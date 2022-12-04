Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

Если вы когда-нибудь пытались отремонтировать дом, вы уже знаете, насколько это хлопотно. Здоровенный процесс превращения чего-то старого в красивое требует умения, хорошего планирования, терпения и, конечно, финансов. Понятно, что не все обладают всеми этими вещами, поэтому мы можем восхищаться теми, кто это делает. Одним из таких людей является Джейми Барроу, который превратил старый подвал в потрясающую квартиру.













1. Недавно Джейми Барроу, известный как самый быстрый сноубордист в Британии, продемонстрировал свой последний проект реконструкции дома.







2. В то время как многие люди знают его как самого быстрого сноубордиста в Британии, который побил мировой рекорд Гиннеса за самую высокую скорость на сноуборде при буксировке транспортным средством, Барроу также великолепен в ремонте дома. 28-летний мужчина уже отремонтировал 6 объектов, хотя его последний проект был самым крупным на сегодняшний день.







3. После покупки ветхого дома с подвалом Барроу потратил годы на его ремонт.







4. «Этот был на самом деле коммунальной зоной, но из-за состояния, в котором он находился, мы никак не могли его использовать. Я подумал: «Если мы не можем использовать его в качестве коммунальной зоны, для чего это нужно?» Поэтому я обратился к людям, которым принадлежало здание, чтобы выяснить, собираются ли они продать мне этот участок. После долгих переговоров они согласились на это».







5. Барроу недавно поделился результатом, и неузнаваемое «подземелье» быстро стало вирусным.







6. «Было довольно страшно спускаться туда ночью самостоятельно. Это было что-то вроде фильма ужасов, но я посмотрел его и увидел потенциал этого объекта », — сказал он.







7. Потрясающее помещение сейчас продается за $ 592 000.



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