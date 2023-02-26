Как готовят самый острый соус в мире, от которого можно потерять сознание

С нами не соскучишься!

35-летний Мухаммад Карим — директор и шеф-повар ресторана «Бинди», базирующегося в городе Грантем, графство Линкольншир. Мужчина приобрел всемирную известность как создатель приправы, набравшей 12 миллионов единиц по шкале жгучести Сковилла. Для сравнения: соответствующий показатель полицейских перцовых баллончиков составляет примерно 4 миллиона единиц.





Мухаммад Карим

ФОТО: CAVENDISH PRESS







ФОТО: CAVENDISH PRESS

ФОТО: CAVENDISH PRESS

ФОТО: CAVENDISH PRESS