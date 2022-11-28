7 городов, которые были затоплены во время строительства водохранилищ в СССР

1. Ставрополь-на-Волге

Один из самых больших затопленных городов. /Фото: proza.ru

2. Корчева

Город, чьи дома по-прежнему стоят на новом месте. /Фото: pikabu.ru

3. Калязин

Всё, что осталось от затопленного города. /Фото: ria.ru

4. Весьегонск

Городок, который всю свою историю страдал от воды. /Фото: ks-region69.com

5. Пучеж

Некогда красивый город бурлаков исчез с лица земли. /Фото: geocaching.su

6. Куйбышев

Куйбышев, который затопили. /Фото: maximonline.ru

7. Молога

Пожалуй, самый известный город, который затопили. /Фото: 7x7-journal.ru