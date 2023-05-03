Можно ли во время поедания меда глотать сотовый воск

Сотовый мед отличается от слитого в банку главным образом тем, что в нем (по вполне очевидным причинам) присутствует большое количество воска. Каждый человек, которому приходилось пробовать сотовый мед, согласится с тем, что лакомство это вкуса просто необычайно. Однако, при этом у многих после первого употребления в пищу такого меда возникает закономерный вопрос: что делать с воском – глотать или выплевывать.
Очень вкусно. |Фото: ok.ru.
В первую очередь следует запомнить, что восковые ячейки изготавливаются пчелами из высокомолекулярных жиров, которые настолько сложны по своей структуре, что редкий организм способен их переварить, разложив на компоненты. Одним из таких примеров существ с «крепким желудком» является восковая моль, благодаря ей в дикой природе, к слову, очищаются гнезда пчел.
Отличное средство на самом деле. |Фото: tverigrad.ru.
Что же касается человеческого желудка, то в нем нет ни одного фермента, способного разложить на компоненты вещества, из которых состоит пчелиный воск за редким исключением. Все что может желудок человека – это переварить водорастворимые соединения, из которых состоит прополис. Небольшое количество последнего пчелы добавляют в крышечки сот при консервации меда.
Пчелы стараются. |Фото: otdikh-rossiyan.ru.
Так что воск не переваривается. При этом он является отличным адсорбентом – обладает высокими свойствами по впитыванию в себя «всякого». Это свойство может оказаться очень полезным для человека, так как при прохождении через кишечник воск будет впитывать в себя вредные вещества и в последствии выйдет из организма вместе с ними, что всегда хорошо.
Можно кушать. ¦Фото: yandex.ee.
В то же время «волшебные» свойства воска по впитыванию могут сыграть с человеком злую шутку. Все потому, что воск впитывает в себя лекарства, которыми могли лечить пчел, а также удобрения, которыми могли обрабатывать поля вокруг. В этом случае поедание такого воска может вызвать расстройство желудка. Так что не следует покупать воск у непроверенных пасечников. Если есть сомнения, лучше взять мед в банке.
Во всех остальных случаях: глотать или выплевывать – это вопрос личный для каждого. Никакого серьезного вреда организму человека небольшое количество пчелиного воска, попавшего в желудок с сотовым медом, нанести просто не способно.
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