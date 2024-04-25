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Японский метод выращивания огурцов

Обычно при классическом посеве семена огурцов попадают в плодородный грунт. Японские агротехники поступают несколько иначе и получают отличный результат! Урожай раньше, плодов больше.
Воспользуйтесь простым, но рабочим советом и посадите огурчики в этом сезоне по-новому.


Японский метод выращивания огурцов



Огурцы приобретут стойкий иммунитет. Серая гниль таким растениям не грозит! А добиться такого эффекта удивительно просто. Вместо того чтобы сеять огурцы в плодородную землю, поступите иначе. Возьмите обыкновенные опилки! Наполните ими контейнер. Пролейте кипятком и руками разомните в крошку.



Далее, пока опилки не остыли, посейте семена. Присыпьте сверху также горячими опилками. Ёмкость прикройте крышкой и уберите в светлое теплое место.



Через 1-2 дня проклюнутся семена. Откройте крышку. Пролейте водой и высадите на постоянное место.



Рассада, которая выращена таким простым способом, всегда даёт отличный, здоровый урожай! Непременно посейте огурцы в этом году новым способом — в горячие опилки.
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Огурцывыращивание

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