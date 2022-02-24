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10 ранних изображений Христа: от мозаик и рельефов до древних карикатур


Христос, попирающий зверей. часовня архиепископа в Равенне.

Христос, попирающий зверей. часовня архиепископа в Равенне.

Изображения Иисуса Христа на иконах подчиняются определенным канонам и почти всегда легко узнаваемы - Христос в младенчестве на руках у Девы Марии, Пантократор ("Вседержатель") и Христос-Страстотерпец, страдающий Христос. Однако в раннем периоде изображения Христа были гораздо разнообразнее.

1. Христос - Добрый Пастырь


Раннее изображение Христос - Добрый Пастырь.

Раннее изображение Христос - Добрый Пастырь.

 

Мавзолей Галлы Плацидии
В раннем христианстве Христос часто изображался в образе простого деревенского пастуха. На мозаике, хранящейся в Мавзолее Галлы Плацидии в Равенне, молодой юноша Иисус совсем не выглядит, как деревенский пастух, хотя тоже пасет овец. Облаченный в дорогие одежды, он, сидя в величественной позе на пригорке, символизирующем трон, держит в одной руке крест, ассоциирующийся с императорским жезлом. Очевидно, это была попытка соединить политическую власть императора и божественную силу Иисуса

2. Деревянные двери церкви Санта Сабины


Раннее изображение Христа на деревянной двери церкви Санта Сабины.

Раннее изображение Христа на деревянной двери церкви Санта Сабины.

 

Церковь Санта Сабины, Рим
Старейшая в Риме церковь Санта Сабины, построенная в 432 году, прекрасно сохранила не только свой первоначальный архитектурный облик, но даже и деревянные двери с панелями.
На них неизвестным мастером вырезан рельеф, иллюстрирующий различные сцены из Библии. Среди прочих здесь имеется и одно из самых ранних изображений замученного Христа, на котором он изображен как длинноволосый и бородатый человек, свисающий с креста.

3. Христос, попирающий зверей


Раннее изображение Христа в часовне архиепископа в Равенне.

Раннее изображение Христа в часовне архиепископа в Равенне.

 

Часовня архиепископа, Равенна
В часовне архиепископа в Равенне хранится мозаика с изображением Христа, стоящего на шеях льва и змеи. Образы эти восходят к священному писанию. Композиция основана на священном писании. В Псалме 91.13 говорится: если Вы любите Бога: ”Вы будете Наступать на льва и кобру, Вы растопчете великого льва и змею”. Молодой, безбородый Христос на этой мозаике изображен в облачении воина.. В правой руке он держит крест, в левой – книгу, на которой видна надпись «Ego sum via, veritaset, vita». Часовня была построена в V веке, в период борьбы между различными христианскими сектами, возможно, с этим и связан образ Христа-воина.

4. Исцеление истекающей кровью женщины


Раннее изображение Христа в римских катакомбах.

Раннее изображение Христа в римских катакомбах.

 

Катакомбы Марселлинуса и Питера
Знаменитые римские катакомбы использовались христианами, как места погребений. На стенах катакомб святых Марселлинуса и Питера, построенных во втором или третьем веке, среди тысяч захоронений находится одно из самых ранних изображений, иллюстрирующих Евангельский рассказ о спасении Христом женщины, кровоточившей в течение 12 лет, и которую спасла только ее вера в Христа.

5. Исцеление парализованного человека


Раннее изображение Христа, исцеляющего парализованного человека.

Раннее изображение Христа, исцеляющего парализованного человека.

 

Сирия
Одна из самых известных историй из Нового Завета - исцеление Иисусом парализованного человека. Друзья так отчаянно пытаются попасть к Иисусу, что они срывают крышу на доме, в котором находится Иисус, и опускают больного внутрь вместе с постелью. Увидев это, Иисус сказал ему: ”Вставай, бери свою постель и иди домой”. После этих слов человек действительно встал и ушел. Фреска, иллюстрирующая эту историю, была обнаружена на стене церкви в Сирии. Датирована она примерно 230 годом.

6. Мадонна с младенцем


Раннее изображение Христа: Мадонна с младенцем.

Раннее изображение Христа: Мадонна с младенцем.

 

Катакомбы Присциллы, Рим
Катакомбы Присциллы - самые древние в Риме. Однако, они известны не только этим. Благодаря археологическим раскопкам, там была найдена древнейшая фреска, на которой изображена Богоматерь с младенцем на руках. Рядом с ней стоит один из пророков, в одной руке держащий книгу, а другой – указывающий на звезду. Фреска находится на потолке над могилой Святой Присциллы и датируется примерно 225 годом н.э.

7. Добрый Пастырь


Раннее изображение Христа: Добрый Пастырь.

Раннее изображение Христа: Добрый Пастырь.

 

Св. Каллисто, Рим
В христианских катакомбах очень часто изображали Христа в образе Доброго Пастыря. И катакомбы Каллиста, самое крупное подземное захоронение христиан Рима, не исключение – там тоже имеется такое. На нем Христос изображен как молодой юноша, простой пастух, с ведерком молока, для того, чтобы подкармливать овец. На плечах у юноши – ягненок. Это одно из самых известных ранних изображений такого типа.

8. Мозаика в храме св. Марии


Раннее изображение Христа в церкви Св. Марии в Хинтоне.

Раннее изображение Христа в церкви Св. Марии в Хинтоне.

 

Хинтон
Напольная мозаика в церкви Св. Марии в Хинтоне необычна тем, что на ней смешаны христианские и языческие образы. Создана она в начале IV в., когда в Римской империи официально приняли христианство. На этой мозаике греческий мифологический герой, изображенный сидящим на крылатом Пегасе, соседствует с погрудным изображением безбородого мужчины. За головой этого мужчины – две греческие литеры «ки» и «ро», При скрещении они образуют монограмму имени Христа. В те далекие времена такая монограмма являлась символом христианства. Считается, что на этой мозаике впервые Христос изображен в образе человека, до этого христиане для этой цели пользовались исключительно символами.

9. Распятие на пластинке из слоновой кости


Раннее изображение Христа: распятие на пластинке из слоновой кости.

Раннее изображение Христа: распятие на пластинке из слоновой кости.

 

Британский музей
В Британском музее хранится пластинка из слоновой кости, сделанная в Риме в V веке, на которой вырезано панно с изображением распятия. Предполагают, что на нем впервые изображена фигура распятого Христа, а не символический крест. На панно вырезана и фигура повесившегося Иуды, а под ним - мешок с рассыпанными сребрениками, которые он получил за свое предательство.

10. Граффито Алексаменоса


Граффито Алексаменоса в Антикварном музее Палатина.

Граффито Алексаменоса в Антикварном музее Палатина.

 

Рим
Рисунок-граффити, найденный на одной из стен в Риме, сейчас хранится в Антикварном музее Палатина и носит название Граффито Алексаменоса. Он представляет собой одно из самых первых изображений распятия Христа, правда, в карикатурной форме, поэтому второе его название – Богохульное граффито. На рисунке изображен человек, поклоняющийся распятой на кресте фигуре с ослиной головой. Рисунок сопровождается надписью "Алексаменос поклоняется Богу своему", Автор этого рисунка явно не был христианином.

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10 ранних изображений Христа: от мозаик и рельефов до древних карикатур

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10 ранних изображений Христа: от мозаик и рельефов до древних карикатурПодписаться на мой Instagram
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