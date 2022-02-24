10 ранних изображений Христа: от мозаик и рельефов до древних карикатур

Христос, попирающий зверей. часовня архиепископа в Равенне.
Изображения Иисуса Христа на иконах подчиняются определенным канонам и почти всегда легко узнаваемы - Христос в младенчестве на руках у Девы Марии, Пантократор ("Вседержатель") и Христос-Страстотерпец, страдающий Христос. Однако в раннем периоде изображения Христа были гораздо разнообразнее.
1. Христос - Добрый Пастырь
Раннее изображение Христос - Добрый Пастырь.
Мавзолей Галлы Плацидии
В раннем христианстве Христос часто изображался в образе простого деревенского пастуха. На мозаике, хранящейся в Мавзолее Галлы Плацидии в Равенне, молодой юноша Иисус совсем не выглядит, как деревенский пастух, хотя тоже пасет овец. Облаченный в дорогие одежды, он, сидя в величественной позе на пригорке, символизирующем трон, держит в одной руке крест, ассоциирующийся с императорским жезлом. Очевидно, это была попытка соединить политическую власть императора и божественную силу Иисуса
2. Деревянные двери церкви Санта Сабины
Раннее изображение Христа на деревянной двери церкви Санта Сабины.
Церковь Санта Сабины, Рим
Старейшая в Риме церковь Санта Сабины, построенная в 432 году, прекрасно сохранила не только свой первоначальный архитектурный облик, но даже и деревянные двери с панелями. На них неизвестным мастером вырезан рельеф, иллюстрирующий различные сцены из Библии. Среди прочих здесь имеется и одно из самых ранних изображений замученного Христа, на котором он изображен как длинноволосый и бородатый человек, свисающий с креста.
3. Христос, попирающий зверей
Раннее изображение Христа в часовне архиепископа в Равенне.
Часовня архиепископа, Равенна
В часовне архиепископа в Равенне хранится мозаика с изображением Христа, стоящего на шеях льва и змеи. Образы эти восходят к священному писанию. Композиция основана на священном писании. В Псалме 91.13 говорится: если Вы любите Бога: ”Вы будете Наступать на льва и кобру, Вы растопчете великого льва и змею”. Молодой, безбородый Христос на этой мозаике изображен в облачении воина.. В правой руке он держит крест, в левой – книгу, на которой видна надпись «Ego sum via, veritaset, vita». Часовня была построена в V веке, в период борьбы между различными христианскими сектами, возможно, с этим и связан образ Христа-воина.
4. Исцеление истекающей кровью женщины
Раннее изображение Христа в римских катакомбах.
Катакомбы Марселлинуса и Питера
Знаменитые римские катакомбы использовались христианами, как места погребений. На стенах катакомб святых Марселлинуса и Питера, построенных во втором или третьем веке, среди тысяч захоронений находится одно из самых ранних изображений, иллюстрирующих Евангельский рассказ о спасении Христом женщины, кровоточившей в течение 12 лет, и которую спасла только ее вера в Христа.
5. Исцеление парализованного человека
Раннее изображение Христа, исцеляющего парализованного человека.
Сирия
Одна из самых известных историй из Нового Завета - исцеление Иисусом парализованного человека. Друзья так отчаянно пытаются попасть к Иисусу, что они срывают крышу на доме, в котором находится Иисус, и опускают больного внутрь вместе с постелью. Увидев это, Иисус сказал ему: ”Вставай, бери свою постель и иди домой”. После этих слов человек действительно встал и ушел. Фреска, иллюстрирующая эту историю, была обнаружена на стене церкви в Сирии. Датирована она примерно 230 годом.
6. Мадонна с младенцем
Раннее изображение Христа: Мадонна с младенцем.
Катакомбы Присциллы, Рим
Катакомбы Присциллы - самые древние в Риме. Однако, они известны не только этим. Благодаря археологическим раскопкам, там была найдена древнейшая фреска, на которой изображена Богоматерь с младенцем на руках. Рядом с ней стоит один из пророков, в одной руке держащий книгу, а другой – указывающий на звезду. Фреска находится на потолке над могилой Святой Присциллы и датируется примерно 225 годом н.э.
7. Добрый Пастырь
Раннее изображение Христа: Добрый Пастырь.
Св. Каллисто, Рим
В христианских катакомбах очень часто изображали Христа в образе Доброго Пастыря. И катакомбы Каллиста, самое крупное подземное захоронение христиан Рима, не исключение – там тоже имеется такое. На нем Христос изображен как молодой юноша, простой пастух, с ведерком молока, для того, чтобы подкармливать овец. На плечах у юноши – ягненок. Это одно из самых известных ранних изображений такого типа.
8. Мозаика в храме св. Марии
Раннее изображение Христа в церкви Св. Марии в Хинтоне.
Хинтон
Напольная мозаика в церкви Св. Марии в Хинтоне необычна тем, что на ней смешаны христианские и языческие образы. Создана она в начале IV в., когда в Римской империи официально приняли христианство. На этой мозаике греческий мифологический герой, изображенный сидящим на крылатом Пегасе, соседствует с погрудным изображением безбородого мужчины. За головой этого мужчины – две греческие литеры «ки» и «ро», При скрещении они образуют монограмму имени Христа. В те далекие времена такая монограмма являлась символом христианства. Считается, что на этой мозаике впервые Христос изображен в образе человека, до этого христиане для этой цели пользовались исключительно символами.
9. Распятие на пластинке из слоновой кости
Раннее изображение Христа: распятие на пластинке из слоновой кости.
Британский музей
В Британском музее хранится пластинка из слоновой кости, сделанная в Риме в V веке, на которой вырезано панно с изображением распятия. Предполагают, что на нем впервые изображена фигура распятого Христа, а не символический крест. На панно вырезана и фигура повесившегося Иуды, а под ним - мешок с рассыпанными сребрениками, которые он получил за свое предательство.
10. Граффито Алексаменоса
Граффито Алексаменоса в Антикварном музее Палатина.
Рим
Рисунок-граффити, найденный на одной из стен в Риме, сейчас хранится в Антикварном музее Палатина и носит название Граффито Алексаменоса. Он представляет собой одно из самых первых изображений распятия Христа, правда, в карикатурной форме, поэтому второе его название – Богохульное граффито. На рисунке изображен человек, поклоняющийся распятой на кресте фигуре с ослиной головой. Рисунок сопровождается надписью "Алексаменос поклоняется Богу своему", Автор этого рисунка явно не был христианином.
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