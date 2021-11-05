Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    "Это что?! А вот у нас !" (из разговора) ... Я делал действующую модель ворот, лёгкие полотна которых подвешиваются ш...Как сделать откат...
  • Михаил Бутов
    Из этого же ряда бестолковых вопросов: почему у ППШ и ППС затворы были под правую руку, а у MP38/MP40 под левую?Почему советские ...
  • Анна Эржибова
    А где их взять то особенно сливки?Выбирая сливочное...

Самый большой в мире стрит-арт рисунок, сделанный одним человеком

Бразильский уличный художник Эдуардо Кобра (Eduardo Kobra) в преддверии Летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, решил установить свой собственный рекорд и занялся самостоятельным созданием самого большого в мире мурала.

Лучший город в мире

Суть рекорда состоит как раз в том, что Эдуардо самостоятельно нарисовал абсолютно всё. Свой проект бразилец назвал «Этнические группы» (Las Etnias). Общая высота рисунка превышает 15 метров, а площадь всей композиции составила порядка трех тысяч квадратных метров. Каждый портрет соответствует одному олимпийскому кольцу. Художник из Сан-Паулу выполнил титанический труд, так как ему сначала пришлось подготовить стену, сделав ее однотонной, и лишь потом он истратил 3500 баллончиков с краской, 380 литров белой краски для основы и 1500 литров цветной краски. Весь процесс создания рисунка занял 2 месяца изнурительного труда, по 12 часов ежедневно.

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

Лучший город в мире

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх