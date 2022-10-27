Как в СССР развивали уличный сервис и какие услуги были наиболее востребованными

Как делали «флюшку» в автобусах и смотрели в них мультики

В передвижных кинотеатрах дети могли посмотреть любимые мультфильмы. /Фото: a.d-cd.net

Желаете похудеть – взвесьтесь прямо на проспекте

Прямо на улице можно было взвеситься на точных медицинских весах.

Деревянные будки сапожников и часовщиков, а также заточка режущих предметов

Прямо на улице можно было заточить затупившиеся ножницы.

Передвижные барахолки

Автолавки пользовались большой популярностью у населения. /Фото: carakoom.com