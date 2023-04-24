Тайна происхождения и история семьи Адольфа Гитлера: Что пытался скрыть фюрер







Генеалогическое древо Адольфа Гитлера.

Открытка с фото деревни Дёллерсхайм, выпущенная до её уничтожения.

Фотография родины отца Адольфа Гитлера, Алоиса Шиклгрубера.

Дорога и местная церквушка в деревне Дёллерсхайм.

В попытке скрыть любые сведения о своей семье и происхождении немецкий диктатор стёр малую родину своего отца с лица земли.

Так выглядит Дёллерсхайм в наши дни.

Местное кладбище в Дёллерсхайме только в 1981 году власти открыли для посетителей .