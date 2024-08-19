Какими были советские непремиальные портвейны: от самого худшего к самому лучшему

В Советском Союзе производилось огромное количество портвейнов. Было среди них немало премиальных марок, которые для большинства простых граждан были не по карману. Однако, имелись на рынке и вполне бюджетные «крепленые вина», доступные широкому потребителю. Вопреки распространенному предубеждению, далеко не все они были так плохи, как принято считать.
1. «Солнцедар»
Не самый плохой напиток. /Фото: ya.ru.
На этикетке этого портвейна было гордо указано «крепленое вино», однако у советских граждан о «Солнцедаре» было свое мнение и не всегда приличное. Специалисты в деле употребления алкоголя называли его не иначе как «чернилами», словом которого обычно удостаивались худшие из напитков. Почему же все было так плохо? Дело в том, что производили портвейн из второсортного сырья, после чего добавляли в него красители и подсластители. Как результат «Солнцедар» был очень спиртуозным.
2. «Анапа»
Дешевый напиток. /Фото: anumis.ru.
Следующим по списку среди худших портвейнов «Анапа», который в советские времена был особенно популярен среди студентов. По уровню качества портвейн все-таки превосходил уже упомянутый «Солнцедар», но все еще оставался бюджетным, уделом тех, у кого на что-то более солидно банально отсутствовали деньги. Как правило, подобные вина советские граждане обзывали «бормотухой». Резкий вкус, ярко выраженная спиртуозность и больная голова – неотъемлемые характеристики «Анапы». За 0.7 литра такого напитка нужно было отдать 1 рубль 77 копеек.
3. «Далляр»
Не самый плохой напиток. /Фото: for-ua.info.
Большой популярностью в Союзе пользовались портвейны азербайджанского производства. Конкретно «Далляр», несмотря на бюджетную категорию, отличался еще и высоким качеством. Процент сахара в напитке не превышал 7%. Из недостатков был, пожалуй, разве что характерный приторный вкус. Портвейн играл яблочными и виноградными нотами. Спиртовой привкус также давал о себе знать, однако с последним все было далеко не так плохо, как у упомянутых выше напитков.
4. «777»
Тот самый портвейн. /Фото: kuhnianasha.ru.
В советские годы портвейн «Три топора» (как его иронично называли в народе) пользовался немалым спросом не только из-за доступной цены, но и из-за неплохих вкусовых качеств. До 1985 года и начала «героической борьбы с алкоголем» стоимость «777» была менее двух рублей. В магазины портвейн чаще всего поступал в белом варианте. Сладости в его вкусе в отличие от напитков упомянутых выше практически не ощущалось. При этом портвейн обладал приятной терпкой кислинкой.
5. «Агдам»
Хороший был портвейн. /Фото: bibliofilspb.ru.
Портвейн в целом аналогичный «Трем топорам». Похожи напитки были как по вкусовым качествам, так и в вопросе цены. Количество сахара у «Агдама» не превышало 8%. Что особенно любопытно, в отличие от других подобных напитков у этого портвейна напрочь отсутствовала легко узнаваемая вяжущая сладость. При этом мнение людей в отношении портвейна делилось абсолютно полярно: одни считали его очередными «чернилами», другие называли хорошим напитком. Во вкусе «Агдама» играли фруктовые и пряные ноты, а его градус составлял 19%.
6. «Кавказ»
Добротный портвейн. /Фото: magmer.ru.
Портвейн, выпускавшийся в двух вариантах: белом и розовом. Напиток обладал по-настоящему благородным и мягким вкусом с нотами ореха. Содержание сахара в «Кавказе» не превышало 7%, а крепость напитка оценивалась в 18%. Важно отметить, что после распада Советского Союза, качество «Кавказа» резко просело, что в свою очередь закономерным образом сказалось на репутации некогда достойного напитка. Что же касается советских времен, то стоил этот портвейн уже 2 рубля 20 копеек.
7. «Иверия»
Вкус был отличный. /Фото: magmer.ru.
Грузии делали не только хорошие коньяки и вина, но и весьма недурные портвейны! Самой известной маркой в этом сегменте была конечно же «Иверия». По уровню качества напиток напоминал уже упомянутый «Кавказ». По вкусовым качествам уступал лучшим портвейнам на рынке, а потому в премиальный сегмент «Иверия» все-таки не вошла. Изготавливался напиток только из грузинских виноградов. Для бюджетной ценовой категории стоил немало – 2 рубля 70 копеек. Напиток обладал сбалансированным вкусом и играл нотками свежих фруктов.
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