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Как в СССР создавали гориллоидов, или Жуткие опыты советского «доктора Моро» Ильи Иванова


Как в СССР создавали гориллоидов, или Жуткие опыты советского «доктора Моро» Ильи Иванова


Хотя ДНК шимпанзе и человека имеют большое сходство, ученые сомневаются, что у человека и обезьяны может быть потомство. Тем не менее, науке известны опыты, которые имели целью именно такой результат. Например, в двадцатые годы на проект советского ученого, который специализировался на межвидовом скрещивании, были выделены немалые деньги от государства. Читайте в материале, как Илья Иванов проводил странные эксперименты в попытках получить нового «горрилоида», и чем это в результате закончилось.

Как все начиналось


Предполагалось, что от межвидового скрещивания можно получить прекрасное потомство. /Фото: rrnews.ru

Предполагалось, что от межвидового скрещивания можно получить прекрасное потомство. /Фото: rrnews.ru




В 1924 году от советского ученого, профессора Ильи Иванова, поступило обращение в Народный комитет просвещения. Ученый, который был знаменит за счет своих интересных работ по межвидовому скрещиванию, просил оказать финансовую помощь для проведения опытов по получению потомства в экспериментах по скрещиванию шимпанзе и человека. Профессор был уверен в успехе, считая, что появление на свет человекообезьяны реально, и тормозит процесс только людское невежество. В 1925 году профессору пришел ответ: проект был одобрен, и на него выделили огромную по тем временам сумму в валюте.

Идея скрестить человека и обезьяну для получения новых существ преследовала Иванова давно. Однако в имперской России такие предложения считались кощунственными, потому Иванов проводил свои исследования в области гибридизациии животных. Его работа проходила в заповеднике "Аскания-Нова".

После революции наступило время самых невероятных идей. Казалось, что можно произвести переворот и в науке, надо лишь поднажать. Ученые один за другим обращались к в власти, чтобы получить деньги для опытов. Кому-то везло, а кому-то — нет. Но так как Иванов был известным специалистом, его просьбу услышали. Свое обращение ученый направил председателю Комиссии по заграничным закупкам Новикову. Иванову удалось заразить чиновника своим энтузиазмом, рассказывая, что впереди — настоящий прорыв, и что СССР станет первой страной, где появится гибрид человека и шимпанзе. Новиков подался влиянию и направил прошение народному комиссару просвещения Луначарскому.

Иванов планировал, что власть профинансирует его экспериментальные площадки в Африке. Правительство Франции согласилось на предоставление станций во Французской Гвинее. Но стоимость была очень высока! Требовалось не менее пятнадцати тысяч долларов ежегодно (учитывая разруху двадцатых годов, это была огромная сумма).

Как в СССР создавали гориллоидов, или Жуткие опыты советского «доктора Моро» Ильи Иванова


Луначарский обратился в Главнауку, и в результате было принято решение — отказать. Однако Иванов настаивал, и приложил все силы, чтобы заинтересовать «важных» людей. Одним из них стал Горбунов, который в то время занимал должность управляющего делами Совнаркома, и был известен как личный секретарь Ленина в прошлом. Горбунов помог Иванову попасть в Академию наук для доклада, где профессор и выступил в сентябре 1925 года.
Проект прошел! Совнарком выделил деньги, правда не 15 тысяч долларов, а десять, но и это было удивительно.

Охота на шимпанзе и поиск женщин-добровольцев


Основной проблемой стал поиск денщин-добровольцев. /Фото: kartinkin.net

Основной проблемой стал поиск денщин-добровольцев. /Фото: kartinkin.net



Прошло полгода после начала экспедиции, а Иванов не получил ни одного стоящего результата. У него даже еще не было обезьян, которые моги бы участвовать в эксперименте. Ученый писал, что местные жители нее хотят участвовать в поимке шимпанзе (а нужны были именно взрослые животные). В результате Иванов поехал во Францию для того, чтобы попросить продать ему обезьян. Он послал в Академию новую просьбу о финансировании и получил отказ, несмотря на популярность темы гибридизации в СССР. Например, писатель Фортунатов начал писать книгу "Остров гориллоидов", в которой рассказывалось про то, как империалисты создают в Гвинее целую армию обезьянолюдей. Тема заинтересовала также композитора Шостаковича. Он даже хотел написать оперу про такие эксперименты, но так и не закончил ее.

Иванов продолжал попытки добыть шимпанзе, и ему удалось проучить в свое распоряжение двух самцов, шесть самок и трех подростков. Однако проблемы на этом не закончились: никто из местных жительниц не желал участвовать в подобных опытах. Было решено искусственно оплодотворять самок шимпанзе. Работа закипела, но в 1927 году деньги закончились, а новые Иванову достать не удавалось: Академия наук отвечала отказом. Ученый попытался сделать это через Совнарком, однако отсутствие результатов перевесило — денег не дали. Было принято решение: обезьян следует перевезти в Сухумский заповедник, и уже там продолжать исследования. Профессор считал, что на родине он без труда отыщет добровольцев женского пола, ведь в новой стране люди были прогрессивны и верили в достижения науки.

Проблемы с обезьянами и крах теории


Эксперимент Иванова потерпел поражение. /Фото: vatnikstan.ru

Эксперимент Иванова потерпел поражение. /Фото: vatnikstan.ru



Когда экспедиция возвращалась домой, произошли ужасные события: все шимпанзе погибли. Доехали только две обезьяны. Но и они умерли в течение месяца. После вскрытия ученый сделал вывод — беременности не было ни у одной самки. Иванов подал отчет в Академию, где рассказал о провале эксперимента, но отметил, что это не означает что идея была неосуществимой. Все дело в сложных условиях, в которых проводились опыты. Академия наук отказалась поддерживать дальнейшие действия ученого, и он обратился в Коммунистическую академии, в которой в основном работали революционеры-профессионалы. Надавив на патриотизм, Иванов добился договоренности, что опыты будут возобновлены в Сухумском заповеднике, где тогда находился всего лишь один орангутанг. Группа Иванова начала искать женщин, которые могли согласиться на искусственное оплодотворение, и делали это с помощью Общества биологов-материалистов.
Ученый Илья Иванов стал прообразом профессора Преображенского.

Ученый Илья Иванов стал прообразом профессора Преображенского.



Но в самый разгар поисков обезьяна внезапно умерла. Иванову пришлось выписать из-за границы новых шимпанзе, но это было очень длительным процессом. И во время ожидания ученый столкнулся с неожиданными сложностями. В науке (как и в армии, и в промышленности) пошли чистки в рамках кампании по обезвреживанию "чуждых социализму" специалистов-вредителей. Иванов был причислен к ним и отправлен в ссылку. Ученый отбывал заключение примерно полгода в течение 1930 года, после чего его выслали в Алма-Ату. Там он стал сотрудником кафедры в ветеринарном институте. Горбунов в то время уже не работал в Совнаркоме, потому у Иванова не было защитников. В 1932 году у профессора случился инсульт, который привел к смерти. Опыты по выведению «горрилоидов» были закончены и больше не возобновлялись.

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