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Как легко размножить туи

Если вы все еще только мечтаете о том, чтобы посадить или размножить тую у себя на участке, знайте что это гораздо проще, чем кажется.
Саженцы покупать не предлагается, за исключением того случая, когда вам нужна туя определенного сорта, а поблизости такие просто не растут. Радует и то, что при таком способе размножения растение не вырождается. Вы гарантировано получите молодые деревца с теми же характеристиками, что и у туи, с которой были срезаны веточки для посадки.

Как легко размножить туи

Использовать предлагается метод черенкования. Проще всего получить посадочный во время стрижки туи. При этом, чтобы не навредить дереву, срезать нужно не более 30% зеленой массы. По такому же принципу можно постричь и молодые саженцы.

Как легко размножить туи

Для посадочного материала выбираем веточки высотой не менее 5 см. Снизу освобождаем молодые стволики от зелени буквально на 2-3 см.

Как легко размножить туи

В качестве посадочного грунта используем смесь верхового торфа с перлитом в пропорции 3:1. Высаживать подготовленные черенки можно как в общий лоток, так и в отдельные горшочки или кассеты. При наполнении емкостей слегка утрамбовываем смесь, а затем обильно заливаем водой, чтобы грунт хорошо напитался. После того как излишки воды стекут, можно переходить к посадке черенков.

Как легко размножить туи

Для обработки посадочного материала используем укоренитель в виде пудры. Обмакиваем в пудру очищенную от зелени часть ствола, а затем просто втыкаем в мокрую землю с заглублением на 2-3 см. По сути в земле должна оказаться оголенная часть ствола. При высадке в общий лоток выдерживаем расстояние между саженцами не менее 3-4 см. Это необходимо для того, чтобы в процессе роста корни не спутались и готовые к пересадке растения можно было легко отделить друг от друга.

Как легко размножить туи

При высадке в отдельные горшочки или кассеты все еще проще. Здесь никакое расстояние выдерживать не нужно.

Как легко размножить туи

Отправляем высаженные черенки в парник или под пленочное укрытие с повышенным уровнем влажности на 2-3 месяца. К этому времени саженцы укоренятся. После чего их можно переместить на открытый воздух, но обязательно в затененное место.

Как легко размножить туи

При соблюдении этих условий уже через год получаем молоденькую тую с хорошо развитой корневой системой. При этом пересаживать настолько молодое растение в открытый грунт еще рано. Лучше всего это сделать, когда саженцы достигнут возраста 3-4 лет. Такие растения лучше всего приживаются, хорошо адаптируются к новым условиям и быстро идут в рост.

Как легко размножить туи

Более наглядно о том, как размножить тую методом черенкования, в видео:


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Туиразмножение

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