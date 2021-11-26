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Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

 

Вот такая занятная вещица получилась у меня из простой баночки из-под кофе. Она вполне универсальна. Хотите, будет витражным фонариком… Потрясающий мастер-класс!

Расскажу, как сделать подобный фонарик.

Переделываем вещи

Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Итак, нам понадобится:

  • баночка из-под кофе
  • малярный скотч
  • акриловая краска чёрного цвета (автокраска в баллончике)
  • витражные краски (для начинающих подойдёт «Гамма» на водной основе)
  • контуры по стеклу (черный и золотой)
  • бумажный шаблон для рисунка
  • проволока
  • жестяная крышка от консервов
  • ножницы

Баночку отмыли от этикеток, обезжирили.

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На те участки, которые мы не собираемся закрашивать, наклеиваем самоклеющуюся плёнку (у меня это оракал). Можно использовать малярный скотч.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

 

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Чёрной краской из баллончика покрываем нашу баночку. Даём высохнуть где-то минут 30-40.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Высохла? Аккуратно отклеиваем плёнку. Она теперь нам не нужна. Наша баночка по форме напоминает старинный фонарь. Вот от этого образа и будем отталкиваться.

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Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

С помощью чёрного контура точечками маскируем неровные рваные края.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Раз это будет фонарь, нарисуем для него на бумаге огонёк.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Вставляем внутрь наш набросок, закрепляем скотчем. Золотым контуром рисуем пламя. И так — со всех четырёх сторон.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Вот что получилось. Даём контуру высохнуть. Одного часа достаточно.

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Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Витражными красками раскрашиваем наш огонёк. Со всех сторон. Но! Каждая сторона должна полностью высохнуть! Не менее пары часов в горизонтальной плоскости. Только тогда приступать к росписи следующей. Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Результат (раскрашены все 4 грани):Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Ручку для фонарика я сделала из медной проволоки. Просто две проволочки переплела между собой.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Наша «ручка». Может, у кого-то получится более интересная конструкция. У меня — то, что получилось.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Вокруг горлышка баночки — делаем такой же переплетённый ободок, закрепляем нашу ручку и окрашиваем той же чёрной краской из баллончика. При этом обязательно нужно саму баночку накрыть чем-нибудь, чтобы краска попала только на горлышко и саму ручку.

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Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

И вот он — наш фонарик!Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Огонёк моей души

Для установки свечи предлагаю следующую конструкцию. Она будет чётко зафиксирована в баночке и в ней удобно будет зажигать свечу.
Итак, берём жестяную крышку от консервной банки и делаем несколько надрезов.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

 

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Далее обрезаем вот таким образом, чтобы получилось «солнышко».Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Подгибаем края.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Вставляем свечу — подошло!Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

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Пробиваем в двух местах отверстия и протягиваем через них медную проволоку. Края загибаем, чтобы не царапали края нашего фонарика.

Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

А теперь самое интересное! Зажигаем свечу и вставляем внутрь фонарика. Усики крепления как раз фиксируются на горлышке баночки (их, кстати, я тоже покрасила чёрной краской.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

И любуемся! Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

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Учимся искусству декупажа.

Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!Декупаж на баночках от Ирины Абрамовой. Мастер-классТеперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Материалы, которые нам понадобятся:

  • акриловые грунт, краска белая, зеленая, охра, черная;
  • шпатлевка, патина битумная;
  • клей ПВА;
  • салфетки;
  • лак на водной основе;
  • наждачная бумага, кисти, поролоновые губки, зубная щетка. Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Сначала, ясное дело, избавляемся от всех этикеток. Замачиваем на ночь, моем и сушим: Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Обезжириваем спиртом, водкой или жидкостью для снятия лака (у меня водка). Пластмассовые крышки надо пошкурить — для лучшего сцепления с грунтом:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Покрываем акриловым грунтом. Пусть высохнет естественным путем, феном грунт можем перегреть, и он сползет со стекла:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Покрываем белой акриловой краской:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Выбираем салфетки, вымеряем и вырезаем, а лучше вырываем, мотив, который будем клеить:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Клеим "методом файлика". Кладем салфетку на канцелярский файл лицом вниз, наливаем сверху воду,Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

мягкой кисточкой разравниваем и выгоняем пузырьки воздуха,Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

лишнюю воду сливаем, прикладываем на нужное место, прижимаем, убираем файл.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Промазываем сверху клеем (у меня ПВА):Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Пока сохнет, на крышках банок от кофе нарисуем объемный виноград, чтобы закрыть рисунок, который там был. В старом тюбике от клея у меня шпатлевка, смешанная с клеем ПВА:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

На полностью высохшей салфетке самой мелкой наждачной бумагой убираем ненужные нам складки. А они, как правило, будут — банки-то у нас неровной формы: Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Покрываем лаком, чтобы защитить от разных неприятностей при дальнейшей работе:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Баночкам с зеленью красим дно и крышки зеленой акриловой краской в два слоя. После высыхания покрываем лаком.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Баночкам с виноградом по бокам добавим объема — нарисуем виноградные "усы" той же шпатлевкой с ПВА:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Подрисовываем листики, нарушенные при приклеивании. Смешиваем акриловые краски по тону, подходящие к нашему фону вокруг винограда. Тут — бледно желтый и светло коричневый. Окрашиваем крышки и пустые места на банках. Я окрашиваю поролоновой губкой чпокающими движениями — так ровнее ложится: Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Теперь чуть-чуть художественно запачкаем. На баночки с травами нанесем мелкий набрызг с помощью старой зубной щетки. На сами банки — черным и зеленым, на крышки и дно — черным и белым. Набрызг я делаю в ванне, застелив ее газетами. Если уж что-то полетит куда не надо, ванну легче отмыть, чем квартиру:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

А баночки с виноградом покрываем битумной патиной и сразу мягкой тряпочкой вытираем. Объемный виноград на крышках и "усы" по бокам банки стали более явными:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Покрываем все лаком несколько раз, добавляем декора (ленточки, рафия). Теперь в банках от конфитюра можно хранить сухие травы.Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

А в банках от кофе, например, сухофрукты: Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Я не претендую на лавры первооткрывателя, подобных мастер-классов было достаточно...Но, может, кому-то просто напомнила, а кого-то сподвигла пойти поискать у себя в закромах какую-нибудь ненужную баночку интересной формы, которую можно сделать "ручной", яркой, единственной в природе и в ближайшие выходные зайти на чай к подруге с милым презентом.

Вот, например, тоже банки из-под кофе:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

В этих банках были вкусные баклажаны: Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс! А это та же салфетка с травами на баночках от детского питания:Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

 

Сохраните, чтобы не потерять

 

Баночку из под кофе превращаем в оригинальный предмет декора. Идеи, советы и мастер класс своими руками

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