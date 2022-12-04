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Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

Если вы когда-нибудь пытались отремонтировать дом, вы уже знаете, насколько это хлопотно. Здоровенный процесс превращения чего-то старого в красивое требует умения, хорошего планирования, терпения и, конечно, финансов. Понятно, что не все обладают всеми этими вещами, поэтому мы можем восхищаться теми, кто это делает. Одним из таких людей является Джейми Барроу, который превратил старый подвал в потрясающую квартиру.

Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000


Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

1. Недавно Джейми Барроу, известный как самый быстрый сноубордист в Британии, продемонстрировал свой последний проект реконструкции дома.

Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

2. В то время как многие люди знают его как самого быстрого сноубордиста в Британии, который побил мировой рекорд Гиннеса за самую высокую скорость на сноуборде при буксировке транспортным средством, Барроу также великолепен в ремонте дома. 28-летний мужчина уже отремонтировал 6 объектов, хотя его последний проект был самым крупным на сегодняшний день.

Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

3. После покупки ветхого дома с подвалом Барроу потратил годы на его ремонт.

Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

4. «Этот был на самом деле коммунальной зоной, но из-за состояния, в котором он находился, мы никак не могли его использовать. Я подумал: «Если мы не можем использовать его в качестве коммунальной зоны, для чего это нужно?» Поэтому я обратился к людям, которым принадлежало здание, чтобы выяснить, собираются ли они продать мне этот участок. После долгих переговоров они согласились на это».

Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

5. Барроу недавно поделился результатом, и неузнаваемое «подземелье» быстро стало вирусным.

Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

6. «Было довольно страшно спускаться туда ночью самостоятельно. Это было что-то вроде фильма ужасов, но я посмотрел его и увидел потенциал этого объекта », — сказал он.

Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

7. Потрясающее помещение сейчас продается за $ 592 000.

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Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000

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Фотографии жуткого «подземелья», превращенного в роскошную квартиру за $ 592 000Подписаться на мой Instagram

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