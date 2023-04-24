Тайна происхождения и история семьи Адольфа Гитлера: Что пытался скрыть фюрер

Примерно в ста километрах к северо-западу от Вены, на севере Австрии, находится небольшая деревня Дёллерсхайм. Восемьдесят лет назад эта крошечная австрийская деревня была стерта с лица земли немецким диктатором с комически короткими усами. Диктатор пытался скрыть, полностью уничтожить всё, что могло помочь пролить свет на историю его семьи. Всё, что подтверждало его весьма сомнительное арийское происхождение.
Именно здесь, в Дёллерсхайме, в 1837 году женщина по имени Мария Шиклгрубер родила незаконнорожденного ребёнка. Этим ребенком был Алоис Шиклгрубер, отец Адольфа Гитлера. Марии было сорок два года, она была незамужем и кто был отцом её ребёнка до сих пор доподлинно неизвестно. В свидетельстве о крещении мальчика в местной приходской церкви личность его отца указана не была. Когда Алоису исполнилось пять лет Мария Шиклгрубер вышла замуж за Иоганна Георга Хидлера. Именно его фамилию стал носить отец Адольфа Гитлера. И родословную именно этого рода Гитлер, в будущем, указывал в своём генеалогическом древе для подтверждения чистоты своего происхождения.
Генеалогическое древо Адольфа Гитлера.
С тех самых пор, как Адольф Гитлер стал влиятельным политическим деятелем, историки пытались раскрыть тайну истинного происхождения Гитлера. В свете того, что Адольф утверждал, что он арийского происхождения. До сих пор эта тайна не разгадана. Предположений и версий существует несколько.
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Среди нескольких кандидатов в качестве биологического отца Алоиса историки даже указывали еврея по имени Леопольд Франкенбергер. В семье этого человека Мария Шиклгрубер работала поварихой. Было это в городе Грац. Но исследователи опровергают эту версию тем, что не сходится по времени. В то время как Мария забеременела Алоисом, в Граце евреев не было.
Открытка с фото деревни Дёллерсхайм, выпущенная до её уничтожения.
Гитлера в своё время подобные догадки приводили в состояние апоплектической ярости. «Люди не должны знать, кто я», - сказал он. «Они не должны знать, откуда я». В 1931 году Гитлер приказал СС расследовать предполагаемые слухи о его происхождении и не нашел никаких доказательств каких-либо еврейских предков. Затем он приказал генеалогу подготовить большое иллюстрированное генеалогическое древо, показывающее его происхождение, которое он опубликовал в книге « Die Ahnentafel des Fuehrers» («Родословная вождя») в 1937 году, где Гитлер показал, что у него безупречная родословная арийцев.
Фотография родины отца Адольфа Гитлера, Алоиса Шиклгрубера.
Более правдоподобной, исследователи считают версию, выдвинутую историком Вернером Мазером. Тот считал, что настоящим отцом Алоиса Шиклгрубера был Иоганн Непомук Хидлер. Это был брат человека, который женился на Марии Шиклгрубер спустя пять лет после рождения ребёнка. Именно он воспитал Алоиса и завещал ему большую часть своих сбережений.
По словам Мазера, Непомук был женатым фермером, у которого был роман с Марией. В попытках не только скрыть роман, но и позаботится о сыне, Непомук уговорил своего брата жениться на женщине. Так можно было обеспечить прикрытие для своего желания помогать Марии и Алоису.
Дорога и местная церквушка в деревне Дёллерсхайм.
Но предположения есть предположения. Факты же говорят только об одном: уж очень тщательно фюрер желал скрыть абсолютно любые сведения о своей семье и происхождении. Непонятны причины по которым фамилия Хидлер превратилась в Гитлер. Некоторые историки выдвигают версию о том, что это было всего лишь фонетической неточностью или даже ошибкой нотариуса, который со слов записывал информацию.
В попытке скрыть любые сведения о своей семье и происхождении немецкий диктатор стёр малую родину своего отца с лица земли.
Именно с попыткой скрыть тайну своего происхождения, историки связывают уничтожение деревни Дёллерсхайм. Мол, слишком много скептиков ходило туда расспрашивать местное население. Люди были эвакуированы и разбросаны по разным местам. А деревню буквально сровняли с землёй. Вождь нации приказал построить там военный полигон.
Более двух тысяч жителей были насильственно переселены, а их дома были взорваны в ходе учений.После окончания Второй мировой войны учебный полигон был захвачен Советской Армией и по сей день остаётся военной запретной зоной. В настоящее время там управляют Австрийские Вооруженные Силы. Однако с 1981 года главная площадь, руины романской приходской церкви Святых Петра и Павла, а также окружающее её кладбище стали доступны для посетителей.
Так выглядит Дёллерсхайм в наши дни.
Адольф Гитлер был весьма противоречивой личностью. Умный, образованный, без сомнения обладал тонкой романтической натурой — стоит только посмотреть на его картины. В голове не укладывается как такая личность могла сотворить столько зла. Тем не менее это так.
Местное кладбище в Дёллерсхайме только в 1981 году власти открыли для посетителей.
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