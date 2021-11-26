Обратная сторона славы: Почему Марлон Брандо отказался от «Оскара» и сбежал из Голливуда на Таити

Марлон Брандо | Фото: kino-teatr.ru

Знаменитый американский актер Марлон Брандо | Фото: interesnoznat.com

Дважды лауреат премии *Оскар* | Фото: good-tips.pro

Марлон Брандо | Фото: maximonline.ru

Марлон Брандо в фильме *Дикарь* | Фото: good-tips.pro

Кадр из фильма *В порту* | Фото: good-tips.pro

Знаменитый американский актер Марлон Брандо | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Мятеж на *Баунти*, 1962 | Фото: good-tips.pro

Кадр из фильма *Мятеж на *Баунти*, 1962 | Фото: re-movie.ru

Дважды лауреат премии *Оскар* | Фото: kino-teatr.ru

На съемках фильма *Крестный отец* | Фото: good-tips.pro

Та самая девушка, которая пришла на церемонию вручения премии *Оскар* вместо Марлона Брандо | Фото: interesnoznat.com

Знаменитый американский актер Марлон Брандо | Фото: interesnoznat.com

Марлон Брандо в роли Вито Корлеоне | Фото: 24tv.ua

Марлон Брандо в роли Вито Корлеоне и в последние годы жизни | Фото: 24smi.org

Дважды лауреат премии *Оскар* | Фото: kino-teatr.ru