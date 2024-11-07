Как привить дерево с помощью дрели

С наступлением весны начинается пора прививок деревьев. Существует много техник, позволяющих это сделать с высокой вероятностью приживания привоя, отличающихся по сложности. Начинающему садоводу можно попробовать прививку дрелью. Данный метод рассчитан на толстый подвой, существенно превосходящий в диаметре привой.

Процесс прививки дрелью

дрель со сверлом меньшего диаметра, чем привой;острый нож;садовый вар;прививочную ленту.Ствол подвоя просверливается насквозь по касательной таким образом, чтобы середина отверстия находилась как можно ближе к коре, а именно ее зеленому слою камбию. Для этого используется чистое, желательно простерилизованное спиртом сверло. Важно, чтобы отверстие сверлилось с небольшим уклоном вниз.Сжатые древесные волокна на входе и выходе отверстия подрезаются и удаляются острым ножом.Далее привой срезается вдоль под небольшим углом. Срезанная часть должна быть на 10 мм длиннее ширины отверстия в подвое. Важно не касаться руками срезанных поверхностей и проводить резку протертым спиртом ножом.Обратная сторона привоя от среза аккуратно зачищается от верхней жесткой коры. Нужно оголить находящийся под ней зеленый слой камбия. Параллельно привой укорачивается. Нужно оставить не более 4-х глазков. Затем привой вставляется в отверстие. Его камбий должен прилегать к камбию под корой подвоя.После этого прививка плотно заматывается прививочной лентой. Нужно замотать все, полностью исключив доступ воздуха. Если рядом на привое имеется глазок, его также можно замотать, но не забыть потом раскрыть, когда прививка приживется.В конце следует замазать садовым варом или другой пастой стыки между лентой и привоем. Он защитит прививку от затекания воды. Также варом замазывается свежеобрезанный торец привоя.Данный метод позволяет сделать прививку на ствол взрослого дерева. Чтобы она прижилась, необходимо перед этим удалить у него всю крону. Тогда дерево, не имея других глазков, направит весь сок на развитие привоя. Если на стволе будут появляться его собственные ростки, их нужно сразу же удалять, поскольку они составят конкуренцию прививке и та может погибнуть. Прививки на столь крупном подвое благодаря его развитой корневой системе растут очень быстро, поэтому урожай из них должен появиться на несколько сезонов раньше, чем обычно.