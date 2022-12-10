Как легко размножить туи

Если вы все еще только мечтаете о том, чтобы посадить или размножить тую у себя на участке, знайте что это гораздо проще, чем кажется.

Саженцы покупать не предлагается, за исключением того случая, когда вам нужна туя определенного сорта, а поблизости такие просто не растут. Радует и то, что при таком способе размножения растение не вырождается. Вы гарантировано получите молодые деревца с теми же характеристиками, что и у туи, с которой были срезаны веточки для посадки.







Использовать предлагается метод черенкования. Проще всего получить посадочный во время стрижки туи. При этом, чтобы не навредить дереву, срезать нужно не более 30% зеленой массы. По такому же принципу можно постричь и молодые саженцы.







Для посадочного материала выбираем веточки высотой не менее 5 см. Снизу освобождаем молодые стволики от зелени буквально на 2-3 см.







В качестве посадочного грунта используем смесь верхового торфа с перлитом в пропорции 3:1. Высаживать подготовленные черенки можно как в общий лоток, так и в отдельные горшочки или кассеты. При наполнении емкостей слегка утрамбовываем смесь, а затем обильно заливаем водой, чтобы грунт хорошо напитался. После того как излишки воды стекут, можно переходить к посадке черенков.







Для обработки посадочного материала используем укоренитель в виде пудры. Обмакиваем в пудру очищенную от зелени часть ствола, а затем просто втыкаем в мокрую землю с заглублением на 2-3 см. По сути в земле должна оказаться оголенная часть ствола. При высадке в общий лоток выдерживаем расстояние между саженцами не менее 3-4 см. Это необходимо для того, чтобы в процессе роста корни не спутались и готовые к пересадке растения можно было легко отделить друг от друга.







При высадке в отдельные горшочки или кассеты все еще проще. Здесь никакое расстояние выдерживать не нужно.







Отправляем высаженные черенки в парник или под пленочное укрытие с повышенным уровнем влажности на 2-3 месяца. К этому времени саженцы укоренятся. После чего их можно переместить на открытый воздух, но обязательно в затененное место.







При соблюдении этих условий уже через год получаем молоденькую тую с хорошо развитой корневой системой. При этом пересаживать настолько молодое растение в открытый грунт еще рано. Лучше всего это сделать, когда саженцы достигнут возраста 3-4 лет. Такие растения лучше всего приживаются, хорошо адаптируются к новым условиям и быстро идут в рост.







Более наглядно о том, как размножить тую методом черенкования, в видео:



