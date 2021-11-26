Теперь вы не будете выбрасывать баночки от кофе. Идеи + мастер класс!

Вот такая занятная вещица получилась у меня из простой баночки из-под кофе. Она вполне универсальна. Хотите, будет витражным фонариком… Потрясающий мастер-класс!
Расскажу, как сделать подобный фонарик.
Итак, нам понадобится:
- баночка из-под кофе
- малярный скотч
- акриловая краска чёрного цвета (автокраска в баллончике)
- витражные краски (для начинающих подойдёт «Гамма» на водной основе)
- контуры по стеклу (черный и золотой)
- бумажный шаблон для рисунка
- проволока
- жестяная крышка от консервов
- ножницы
Баночку отмыли от этикеток, обезжирили.
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На те участки, которые мы не собираемся закрашивать, наклеиваем самоклеющуюся плёнку (у меня это оракал). Можно использовать малярный скотч.
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Чёрной краской из баллончика покрываем нашу баночку. Даём высохнуть где-то минут 30-40.
Высохла? Аккуратно отклеиваем плёнку. Она теперь нам не нужна. Наша баночка по форме напоминает старинный фонарь. Вот от этого образа и будем отталкиваться.
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С помощью чёрного контура точечками маскируем неровные рваные края.
Раз это будет фонарь, нарисуем для него на бумаге огонёк.
Вставляем внутрь наш набросок, закрепляем скотчем. Золотым контуром рисуем пламя. И так — со всех четырёх сторон.
Вот что получилось. Даём контуру высохнуть. Одного часа достаточно.
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Витражными красками раскрашиваем наш огонёк. Со всех сторон. Но! Каждая сторона должна полностью высохнуть! Не менее пары часов в горизонтальной плоскости. Только тогда приступать к росписи следующей.
Результат (раскрашены все 4 грани):
Ручку для фонарика я сделала из медной проволоки. Просто две проволочки переплела между собой.
Наша «ручка». Может, у кого-то получится более интересная конструкция. У меня — то, что получилось.
Вокруг горлышка баночки — делаем такой же переплетённый ободок, закрепляем нашу ручку и окрашиваем той же чёрной краской из баллончика. При этом обязательно нужно саму баночку накрыть чем-нибудь, чтобы краска попала только на горлышко и саму ручку.
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И вот он — наш фонарик!
Огонёк моей души
Для установки свечи предлагаю следующую конструкцию. Она будет чётко зафиксирована в баночке и в ней удобно будет зажигать свечу.
Итак, берём жестяную крышку от консервной банки и делаем несколько надрезов.
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Далее обрезаем вот таким образом, чтобы получилось «солнышко».
Подгибаем края.
Вставляем свечу — подошло!
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Пробиваем в двух местах отверстия и протягиваем через них медную проволоку. Края загибаем, чтобы не царапали края нашего фонарика.
А теперь самое интересное! Зажигаем свечу и вставляем внутрь фонарика. Усики крепления как раз фиксируются на горлышке баночки (их, кстати, я тоже покрасила чёрной краской.
И любуемся!
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Учимся искусству декупажа.
Декупаж на баночках от Ирины Абрамовой. Мастер-класс
Материалы, которые нам понадобятся:
- акриловые грунт, краска белая, зеленая, охра, черная;
- шпатлевка, патина битумная;
- клей ПВА;
- салфетки;
- лак на водной основе;
- наждачная бумага, кисти, поролоновые губки, зубная щетка.
Сначала, ясное дело, избавляемся от всех этикеток. Замачиваем на ночь, моем и сушим:
Обезжириваем спиртом, водкой или жидкостью для снятия лака (у меня водка). Пластмассовые крышки надо пошкурить — для лучшего сцепления с грунтом:
Покрываем акриловым грунтом. Пусть высохнет естественным путем, феном грунт можем перегреть, и он сползет со стекла:
Покрываем белой акриловой краской:
Выбираем салфетки, вымеряем и вырезаем, а лучше вырываем, мотив, который будем клеить:
Клеим "методом файлика". Кладем салфетку на канцелярский файл лицом вниз, наливаем сверху воду,
мягкой кисточкой разравниваем и выгоняем пузырьки воздуха,
лишнюю воду сливаем, прикладываем на нужное место, прижимаем, убираем файл.
Промазываем сверху клеем (у меня ПВА):
Пока сохнет, на крышках банок от кофе нарисуем объемный виноград, чтобы закрыть рисунок, который там был. В старом тюбике от клея у меня шпатлевка, смешанная с клеем ПВА:
На полностью высохшей салфетке самой мелкой наждачной бумагой убираем ненужные нам складки. А они, как правило, будут — банки-то у нас неровной формы:
Покрываем лаком, чтобы защитить от разных неприятностей при дальнейшей работе:
Баночкам с зеленью красим дно и крышки зеленой акриловой краской в два слоя. После высыхания покрываем лаком.
Баночкам с виноградом по бокам добавим объема — нарисуем виноградные "усы" той же шпатлевкой с ПВА:
Подрисовываем листики, нарушенные при приклеивании. Смешиваем акриловые краски по тону, подходящие к нашему фону вокруг винограда. Тут — бледно желтый и светло коричневый. Окрашиваем крышки и пустые места на банках. Я окрашиваю поролоновой губкой чпокающими движениями — так ровнее ложится:
Теперь чуть-чуть художественно запачкаем. На баночки с травами нанесем мелкий набрызг с помощью старой зубной щетки. На сами банки — черным и зеленым, на крышки и дно — черным и белым. Набрызг я делаю в ванне, застелив ее газетами. Если уж что-то полетит куда не надо, ванну легче отмыть, чем квартиру:
А баночки с виноградом покрываем битумной патиной и сразу мягкой тряпочкой вытираем. Объемный виноград на крышках и "усы" по бокам банки стали более явными:
Покрываем все лаком несколько раз, добавляем декора (ленточки, рафия). Теперь в банках от конфитюра можно хранить сухие травы.
А в банках от кофе, например, сухофрукты:
Я не претендую на лавры первооткрывателя, подобных мастер-классов было достаточно...Но, может, кому-то просто напомнила, а кого-то сподвигла пойти поискать у себя в закромах какую-нибудь ненужную баночку интересной формы, которую можно сделать "ручной", яркой, единственной в природе и в ближайшие выходные зайти на чай к подруге с милым презентом.
Вот, например, тоже банки из-под кофе:
В этих банках были вкусные баклажаны: А это та же салфетка с травами на баночках от детского питания:
Сохраните, чтобы не потерять
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