На что только производители детских игрушек не идут! Самые странные куклы, которые когда-либо выпуск

Игрушек много не бывает! Наверное, именно с такой мыслью ваш ребенок заходит в детский магазин. Главное, чтобы у папы и мамы была возможность купить. В наше время выпускают очень много странных, а порой и реально пугающих игрушек, но, несмотря на это, и на такие изделия есть спрос. Но давайте вернемся немного назад и посмотрим, какие же игрушки выпускали в прошлом для детей, и что они из себя представляли? Итак, приступаем к обзору детских игрушек того времени.
1. Копилка
Эта своеобразная копилка на самом деле называлась «Face Bank Coin Eating Savings Bank», и это лишь одна из многих просто ужасных настольных игрушек, которую выпустили в Японии за последние несколько лет. Концепция данной копилки очень проста. На коробке изображено лицо, рот двигается и в прямом смысле слова зажевывает деньги и мелочь. Это весьма ужасающая картина, когда рот пытается проглотить бумажку, а вот эти безжизненные глаза смотрят на вас. Страх, одним словом. Ничего смешного и интересного здесь нет. Удивительно, что покупатели этой странной копилки не стали возвращать сие изобретение потому, что ночью оно вполне могло отгрызть у них пол ноги. Когда она стоит на рабочем столе, то лучше вообще на нее не смотреть, потому что складывается такое впечатление, что если ее не «покормить», то она сожрет тебя.
2. «Веселый шимпанзе»
Ну вот совершенно не зря данную игрушку используют практически в каждом фильме ужасов. Просто представьте, уютная детская комната, ребенок тихо и мирно спит в кроватке, но тут внезапно вылезает «Веселый шимпанзе» и давай стучать в свои тарелки, которые при этом издают еще более устрашающий звук. Глядя на эту игрушку, складывается впечатление, что тот, кто ее делал, даже не рассчитывал на то, чтобы хоть как-то развеселить ребенка, скорее наоборот, перепугать до потери сознания. Изготовление сего творения началось в 1950-х, но учитывая то, что данная игрушка начала пользоваться спросом, ее повторно выпустили в 1970-х. Если вы все еще не верите, что «Веселый шимпанзе» – это порождение нездоровой фантазии того, кто его создал, то просто оставьте его у себя в комнате и выключите свет. Мы на все сто процентов уверены, что заходить повторно в свою комнату вы будете с опаской.
3. Побрей ребенка
Да, да вам именно необходимо побрить ребенка. Не сложно заметить, что у этой куклы есть «волосы» на спине, в подмышечной впадине, на ногах и, конечно же, в интимном месте. Основная задумка, которую преследовал автор данной серии игрушек, это показать, насколько важную роль стереотипы в жизни человека играют. Автор сего творения – Збигнев Либера – является польским художником, который считается одним из основных представителей критического искусства. В тираж кукла вышла всего в десяти экземплярах. Либера, в первую очередь, хотел показать, что нельзя идти на поводу у общества, ведь все мы свободные и неограниченные в своих действиях. Ну уж неизвестно, что точно преследовал автор этой куклы, но вот то, что она выглядит крайне странно, это факт. Порой лучше оставить проект на стадии разработки, чем делиться им с общественностью.
4. «Маленькая мисс без имени»
В 1965 году Hasbro, американская компания, которая подарила этому миру «Монополию» и «Мой маленький пони», создали куклу, которую так и назвали – «Маленькая мисс без имени». По игрушке видно, что она олицетворяет собой бедность. На ней старое платье, которое сделано практически из лохмотьев, непричёсанные волосы и протянутая рука. Hasbro решили увеличить свои продажи, при этом не выпуская новую линейку Барби и сыграв на чувствах своих покупателей. И это был правильный ход. На сегодняшний день данную куклу с трудом можно найти на eBay, но особо отчаянные коллекционеры все же находят ее. Последний раз, когда ее продавали на eBay, кукла улетела за 500 долларов, что является весьма большой суммой.
5. Японская беременная кукла
Даже вот не сразу подобрать нужные слова можно. Кукла не только странная, но и страшная, да еще и при этом беременная. Просто представьте, страшная и при этом беременная кукла у вашего ребенка. Он снимает ей живот, достает оттуда плаценту, рассматривает все это и при этом еще и видит, что на месте, где у куклы должны были быть половые органы, просто зияет дыра. Представили? Ужасно, просто ужасно. А вот раньше такими вот куколками вполне себе развлекались дети. Кстати, само изделие сделано из самого настоящего фарфора. Куклы использовали в 18 и 19 веке, и в основном их можно было найти у богачей. Эта детская игрушка была очень реалистично сделана, а что уже говорить о плаценте и так далее. В общем и хорошо, что данное фарфоровое изделие кануло в лету, нечего травмировать психику ребенка с малых лет.
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