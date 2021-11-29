Первые фотографии в истории человечества

С нами не соскучишься!

В лондонском музее Tate Britain открылась выставка, посвященная истокам фотографии. На ней представлены самые ранние снимки, сделанные с 1840 по 1860 год.

Предлагаю посмотреть самые первые снимки в истории, на которых запечатлена удивительная атмосфера и люди тех времен, когда зарождалось самое эффективное и популярное средство передачи информации современности — фотография.







1. Повозка. Фотография сделана в Бретани примерно в 1857 году.

















2. Рыбаки из Ньюхейвен (Александр Резерфорд, Уильям Рамзай и Джон Листон), примерно 1845 год.

















3. Мама и сын. 1855 год. Фотограф — Jean-Baptiste Frenet.

















4. Дочь фотографа, Ela Theresa Talbot, 1843-1844 год.

















5. Конь и конюх. 1855 год.

















6. Мадам Frenet с дочерьми.

















7. Пирамиды в Гизе. 1857 год.

















8. Портрет женщины, сделанный примерно в 1854 году.

















9. Фотограф — John Beasly Greene. El Assasif, ворота из розового гранита, Фивы, 1854 год.

















10. Строительство колонны Нельсона на Трафальгарской площади, 1844 год.

















11. Товары из Китая, 1844 год.

















12. Наводнение в 1856 году в районе Brotteaux в Лионе.

















13. Парфенон в Акрополе, в Афинах, 1852 год.

















14. Одна из улиц Парижа в 1843 году.

















15. Группа хорватских вождей. 1855 год.

















16. Капитан Моттрэм Эндрюс, 28 пехотный полк (1-й Стаффордшир), 1855 год.

















17. Маркитантка. [Женщина, которая сопровождала войско и продавала солдатам разные товары, а также оказывала услуги, в том числе и сексуального характера]. 1855 год.

















18. Пять рыбачек из Ньюхейвен, примерно 1844 год.

















19. «Продавцы фруктов». Снимок сделан, вероятнее всего, в сентябре 1845 года.

















20. У подножия обелиска (обелиск Феодосия в Константинополе), 1855 год.

















21. Гюстав Ле Грей в своей студии, 1854 год.

















22. Маргаритки (Маргарет и Мэри Кавендиш), примерно 1845 год.













