«Пьяная вишня»: как просто сделать вкуснейший алкогольный десерт, который согреет зимними вечерами

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Шаг 1: чистим вишни, удаляя косточки (любым удобным для вас способом)

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Шаг 2: сахар

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Шаг 3: бренди

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Шаг 4: наслаждаемся

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно

Как сделать десерт «пьяная вишня»: просто и вкусно