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14 вещей общего пользования, которые доказывают, что мы уже живем в будущем


14 вещей общего пользования, которые доказывают, что мы уже живем в будущем


Мы живем в чудное время, когда каждого из нас окружает множество предметов, создающих комфорт. Талантливые работы инженеров и промышленных дизайнеров, воплощенные в пластике и металле, дают обществу множество недоступных ранее функций. Далее в нашем материале - прогрессивные штучки, без которых сложно представить современный прогрессивный город.

1. Кувшин для воды


Кувшин для охлаждения воды. | Фото: Bomba.co.

Кувшин для охлаждения воды. | Фото: Bomba.co.

Кувшин для воды с функцией охлаждения и встроенным фильтром, чтобы у вас под рукой всегда была чистая и прохладная вода.

2. Самоочищающиеся перила


Перила с функцией очищения. | Фото: Imgur.

Перила с функцией очищения. | Фото: Imgur.

Перила эскалатора с функцией самоочищения и дезинфекции - то, что нужно для безопасности всех жителей большого города.

3. Кубик для слабовидящих


Особенный кубик Рубика. | Фото: Pinterest.

Особенный кубик Рубика. | Фото: Pinterest.

 




Не только зрячие могут собирать кубик Рубика. Например, этот - полностью белый со шрифтом Брайля предназначен для слабовидящих.

4. Скамейка


Скамейка с USB-разъемами. | Фото: Bomba.co.

Скамейка с USB-разъемами. | Фото: Bomba.co.

Уличные скамейки с с USB-разъемами в Швеции, где каждый желающий может подзарядить свой телефон, планшет или поработать с ноутбуком. По мнению Novate.ru, это очень полезная функция, которая должна быть в лавочках в каждом современном городе.

5. Две двери


Взрослая и детская двери. | Фото: Reddit.

Взрослая и детская двери. | Фото: Reddit.

Взрослая и детская двери, чтобы каждый чувствовал себя удобно в этом мире. По нашему независимому мнению, такие мелочи выдают истинную клиентоориентированность заведения.

6. Сенсорная система


Сенсорная система в уборной. | Фото: Чебуратор.

Сенсорная система в уборной. | Фото: Чебуратор.

Сенсорная система, которая состоит из трех составляющих: вода, мыло и воздух - отличное решение для общественного туалета.

7. Альтернативная перекличка


QR-код вместо переклички. | Фото: Startitup.

QR-код вместо переклички. | Фото: Startitup.

В одном из ведущих университетов вместо того, чтобы устраивать стандартную перекличку, выводят на экран QR-код, который нужно отсканировать при помощи смартфона и тем самым подтвердить свое присутствие на лекции.

8. Индикатор чернил


Ручка с индикатором чернил. | Фото: Reddit.

Ручка с индикатором чернил. | Фото: Reddit.

Обычная шариковая ручка с индикатором чернил, чтобы владелец всегда знал, как скоро ее придется заменить.

9. Обертка для зонта


Автомат для заворачивания зонтов. | Фото: Чебуратор.

Автомат для заворачивания зонтов. | Фото: Чебуратор.

Автомат, с помощью которого вы сможете бесплатно упаковать свой зонт в герметичный целлофановый пакет и не переживать, что он намочит одежду или сумку. По информации Novate.ru, такие автоматы функционируют совершенно бесплатно в разных городах Новой Зеландии.

10. Мусорный контейнер


14 вещей общего пользования, которые доказывают, что мы уже живем в будущем

«Умный» мусорный контейнер. | Фото: Inhabitat.

Интерактивные мусорные баки с панелями, на которых транслируются забавные анимированные сценки каждый раз, когда в бак попадает мусор. По информации Novate.ru, таким образом власти города пытаются стимулировать местных жителей выбрасывать мусор в урны.

11. Дорога для электрокаров


Специальная дорога для электрокаров. | Фото: Dailymotion.

Специальная дорога для электрокаров. | Фото: Dailymotion.

Специальная полоса для электрокаров, где они могут восполнить потраченную энергию.

12. Тренажеры для зарядки гаджетов


Тренажеры для подзарядки гаджетов. | Фото: Штепин ННС.

Тренажеры для подзарядки гаджетов. | Фото: Штепин ННС.

Столик с велотренажерами, где можно подзарядить свои устройства. Правда, для этого вам придется покрутить педали.

13. Уголок тишины


Изолированная кабинка. | Фото: Ntv.

Изолированная кабинка. | Фото: Ntv.

В крупном торговом центре очень трудно найти уголок тишины, но, что делать, если на кону важные переговоры? Специально для таких ситуаций была придумана это кабинка, полностью изолированная от шума.

14. Фонари-цветы


Гигантские фонари в виде цветов. | Фото: Депо.

Гигантские фонари в виде цветов. | Фото: Депо.

Гигантские фонари в виде огромных трехметровых цветов, которые раскрываются днем и закрываются вечером, не только освещают улицы, но и выглядят, как настоящие произведения искусства.

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14 вещей общего пользования, которые доказывают, что мы уже живем в будущем

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14 вещей общего пользования, которые доказывают, что мы уже живем в будущемПодписаться на мой Instagram
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