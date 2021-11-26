Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Вот такая занятная вещица получилась у меня из простой баночки из-под кофе. Она вполне универсальна. Хотите, будет витражным фонариком… Потрясающий мастер-класс!

Расскажу, как сделать подобный фонарик.

Переделываем вещи

Итак, нам понадобится:

баночка из-под кофе

малярный скотч

акриловая краска чёрного цвета (автокраска в баллончике)

витражные краски (для начинающих подойдёт «Гамма» на водной основе)

контуры по стеклу (черный и золотой)

бумажный шаблон для рисунка

проволока

жестяная крышка от консервов

ножницы

Баночку отмыли от этикеток, обезжирили.

На те участки, которые мы не собираемся закрашивать, наклеиваем самоклеющуюся плёнку (у меня это оракал). Можно использовать малярный скотч.

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Чёрной краской из баллончика покрываем нашу баночку. Даём высохнуть где-то минут 30-40.

Высохла? Аккуратно отклеиваем плёнку. Она теперь нам не нужна. Наша баночка по форме напоминает старинный фонарь. Вот от этого образа и будем отталкиваться.

С помощью чёрного контура точечками маскируем неровные рваные края.

Раз это будет фонарь, нарисуем для него на бумаге огонёк.

Вставляем внутрь наш набросок, закрепляем скотчем. Золотым контуром рисуем пламя. И так — со всех четырёх сторон.

Вот что получилось. Даём контуру высохнуть. Одного часа достаточно.

Витражными красками раскрашиваем наш огонёк. Со всех сторон. Но! Каждая сторона должна полностью высохнуть! Не менее пары часов в горизонтальной плоскости. Только тогда приступать к росписи следующей.

Результат (раскрашены все 4 грани):

Ручку для фонарика я сделала из медной проволоки. Просто две проволочки переплела между собой.

Наша «ручка». Может, у кого-то получится более интересная конструкция. У меня — то, что получилось.

Вокруг горлышка баночки — делаем такой же переплетённый ободок, закрепляем нашу ручку и окрашиваем той же чёрной краской из баллончика. При этом обязательно нужно саму баночку накрыть чем-нибудь, чтобы краска попала только на горлышко и саму ручку.

И вот он — наш фонарик!

Огонёк моей души

Для установки свечи предлагаю следующую конструкцию. Она будет чётко зафиксирована в баночке и в ней удобно будет зажигать свечу.

Итак, берём жестяную крышку от консервной банки и делаем несколько надрезов.

Далее обрезаем вот таким образом, чтобы получилось «солнышко».

Подгибаем края.

Вставляем свечу — подошло!

Пробиваем в двух местах отверстия и протягиваем через них медную проволоку. Края загибаем, чтобы не царапали края нашего фонарика.

А теперь самое интересное! Зажигаем свечу и вставляем внутрь фонарика. Усики крепления как раз фиксируются на горлышке баночки (их, кстати, я тоже покрасила чёрной краской.

И любуемся!

Учимся искусству декупажа.

Декупаж на баночках от Ирины Абрамовой. Мастер-класс

Материалы, которые нам понадобятся:

акриловые грунт, краска белая, зеленая, охра, черная;

шпатлевка, патина битумная;

клей ПВА;

салфетки;

лак на водной основе;

наждачная бумага, кисти, поролоновые губки, зубная щетка.

Сначала, ясное дело, избавляемся от всех этикеток. Замачиваем на ночь, моем и сушим:

Обезжириваем спиртом, водкой или жидкостью для снятия лака (у меня водка). Пластмассовые крышки надо пошкурить — для лучшего сцепления с грунтом:

Покрываем акриловым грунтом. Пусть высохнет естественным путем, феном грунт можем перегреть, и он сползет со стекла:

Покрываем белой акриловой краской:

Выбираем салфетки, вымеряем и вырезаем, а лучше вырываем, мотив, который будем клеить:

Клеим "методом файлика". Кладем салфетку на канцелярский файл лицом вниз, наливаем сверху воду,

мягкой кисточкой разравниваем и выгоняем пузырьки воздуха,

лишнюю воду сливаем, прикладываем на нужное место, прижимаем, убираем файл.

Промазываем сверху клеем (у меня ПВА):

Пока сохнет, на крышках банок от кофе нарисуем объемный виноград, чтобы закрыть рисунок, который там был. В старом тюбике от клея у меня шпатлевка, смешанная с клеем ПВА:

На полностью высохшей салфетке самой мелкой наждачной бумагой убираем ненужные нам складки. А они, как правило, будут — банки-то у нас неровной формы:

Покрываем лаком, чтобы защитить от разных неприятностей при дальнейшей работе:

Баночкам с зеленью красим дно и крышки зеленой акриловой краской в два слоя. После высыхания покрываем лаком.

Баночкам с виноградом по бокам добавим объема — нарисуем виноградные "усы" той же шпатлевкой с ПВА:

Подрисовываем листики, нарушенные при приклеивании. Смешиваем акриловые краски по тону, подходящие к нашему фону вокруг винограда. Тут — бледно желтый и светло коричневый. Окрашиваем крышки и пустые места на банках. Я окрашиваю поролоновой губкой чпокающими движениями — так ровнее ложится:

Теперь чуть-чуть художественно запачкаем. На баночки с травами нанесем мелкий набрызг с помощью старой зубной щетки. На сами банки — черным и зеленым, на крышки и дно — черным и белым. Набрызг я делаю в ванне, застелив ее газетами. Если уж что-то полетит куда не надо, ванну легче отмыть, чем квартиру:

А баночки с виноградом покрываем битумной патиной и сразу мягкой тряпочкой вытираем. Объемный виноград на крышках и "усы" по бокам банки стали более явными:

Покрываем все лаком несколько раз, добавляем декора (ленточки, рафия). Теперь в банках от конфитюра можно хранить сухие травы.

А в банках от кофе, например, сухофрукты:

Я не претендую на лавры первооткрывателя, подобных мастер-классов было достаточно...Но, может, кому-то просто напомнила, а кого-то сподвигла пойти поискать у себя в закромах какую-нибудь ненужную баночку интересной формы, которую можно сделать "ручной", яркой, единственной в природе и в ближайшие выходные зайти на чай к подруге с милым презентом.

Вот, например, тоже банки из-под кофе:

В этих банках были вкусные баклажаны: А это та же салфетка с травами на баночках от детского питания: