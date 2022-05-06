С нами не соскучишься!

8 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    "  с 1966 по 1982 год. Так долго никому не доводилось постоять у руля СССР ..." Да, Брежнев был у власти 16 лет - дол...Семейные тайны ге...
  • Сергей Дмитриев
    Статья в тренде и скать подкожный смысл советского обихода. Также объясняют  подкожный смысл кинофильмов, которые был...Привычки советски...
  • Astra
    еще в тему -  например, шабашники - тот, кто работает в шабат (работать в суббуту нельзя), холера - перевод "болеть п...Значение и истори...

Деликатный режим: 9 ошибок во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйки


Досадные ошибки, которые способны запросто испортить и ткань, и ваше настроение.

Досадные ошибки, которые способны запросто испортить и ткань, и ваше настроение.

Встречают по одежке и провожают по ней тоже. Чтобы там не говорила народная мудрость. Увы и ах, но неопрятная, мятая одежда способна слегка подпортить впечатление даже от блестящего профессионала. А потому не забывайте приводить вещи в порядок ещё с вечера. А чтобы наверняка выглядеть с иголочки, гладьте рубашки, блузки и костюмы правильно. И не допускайте досадные ошибки, которые способны запросто испортить и ткань, и ваше настроение.

И не такое случается

И не такое случается

 

Казалось бы, ну что сложного в глажке? Но и в таком нехитром деле есть немало нюансов и особенностей. Несоблюдение которых может привести к неприятным последствиям: от дырки на любимой рубашке до сгоревшего утюга. Проверьте себя: а вы гладите правильно?

Ошибка №1: гладить «в сухую»


Больше влаги!

Больше влаги!

 

Сухая ткань и высокая температура – далеко не лучшие друзья. Собственно, такая «дружба» может запросто закончится дырками, стоит лишь слегка передержать утюг на одном месте. А в хорошем случае, все складки просто останутся на месте. Зато под воздействием влаги волокна смягчаются, становятся более гибкими и податливыми. А заодно и куда проще разглаживаются.
А потому не забывайте хорошенько пропаривать вещи во время глажки. Благо, эта опция есть практически во всех современных утюгах.

Ошибка №2: гладить «деликатное» последним


Вначале – тонкие ткани, потом – плотные

Вначале – тонкие ткани, потом – плотные

 

Всегда оставляете блузу с кружевом или тонкое летнее платье «на десерт» глажки? А вот и зря. Дело в том, что утюг куда медленнее остывает, чем нагревается. И в самом начале увлекательного процесса температура его поверхности будет наверняка ниже, чем в финале. А потому и начинать лучше с тканей более деликатных, например шёлка и полиэстера, а заканчивать плотным котоном или постельным бельём. Ну и о подходящем режиме, конечно, не забывать.

Ошибка №3: неправильный режим


Как гладить пресловутый «fabric blend»?

Как гладить пресловутый «fabric blend»?

 

Большинство вещей из магазинов масс-маркета сделано из «смешанных» тканей, зачастую синтетического происхождения. Не знаете, как гладить одежду, на ярлыке с составом которой указано загадочное «fabric blend»? Выбирайте деликатный режим – не ошибётесь.

Ошибка №4: не подготавливать льняные вещи к глажке


Дайте натуральным тканям немного повисеть влажными

Дайте натуральным тканям немного повисеть влажными

 

Чтобы эффективно и без потерь погладить вещи из натурального хлопка, минут за 10 обязательно обильно сбрызните их прохладной водой и оставьте на вешалке или сушилке.

Ошибка №5: неправильно гладить рубашки или брюки


Вначале – самые жёсткие участки

Вначале – самые жёсткие участки

 

Самая распространённая ошибка – начинать «не с того». Эксперты советуют первыми гладить наиболее жёсткие участки – манжеты, воротнички, пояс. При этом обильно увлажняя их. И лишь потом проглаживать основную поверхность.

Ошибка №6: не чистить утюг


Утюг тоже нужно чистить

Утюг тоже нужно чистить

 

Да, утюг тоже нуждается в чистке. Даже мельчайшие частицы тканей и ниток способны повреждать поверхность и, соответственно, все вещи во время глажки. Так что покупка специального средства для утюга будет не лишней. Или же всегда можно сделать пасту и воды и соды. Главное, использовать самодельный микс только, когда утюг холодный.

Ошибка №7: хранить утюг с водой


Обязательно сливайте остаток воды из утюга

Обязательно сливайте остаток воды из утюга

 

Всегда выливайте остаток воды после глажки. Оставляя её надолго внутри, вы рискуете повредить утюг.

Ошибка №8: использовать «суровую» воду из крана


Деликатный режим: 9 ошибок во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйки

«Суровая» вода из крана

 

Если вы знаете, что вода в ваших краях не отличается мягкостью, лучше для глажки использовать дистиллированную. Содержание некоторых минералов способно провоцировать осадок. Который, в свою очередь, может испортить технику.

Ошибка №9: не менять гладильную доску годами


Всё меняется. «Гладилки» - тоже

Всё меняется. «Гладилки» - тоже

 

У всего есть свой срок годности. И если на вашей гладильной доске появились вмятины или прожжена ткань – это явный сигнал, что пора что-то менять. Тем более, даже такой нехитрый аксессуар и тот совершенствуется с годами.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Деликатный режим: 9 ошибок во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйки

И не забудьте:
Деликатный режим: 9 ошибок во время глажки, которые допускают даже опытные хозяйкиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх