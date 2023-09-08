В чем уникальность эфиопского христианства: Факты о второй по древности христианской стране в мире

Одна из древнейших ветвей христианской веры

Слева направо: Эфиопский православный священник в монастыре Абба Панталеон в Аксуме. \ Иконный триптих с изображением Евстафия и восьми учеников, конец 17 века.

Эфиопская церковь является частью Восточного православия

Старая высеченная в скале церковь Бет Гиоргис в Лалибеле. \ Фото: en.wikipedia.org.

Собор Святой Троицы в Аддис-Абебе, (фотограф Sailko). \ Фото: wikipedia.org.

Последняя эфиопская династия и христианские мифы

Слева направо: Царь Соломон принимает царицу Савскую, Франс Франкен II, 1620-1629 годы. \ Двусторонний лист Евангелия, начало 14 века.

Святой Яред и его ученики поют песню перед королём Гебре Мескелем. \ Фото: google.com.

Эфиопское христианское искусство

Диптих с Марией и ее сыном в окружении Архангелов, апостолов и Святого, конец 15 века.

Слева направо: Эфиопский православный большой крест, около 1500 года. \ Ручной крест Соломоновой династии 13 века.

Пост

Настенный фриз 15 века в церкви Бет Меркуриос, Лалибела, Эфиопия. \ Фото: en.wikipedia.org.

Сходство между эфиопским христианством и нехристианскими религиями

Монастырь Абба-Панталевон близ Аксума. \ Фото: twitter.com.

Сохранение окружающей среды

Вид с беспилотника на церковный лес на севере Эфиопии, (фотографы: Jeremy Seifert и Fred Bahnson). \ Фото: gaianism.org.