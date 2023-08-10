14 вещей общего пользования, которые доказывают, что мы уже живем в будущем

Мы живем в чудное время, когда каждого из нас окружает множество предметов, создающих комфорт. Талантливые работы инженеров и промышленных дизайнеров, воплощенные в пластике и металле, дают обществу множество недоступных ранее функций. Далее в нашем материале - прогрессивные штучки, без которых сложно представить современный прогрессивный город.
1. Кувшин для воды
Кувшин для охлаждения воды. | Фото: Bomba.co.
Кувшин для воды с функцией охлаждения и встроенным фильтром, чтобы у вас под рукой всегда была чистая и прохладная вода.
2. Самоочищающиеся перила
Перила с функцией очищения. | Фото: Imgur.
Перила эскалатора с функцией самоочищения и дезинфекции - то, что нужно для безопасности всех жителей большого города.
3. Кубик для слабовидящих
Особенный кубик Рубика. | Фото: Pinterest.
Не только зрячие могут собирать кубик Рубика. Например, этот - полностью белый со шрифтом Брайля предназначен для слабовидящих.
4. Скамейка
Скамейка с USB-разъемами. | Фото: Bomba.co.
Уличные скамейки с с USB-разъемами в Швеции, где каждый желающий может подзарядить свой телефон, планшет или поработать с ноутбуком. По мнению Novate.ru, это очень полезная функция, которая должна быть в лавочках в каждом современном городе.
5. Две двери
Взрослая и детская двери. | Фото: Reddit.
Взрослая и детская двери, чтобы каждый чувствовал себя удобно в этом мире. По нашему независимому мнению, такие мелочи выдают истинную клиентоориентированность заведения.
6. Сенсорная система
Сенсорная система в уборной. | Фото: Чебуратор.
Сенсорная система, которая состоит из трех составляющих: вода, мыло и воздух - отличное решение для общественного туалета.
7. Альтернативная перекличка
QR-код вместо переклички. | Фото: Startitup.
В одном из ведущих университетов вместо того, чтобы устраивать стандартную перекличку, выводят на экран QR-код, который нужно отсканировать при помощи смартфона и тем самым подтвердить свое присутствие на лекции.
8. Индикатор чернил
Ручка с индикатором чернил. | Фото: Reddit.
Обычная шариковая ручка с индикатором чернил, чтобы владелец всегда знал, как скоро ее придется заменить.
9. Обертка для зонта
Автомат для заворачивания зонтов. | Фото: Чебуратор.
Автомат, с помощью которого вы сможете бесплатно упаковать свой зонт в герметичный целлофановый пакет и не переживать, что он намочит одежду или сумку. По информации Novate.ru, такие автоматы функционируют совершенно бесплатно в разных городах Новой Зеландии.
10. Мусорный контейнер
«Умный» мусорный контейнер. | Фото: Inhabitat.
Интерактивные мусорные баки с панелями, на которых транслируются забавные анимированные сценки каждый раз, когда в бак попадает мусор. По информации Novate.ru, таким образом власти города пытаются стимулировать местных жителей выбрасывать мусор в урны.
11. Дорога для электрокаров
Специальная дорога для электрокаров. | Фото: Dailymotion.
Специальная полоса для электрокаров, где они могут восполнить потраченную энергию.
12. Тренажеры для зарядки гаджетов
Тренажеры для подзарядки гаджетов. | Фото: Штепин ННС.
Столик с велотренажерами, где можно подзарядить свои устройства. Правда, для этого вам придется покрутить педали.
13. Уголок тишины
Изолированная кабинка. | Фото: Ntv.
В крупном торговом центре очень трудно найти уголок тишины, но, что делать, если на кону важные переговоры? Специально для таких ситуаций была придумана это кабинка, полностью изолированная от шума.
14. Фонари-цветы
Гигантские фонари в виде цветов. | Фото: Депо.
Гигантские фонари в виде огромных трехметровых цветов, которые раскрываются днем и закрываются вечером, не только освещают улицы, но и выглядят, как настоящие произведения искусства.
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