки, крепко завяжите и положите в обувь на сутки. Подобную процедуру следует повторять минимум раз в месяц для профилактики неприятного аромата. Если же вам нужно привести в порядок открытую обувь, например, сандалии или босоножки, положите их в полиэтиленовый пакет, насыпьте несколько столовых ложек соды, хорошо потрясите и оставьте на 24 часа, чтобы средство подействовало.