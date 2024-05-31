Плотник построил крутой крошечный дом со скрытой ванной на террасе

Когда возникает необходимость в строительстве собственного дома, профессиональные навыки становятся как нельзя кстати, ведь можно не то только сэкономить значительную сумму, но и сделать все в лучшем виде. Как признается отец семейства, профессиональный строитель и плотник из Новой Зеландии, решивший самостоятельно спроектировать и построить дом для своей семьи, организовать полноценное жилище на миниатюрных площадях куда сложнее и проблематичней.
Дуэт энтузиастов построил крутой крошечный дом со скрытой ванной на террасе.
Идеи строительства крошечных домов овладевают умами десятков тысяч людей, живущих в разных уголках нашей планеты. Кому импонирует свобода, которую они дают, кто больше увлекается проектами «сделай сам», а у кого попросту нет другого варианта, чтобы обеспечить семью собственным жилищем, пусть даже совсем крошечным. Подобным строительством заинтересовался и Джоно, когда на просторах Сети стали появляться потрясающие примеры обустройства миниатюрных пространств, которые мало в чем отличаются от традиционного дома.
Джоно и Ева самостоятельно спроектировали и построили свой крошечный дом.
Будучи профессиональным строителем, знакомым с процессом проектирования, а также имеющим навыки плотника, он много лет мечтал о собственном крошечном доме, построенном в сельской местности вдали от шумных городов и переполненных улиц. Даже работая в Швеции, он не забывал о своей мечте, просматривая тысячи роликов с реализованными проектами. Когда же он и его супруга Ева решили вернуться на родину в Новую Зеландию и возник вопрос, где жить, Джоно не мог придумать ничего другого, как попытаться реализовать свою мечту.
Строительство заняло год. | Фото: youtube.com.
Уговорить Еву не составило труда поэтому творческий дуэт принялся за проектирование и строительство дома-мечты. Вот здесь-то и ждал Джоно подвох, как оказалось, организовать жилое пространство на столь крошечном пространстве куда сложнее, чем это виделось в мечтах. Нужно было максимально сконцентрироваться на обустройстве пространства и не упускать из виду даже самые незначительные детали, чтобы жилище получилось уютным, эргономичным и вместительным. При этом следовать всем нормам и правилам, связанным как с организацией жилого пространства, так и придерживаться размеров буксируемых объектов, ведь их дом должен был быть мобильным.
Дом припарковали в пригородной зоне.
Также требовалось подыскать участок, который бы соответствовал их требованиям. К счастью, он очень быстро нашелся и хозяйка поместья, сдающая достаточно просторные наделы в аренду, оказалась очень внимательно и заботливой, так что с подводкой коммуникаций и строительным процессом проблем не возникло. Но все же самым приятным бонусом стало природное окружение, красотой которого можно наслаждаться из любого уголка дома, нужно было лишь грамотно распределить окна и установить большие стеклянные двери.
Супруги отдали предпочтение скандинавскому деревенскому стилю.
Терраса позволила увеличить полезную площадь. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.
На строительство и полное обустройство крошечного дома пара энтузиастов потратила около года, при этом все без исключения процессы выполняла самостоятельно. Пока Джоно занимался сборкой стального каркаса дома, Ева разрабатывала дизайн-проект, который касался обустройства внутреннего пространства, выбора материалов, цвета и структуры облицовки, формы и размеров окон, хитрых внедрений в террасу и многого другого.
В доме предусмотрена функциональная плоская крыша. | Фото: tinyhousetalk.com.
Скрытая ванна стала приятным бонусом.
Скрытые особенности проекта: Супруги решили сделать крышу более функциональной, поэтому пришлось усиливать каркас и вырезать люк в потолке, чтобы изнутри можно было попасть на романтичную зону отдыха, откуда открываются потрясающие виды на идиллическое природное окружение и звездное небо. Помимо этого, изготовили из деревянного настила просторную террасу, что также дает возможность сделать проживание более комфортным и приятным. Как оказалось, терраса скрывает полноценную ванную, которую можно принимать прямо под открытым небом. А затем ее снова можно спрятать, увеличивая полезную площадь и делая передвижение более безопасным.
Открытая планировка нижнего уровня. | Фото: tinyhousetalk.com.
