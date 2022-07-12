Алкогольные напитки древности

Человечество употребляет алкоголь на протяжении нескольких тысячелетий. Антропологи полагают, что алкоголь мог служить основной причиной перехода древнего человека от охоты и собирательства к сельскому хозяйству.



Независимо от того, является ли он формой социального взаимодействия, медицинским лекарственным средством или политическим способом налаживания связей, алкоголь был и продолжает оставаться одним из наиболее главных продуктов, употребляемых человеком вне зависимости от его культуры и национальной принадлежности.



Археологи по сей день обнаруживают доказательства развития производства алкогольных напитков, возраст которых относит нас в далёкую древность. И сегодня мы расскажем вам о десяти наиболее древних алкогольных напитках!



10. Древнейший алкоголь в мире

9. Вина Царя скорпионов

8. Древнее пиво-антибиотик

7. Доинкские вечеринки

6. Теотиуаканская питательная добавка

5. Загросский эль

4. Древнейшее европейское вино

3. Скандинавский алкоголь

2. Напиток железного века

1. Ханаанский винный погреб