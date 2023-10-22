Как в СССР создавали гориллоидов, или Жуткие опыты советского «доктора Моро» Ильи Иванова

Хотя ДНК шимпанзе и человека имеют большое сходство, ученые сомневаются, что у человека и обезьяны может быть потомство. Тем не менее, науке известны опыты, которые имели целью именно такой результат. Например, в двадцатые годы на проект советского ученого, который специализировался на межвидовом скрещивании, были выделены немалые деньги от государства. Читайте в материале, как Илья Иванов проводил странные эксперименты в попытках получить нового «горрилоида», и чем это в результате закончилось.
Как все начиналось
Предполагалось, что от межвидового скрещивания можно получить прекрасное потомство. /Фото: rrnews.ru
В 1924 году от советского ученого, профессора Ильи Иванова, поступило обращение в Народный комитет просвещения. Ученый, который был знаменит за счет своих интересных работ по межвидовому скрещиванию, просил оказать финансовую помощь для проведения опытов по получению потомства в экспериментах по скрещиванию шимпанзе и человека. Профессор был уверен в успехе, считая, что появление на свет человекообезьяны реально, и тормозит процесс только людское невежество. В 1925 году профессору пришел ответ: проект был одобрен, и на него выделили огромную по тем временам сумму в валюте.
Идея скрестить человека и обезьяну для получения новых существ преследовала Иванова давно. Однако в имперской России такие предложения считались кощунственными, потому Иванов проводил свои исследования в области гибридизациии животных. Его работа проходила в заповеднике "Аскания-Нова".
После революции наступило время самых невероятных идей. Казалось, что можно произвести переворот и в науке, надо лишь поднажать. Ученые один за другим обращались к в власти, чтобы получить деньги для опытов. Кому-то везло, а кому-то — нет. Но так как Иванов был известным специалистом, его просьбу услышали. Свое обращение ученый направил председателю Комиссии по заграничным закупкам Новикову. Иванову удалось заразить чиновника своим энтузиазмом, рассказывая, что впереди — настоящий прорыв, и что СССР станет первой страной, где появится гибрид человека и шимпанзе. Новиков подался влиянию и направил прошение народному комиссару просвещения Луначарскому.
Иванов планировал, что власть профинансирует его экспериментальные площадки в Африке. Правительство Франции согласилось на предоставление станций во Французской Гвинее. Но стоимость была очень высока! Требовалось не менее пятнадцати тысяч долларов ежегодно (учитывая разруху двадцатых годов, это была огромная сумма).
Луначарский обратился в Главнауку, и в результате было принято решение — отказать. Однако Иванов настаивал, и приложил все силы, чтобы заинтересовать «важных» людей. Одним из них стал Горбунов, который в то время занимал должность управляющего делами Совнаркома, и был известен как личный секретарь Ленина в прошлом. Горбунов помог Иванову попасть в Академию наук для доклада, где профессор и выступил в сентябре 1925 года.
Проект прошел! Совнарком выделил деньги, правда не 15 тысяч долларов, а десять, но и это было удивительно.
Охота на шимпанзе и поиск женщин-добровольцев
Основной проблемой стал поиск денщин-добровольцев. /Фото: kartinkin.net
Прошло полгода после начала экспедиции, а Иванов не получил ни одного стоящего результата. У него даже еще не было обезьян, которые моги бы участвовать в эксперименте. Ученый писал, что местные жители нее хотят участвовать в поимке шимпанзе (а нужны были именно взрослые животные). В результате Иванов поехал во Францию для того, чтобы попросить продать ему обезьян. Он послал в Академию новую просьбу о финансировании и получил отказ, несмотря на популярность темы гибридизации в СССР. Например, писатель Фортунатов начал писать книгу "Остров гориллоидов", в которой рассказывалось про то, как империалисты создают в Гвинее целую армию обезьянолюдей. Тема заинтересовала также композитора Шостаковича. Он даже хотел написать оперу про такие эксперименты, но так и не закончил ее.
Иванов продолжал попытки добыть шимпанзе, и ему удалось проучить в свое распоряжение двух самцов, шесть самок и трех подростков. Однако проблемы на этом не закончились: никто из местных жительниц не желал участвовать в подобных опытах. Было решено искусственно оплодотворять самок шимпанзе. Работа закипела, но в 1927 году деньги закончились, а новые Иванову достать не удавалось: Академия наук отвечала отказом. Ученый попытался сделать это через Совнарком, однако отсутствие результатов перевесило — денег не дали. Было принято решение: обезьян следует перевезти в Сухумский заповедник, и уже там продолжать исследования. Профессор считал, что на родине он без труда отыщет добровольцев женского пола, ведь в новой стране люди были прогрессивны и верили в достижения науки.
Проблемы с обезьянами и крах теории
Эксперимент Иванова потерпел поражение. /Фото: vatnikstan.ru
Когда экспедиция возвращалась домой, произошли ужасные события: все шимпанзе погибли. Доехали только две обезьяны. Но и они умерли в течение месяца. После вскрытия ученый сделал вывод — беременности не было ни у одной самки. Иванов подал отчет в Академию, где рассказал о провале эксперимента, но отметил, что это не означает что идея была неосуществимой. Все дело в сложных условиях, в которых проводились опыты. Академия наук отказалась поддерживать дальнейшие действия ученого, и он обратился в Коммунистическую академии, в которой в основном работали революционеры-профессионалы. Надавив на патриотизм, Иванов добился договоренности, что опыты будут возобновлены в Сухумском заповеднике, где тогда находился всего лишь один орангутанг. Группа Иванова начала искать женщин, которые могли согласиться на искусственное оплодотворение, и делали это с помощью Общества биологов-материалистов.
Ученый Илья Иванов стал прообразом профессора Преображенского.
Но в самый разгар поисков обезьяна внезапно умерла. Иванову пришлось выписать из-за границы новых шимпанзе, но это было очень длительным процессом. И во время ожидания ученый столкнулся с неожиданными сложностями. В науке (как и в армии, и в промышленности) пошли чистки в рамках кампании по обезвреживанию "чуждых социализму" специалистов-вредителей. Иванов был причислен к ним и отправлен в ссылку. Ученый отбывал заключение примерно полгода в течение 1930 года, после чего его выслали в Алма-Ату. Там он стал сотрудником кафедры в ветеринарном институте. Горбунов в то время уже не работал в Совнаркоме, потому у Иванова не было защитников. В 1932 году у профессора случился инсульт, который привел к смерти. Опыты по выведению «горрилоидов» были закончены и больше не возобновлялись.
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