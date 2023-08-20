Выход есть: 6 признаков того, что пришло время менять работу

Каждое утро вы просыпаетесь с мыслью, что не хотите идти на работу. При этом вы деятельный и успешный человек, а работа как таковая очень много для вас значит. Но что, если это не просто осенне-зимняя хандра, а реальная проблема, решением которой может стать только новая работа? Если вам знакомы ситуации, описанные ниже, — значит, пришло время задуматься о глобальных переменах.
1. Одна мысль о походе на работу приводит вас в ужас
Все мы периодически не хотим идти на работу — это совершенно нормально. Но если даже одна мысль о работе наводит на вас ужас и беспокойство, вероятно, пришло время решительных перемен. Не продолжайте убеждать себя в том, что «понедельник – день тяжелый» или «просто неделя не задалась». Может быть, вы уже давно занимаетесь не своим делом? Все, что вам действительно нужно в такой ситуации – это найти работу по душе. Для этого стоит задать самому себе несколько откровенных вопросов, и понять — чего же вы на самом деле хотите от работы в данный момент. Главное на этом этапе – этапе осознания и определения – честность с самим собой.
В период экономической нестабильности особенно страшно менять работу. В первую очередь взвесьте все риски, и если они высоки, подумайте о возможных вариантах решения. Например, дайте себе ограниченное время накопить денег на тот период времени, который вы потратите на самоопределение, учебу, переквалификацию или просто на осознание. Заручитесь поддержкой родных и близких на необходимый вам период. Из личного опыта могу сказать, что в момент, когда ты честно признаешься самому себе в том, что перемены необходимы, неожиданно начинается процесс изменений в жизни и появляются новые возможности, нужные люди, интересные варианты.
2. Вы достигли карьерного потолка
Вы уже несколько лет не получаете продвижения по карьерной лестнице, с каждым днем ваша работа становится все однообразней, а ваш руководитель явно не собирается на пенсию. Если все обстоит именно так, то не стоит ждать еще несколько лет. Двигайтесь вперед, ищите для себя возможность сделать следующий шаг, пусть даже в другой компании.
Важный момент: перед тем, как решаться на такой кардинальный шаг, убедитесь, что возможности для развития на текущем месте точно нет. Попробуйте поделиться своими переживаниями с начальником — возможно, вы вместе найдете выход. В моей практике был пример, когда директор по развитию розничного направления известного премиального бренда прошла все карьерные ступени за 9 лет работы. В кризис развитие бренда на территории России остановилось и планируемая экспансия в регионы — тоже. Два года рутинной работы для человека, который семь лет жил в режиме активного стартапа, были мучительны. Она трезво оценила свои шансы на дальнейшую карьеру внутри компании. Возможность для продолжения роста в рамках компании давал только переезд и переход в штаб-квартиру. Взвесив все за и против, сотрудница решилась на разговор с генеральным директором и получила с его стороны поддержку. Переехав и выйдя на работу в штаб-квартиру, она снова получила возможность заниматься развитием сети в других странах и получать новый международный опыт.
3. Ваша карьера развивается не так быстро, как хотелось бы
Конечно, представления каждого человека о себе и своих возможностях очень субъективны. Часто мы даем неверную оценку своим компетенциям, искусственно занижаем или завышаем свои карьерные требования. Я советую встретиться с профессиональным карьерным консультантом из хорошо зарекомендовавшего себя рекрутингового агентства, чтобы тот смог объективно оценить ваши возможности и компетенции. Вполне может быть, что в вашей карьере все идет по плану. Но может быть и так, что у вас есть все шансы на развитие в другом месте и на более высокой должности.
4. Вы работаете в нестабильной компании
Сейчас в России непростые времена, и по объективным причинам многие компании «штормит». Кто-то потихоньку сокращает персонал, кто-то урезает компенсационные пакеты или бюджеты на обучение и развитие сотрудников. Все это не страшно, если у компании есть четкая стратегия выхода из кризиса. Насторожиться стоит, если в компании ходят слухи о продаже, а руководство чаще сидит за закрытыми дверями и не говорит с сотрудниками о будущем компании. В этой ситуации не стоит ждать, когда вам объявят о сокращении, и лучше начать искать новое место работы уже сейчас. В текущей экономической ситуации найти работу непросто, и порой этот процесс может затянуться на месяцы. Планируйте смену работы заранее и начинайте откладывать деньги на период, когда вы будете в поиске. Финансисты рекомендуют при увольнении «вникуда» иметь сумму равную шести окладам. Такая «подушка безопасности» сделает процесс смены работы менее стрессовым. А, главное, у вас будет время и возможность выбрать не просто другую работу, а именно ту самую «работу мечты».
5. У вас плохой руководитель
У всех бывают в жизни плохие начальники. Это одна из тех проблем, которую вполне можно какое-то время перетерпеть. У плохих боссов есть хорошее качество — не задерживаться долго на одном месте, поэтому, возможно, стоит подождать, когда на его место сядет кто-то куда более профессиональный. Но может быть так, что ваш начальник не устраивает только вас, а высшее руководство довольно его работой. От начальника во многом зависят ваш рост и профессиональное развитие, мотивация и желание совершать ради компании подвиги. Поэтому если из-за одного человека и ваш рабочий день и карьера вообще превращаются в ад, пора задуматься о новой работе. С другим, более профессиональным и подходящим вам начальником.
6. Работа сказывается на вашем здоровье и личной жизни
Никакая зарплата не возместит ущерба, который наносится здоровью постоянным стрессом. Стресс может привести к депрессии, бессоннице, головной боли и частым болезням. Это никого не сделает счастливым: ни работодателя, ни, тем более, вас. От постоянных переработок у вас не останется сил ни на семью, ни на друзей, ни на хобби — и проблемы не заставят себя долго ждать.
Важно понять, есть ли у вас возможность перестроить свой график и снять загруженность на текущей работе. Если такой возможности нет, а отношения стали портиться и здоровье сдавать — лучше задуматься о смене работы прямо сейчас, потому что дальше наверняка все будет только хуже.
Перед тем, как решиться на изменения, убедитесь, что улучшить ситуацию на текущем месте работы невозможно. Если вы уже пробовали наладить отношения с начальником, найти возможности для роста и скорректировать график, но это не привело к положительным изменениям, смело двигайтесь дальше. И помните, жизнь щедра на интересные варианты, если вы четко сформулировали свой запрос и честно признались себе, что текущее положение дел вас категорически не устраивает.
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