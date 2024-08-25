Загадочные советские экранопланы: Летающие корабли, которые могли сделать СССР морской супердержавой

Концепт атомного авианесущего экраноплана «Смелость».
История морской авиации России насчитывает более века. За это время технический прогресс и наука двинули возможности отечественной техники до небес. Все начиналось с примитивных летающих лодок времен Российской Империи. Во времена новой эпохи - в СССР создавались самые грандиозные в мире проекты гидросамолетов и даже летающих кораблей..
Воздушные потоки под экранопланом.
Одной из новинок новой эпохи стали экранопланы. По принятой классификации, они считаются кораблями, способными летать. Правда, в полете машину от воды отделяет всего несколько метров. Хоть внешне эти машины и похожи на летающие лодки, к обычному полету на большой высоте они зачастую не способны. Основной режим – именно движение на воздушном экране, создающемся под крыльями и фюзеляжем. Для чего нужны такие сложности? Использование экранного эффекта позволяет увеличить дальность полета в 1,5 раза при таком же количестве топливе.
ВВА-14 конструкции Бартини.
Машина проекта ВВА-14 была экранолётом – могла летать и на «воздушной подушке» экрана, и на большой высоте. У нее было 14 двигателей: два маршевых и 12 взлетных. Аппарат вооружался двум торпедами и развивал максимальную скорость 760 км/ч.
Изначально ВВА-14 проектировался с возможностью вертикального взлета и посадки.
Экраноплан А-90 «Орленок».
Десантный экранолёт «Орленок» был разработан как средство доставки 200 морских пехотинцев или двух БТР. Как и судна на воздушных подушках, экранопланы могут выходить на ровный берег и на арктический лед.
«Орленок» и Ан-225 «Мрия»: проект спасательной системы, которая может выполнить задачу в любой точке мира.
Появление нового аппарата КМ, прозванного «Каспийский монстр», потрясло американцев. Спутник-шпион передал снимки громадины длиной 92 метра, массой 540 тонн, летящей со скоростью 500 км/ч над Каспийским морем. Первый полет этой машины в 1966 году сделал СССР морской супердержавой.
«Каспийский монстр» - не самолет, а летающий корабль.
Экраноплан «Каспийский монстр» на берегу.
На основе проекта КМ был построен ударный экраноплан «Лунь». Это была машина, задачей которой было уничтожение авианосцев США. Благодаря высокой скорости и полету над самой водой она была незаметна для корабельных и самолетных радаров и могла подбираться очень близко к цели. На ее крыше стояли шесть пусковых контейнеров крылатых ракет «Москит». Их залп гарантированно уничтожал авианосец противника.
Гордость СССР - ракетоносец экраноплан «Лунь».
Российский проект экраноплана «Спасатель», способного оказывать помощь на удалении до 3000 км.
В настоящее время боевые возможности экранопланов несколько уменьшились вследствие развития радиолокационной техники. Даже незаметно подобравшись к вражеским кораблям, в момент запуска ракет он будет замечен и быстро погибнет вследствие малой маневренности.
Проект российского пассажирского экраноплана на 550 человек.
Использование этой техники остается незаменимым в морских спасательных операциях вдали от берега. Медленные корабли не успевают прийти на помощь, быстрые самолеты не могут приводниться, а вертолеты имеют малую грузоподъемность.
Проект самого большого в мире транспортного самолета-амфибии Бе-2500 «Нептун» с возможностью экранного полета над водой.
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