Выход есть: 6 признаков того, что пришло время менять работу

Каждое утро вы просыпаетесь с мыслью, что не хотите идти на работу. При этом вы деятельный и успешный человек, а работа как таковая очень много для вас значит. Но что, если это не просто осенне-зимняя хандра, а реальная проблема, решением которой может стать только новая работа? Если вам знакомы ситуации, описанные ниже, — значит, пришло время задуматься о глобальных переменах.









1. Одна мысль о походе на работу приводит вас в ужас

2. Вы достигли карьерного потолка

3. Ваша карьера развивается не так быстро, как хотелось бы

4. Вы работаете в нестабильной компании

5. У вас плохой руководитель

6. Работа сказывается на вашем здоровье и личной жизни