Как готовят самый острый соус в мире, от которого можно потерять сознание

35-летний Мухаммад Карим — директор и шеф-повар ресторана «Бинди», базирующегося в городе Грантем, графство Линкольншир. Мужчина приобрел всемирную известность как создатель приправы, набравшей 12 миллионов единиц по шкале жгучести Сковилла. Для сравнения: соответствующий показатель полицейских перцовых баллончиков составляет примерно 4 миллиона единиц.
Соус получил название Atomic Kick Ass, что в приблизительном переводе на русский означает «атомная жесть». Творение Карима подается к жареным куриным ножкам.
По словам повара, в процессе приготовления приправы он вынужден носить толстые перчатки из плотного материала, а также противогаз, поскольку в противном случае есть риск потерять сознание.
«По телу [попробовавшего соус] человека пробегает стремительная волна, в результате чего могут начаться судороги и наступить получасовой паралич лицевых мышц. Мы провели специальный инструктаж с персоналом ресторана: они должны уметь оказать клиенту первую помощь, пока не приедут медики, — рассказывает Карим, — Последним, кто пробовал соус, был какой-то парень. Он обливался потом с ног до головы, бил себя по лицу, пытаясь вызвать тактильные ощущения, но у него уже наступил паралич».
Все желающие отведать куриных ножек с соусом от Мухаммада Карима должны подписать бумагу, освобождающую ресторан от ответственности за возможные последствия.
В состав Atomic Kick Ass входят самые острые перцы в мире, включая знаменитые «Каролина Рипер» и «Моруга Скорпион». Также в процессе приготовления Карим добавляет в приправу 5 миллилитров особого перцового экстракта, чья жгучесть составляет 13 миллионов единиц по шкале Сковилла. Куриные ножки же предварительно вымачиваются в мангово-тамариндовом соусе.
Используемый в блюде перец «Моруга Скорпион» был признан самым острым в 2012 году. Если вы решитесь откусить кусочек перца Trinidad Scorpion Moruga, то в первые минуты подумаете, что он совсем не острый. Однако уже через несколько минут степень жгучести начнет стремительно расти, и вам покажется, будто ваши язык, горло и пищевод пылают огнем! Кровяное давление поднимется, лицо покраснеет, а глаза начнут сильно слезиться. У некоторых попробовавших этот перец даже появлялись приступы тошноты.
Впрочем, не все плоды этого перца могут достигать такой остроты. Чаще всего, плоды Trinidad Scorpion Moruga имеют чуть более 1,2 миллионов единиц по шкале Сковилла. Степень остроты перца зависит, прежде всего, от условий, в которых он выращивался. Если, например, растению недоставало воды, и температура окружающей среды была слишком высокой, то его плоды будут острее, чем плоды тех растений, что выращивались в более благоприятных условиях.
Кроме остроты, Trinidad Scorpion Moruga Blend примечателен своим нежным фруктовым ароматом, благодаря которому его плоды, добавленные в пищу в очень малом количестве, придают блюду пикантный и, в то же время, приятный вкус. С 2013 года по настоящее время самым острым считается перец «Каролина Рипер».
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