Не менее впечатляет и распределение внутреннего пространства небольшого дома, размеры которого более чем скромные – 8,5 метров длина и 3,1 ширина. Благодаря лишь высоким потолкам (4,3 м) удалось распределить пространство так, чтобы поместились большая кухня, просторная спальня, объемная гостиная и благоустроенный санузел. Креативно мыслящая супруга смогла создать поистине прекрасный интерьер крошечного дома, находясь в котором сложно поверить, что его площадь не так уж миниатюрна. Предусмотренная открытая планировка основного уровня, высокий потолок, обилие окон и белый цвет сделали свое дело, домик действительно кажется просторным и светлым.
Светлая гостиная.
Прежде чем все это получилось, супругам пришлось поломать голову над тем, как спроектировать полноценную кухню, без которой Ева не мыслила свою жизнь, не заняв все имеющееся пространство. Да еще и сделать жилище стильным и уютным. Большая почитательница скандинавского стиля, преимущество которого она выдела не на картинках, а ощутила в повседневной жизни, сделала все возможное, чтобы он прижился и в их доме, находящемся за тысячи километров от родины жанра.
Гостиная превращается в игровую зону. | Фото: youtube.com.
Если говорить о распределении пространства, открытую часть, оказавшуюся в центре домика, выделили под организацию прихожей и гостиной. Высота в 4 метра, обилие прозрачных поверхностей и белого цвета сделали эту зону более объемной и стильной.
Половину нижнего уровня занимает кухня.
С одной стороны гостиной находится просторная кухня, где имеется: мебельный гарнитур с вместительными системами хранения, П-образная рабочая поверхность, мойка, встроенная варочная панель с четырьмя конфорками, духовой шкаф, мощная вытяжка, полноразмерный холодильник. При этом в центре зоны получилась довольно большая площадка, что позволяет свободно передвигаться не одному человеку.
Небольшой выступ позволил обустроить просторную ванную комнату. | Фото: livingbiginatinyhouse.com.
Роскошная ванная комната.
С другой стороны супруги обустроили стильную ванную комнату, оформлению которой могут позавидовать владельцы полноценных квартир и домов. Чтобы она оказалась более вместительной, еще в период проектирования конструкции дома был предусмотрен метровый выступ на торце, что позволило в образовавшееся пространство установить раковину и оригинальный туалетный столик. Эта часть комнаты облицована изысканной плиткой в виде сот необычной расцветки.
Уютная лаундж-зона.
Над ванной комнатой сделали дополнительную лаундж-зону, которую используют для отдыха, общения и в качестве кинозала, если имеется свободное время, конечно же. Большие горизонтальные окна, занимающие значительную часть двух смежных стен, открывают превосходный вид на окружающий ландшафт и помогают создать впечатление, что находишься в домике на дереве.
Спальная комната находится на лофтовом уровне.
Световой люк, являющийся выходом на крышу. | Фото: youtube.com.
А вот над кухней находится спальная комната куда можно попасть по функциональной лестнице, которую Джоно сделал самостоятельно. Помимо более безопасного и удобного подъема на второй уровень, супруги предусмотрели наличие площадки перед кроватью, на которой можно стоять в полный рост. При этом кровать оказалась на подиуме, что позволило использовать пространство под ней в качестве вместительного ящика для хранения. Чтобы облегчить процесс подъема двуспальной поверхности вместе с матрасом, установили подъемный механизм. Стоит отметить, что в этом лофте помимо больших горизонтальных окон имеется стеклянный люк, который является выходом на крышу. Также он служит дополнительным световым окном и дает возможность устраивать быстрое и качественное проветривание, что немаловажно для столь крошечных жилищ.
В крошечном доме появился еще один человечек.
Семейство энтузиастов выращивает овощи и курочек.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что в очаровательном доме, оформленном в скандинавском стиле, супруги проживают уже три года. Здесь у них родился сынишка, который уже пытается осилить ступеньки в спальню, где рядом с родительской у него имеется своя собственная кроватка. Джон с Евой пока не планируют никуда уезжать из своего дома и прекрасной сельской местности, где у ребенка есть возможность гулять на свежем воздухе и питаться экологически чистыми овощами и фруктами, выращенными родителями.
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