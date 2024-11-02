«Cердце озёр» - одно из крупнейших месторождений нефти в мире размером с Москву

Про озеро Самотлор слышал далеко не каждый. Впрочем, до 1960-х годов об этом месте знало еще меньше людей, чем в наши дни. Помимо красот природы и исполинских размеров, примечательного в этом водоеме было не много. И кто бы мог подумать, что именно здесь советские геологи найдут шикарный приз. А все потому, что под озером из пресной воды, глубоко в земных недрах скрывается еще одно озеро, черное как смоль и ядовитое как нафталин.
Озеро и его острова из космоса. /Фото: new.scanex.ru.
На территории Тюменской области России в ХМАО – Югра есть одно интересное озеро, которое до середины XX века оставалось известным разве что благодаря своим размерам и то преимущественно местным жителям. Озеро Самотлор действительно является одним из крупнейших озер региона. На сегодняшний день его площадь составляет 61.1 кв.км. Габаритные размеры водоема оцениваются в 11х7 км. Средняя глубина здешних вод всего 1.5 метра, а максимальная не превышает 3 метров. С хантыйского языка название водоема переводится как «Сердце озёр», что опять-таки отсылает к его размерам. В своей группе Самотлор – самое большое.
Загадочные острова - это земляные платформы для нефтяных скважин. /Фото: newatlas.com.
Но мало ли еще таких озер разбросано по стране? Едва ли 120 млн кубометров пресной воды, прибрежные кедры, да богатый ассортимент рыбы от щуки до ерша вряд ли кого-то удивят. К слову, ловить рыбу на Самотлоре категорически запрещено. А все из-за его главной и настоящей ценности для страны – прямо под озером располагается одно из древнейших и крупнейших месторождений нефти. В России оно до сих пор считается крупнейшим, в то время как в общемировом зачете уверенно занимает 7 место. Широкую известность озеро приобрело в 1965 году, когда сюда в поисках «черного золота» прибыли советские геологи.
Нашли нефть в 1965 году. /Фото: iz.ru.
Площадь только лицензионной части обнаруженного под Самотлором нефтяного месторождения составляет 2 516 кв.км. Для сравнения, площадь современной Москвы оценивается в 2 561.5 кв.км. Предположительные запасы нефти здесь составляют 7.1 млрд тонн сырья. Ради извлечения этого сокровища в Советском Союзе даже рассматривали вариант с осушением озера. Однако, в конечном счете от этой идеи отказались из-за сложности, дороговизны и откровенной опасности столь радикального вмешательства в экосистему. Вместо этого было решено насыпать на Самотлоре небольшие острова для установки нефтедобывающих скважин. Нужно ли говорить, что освоение нового месторождения было сопряжено с многочисленными трудностями. На строительство одних только дорог к «Сердцу озер» советским инженерам пришлось потратить три года.
Качают по сей день. /Фото: ВКонтакте.
Первая нефть из нового месторождения была добыта в 1969 году. Первый миллион тонн сырья советские нефтяники добыли уже в 1971-м. Благодаря открытию и началу разработки Самотлора, тюменские месторождения всего за 6 лет смогли достичь уровня широко известных бакинских промыслов, где за 100 лет было извлечено из недр Отечества около 20 млн тонн этого важного сырья. Не в последнюю очередь именно благодаря этому нефтяному месторождению советской промышленности 1960-1970-х годов удалось полностью обеспечить все свои потребности. В 1980 году советские нефтяники достигли пика годовой выработки в 158.9 млн тонн. Однако, уже к 1997 году производство «черного золота» здесь упало до 13 млн тонн в год. Нефтяники решили, что запасы нефти на озере исчерпаны…
Памятник покорителям Самотлора. /Фото: YouTube.
Отчасти это действительно было так. На сегодняшний день начальные извлекаемые запасы Самотлора опустошены на 75%. Однако, под озером остается огромное количество трудноизвлекаемой нефти. Еще в 1990-е годы казалось, что о месторождении придется забыть. Однако, в начале 2000-х годов технологии нефтедобычи еще раз шагнули вперед, сделав рентабельными месторождения, которые ранее считались трудноизвлекаемыми. Так «Сердце озер» получило второе дыхание и сегодня добыча нефти ведется здесь с новой силой. Начиная с 2017 года благодаря принципиальному изменению технологии добычи, количество скважин на озере постоянно растет. Только за 2019 год здесь удалось извлечь более 20 млн тонн сырья, и эта цифра продолжает расти.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии