В чем уникальность эфиопского христианства: Факты о второй по древности христианской стране в мире

Важность Эфиопии, расположенной в северо-восточном уголке Африки, для мировых религиозных традиций трудно переоценить. И в Библии, и в Коране неоднократно упоминается эта страна. За последние две тысячи лет и христианство, и ислам нашли пристанище в Абиссинии. Но из-за своей исторической изоляции от других христианских стран Эфиопия выработала свои собственные уникальные традиции и практики, которые всё ещё наблюдаются сегодня. О том, каким было эфиопское христианство и его развитие с момента основания Церкви – далее в статье.
Одна из древнейших ветвей христианской веры
Слева направо: Эфиопский православный священник в монастыре Абба Панталеон в Аксуме. \ Иконный триптих с изображением Евстафия и восьми учеников, конец 17 века.
Эфиопия на самом деле является второй по древности христианской страной в мире (Армения — первая). Эфиопское христианство восходит к четвертому веку, когда царь Эзана Аксумский обратился в веру Иисуса Христа. Предание гласит, что финикийский миссионер по имени Фрументий прибыл в Эфиопию с купцами, где стал рабом правящей семьи Аксума, а вскоре и вовсе стал наставником юного принца. Очевидно, его учение настолько тронуло Эзана, что он объявил христианство официальной религией Аксума после своего восшествия на престол. Новый правитель также хотел укрепить связи с обращёнными в христианство римлянами.
Археологические свидетельства эпохи Эзана подчеркивают новое значение христианства на Африканском Роге. На многих аксумских монетах изображён крест, и учёные раскопали руины церкви конца четвёртого века. На некоторых артефактах также присутствуют нехристианские мотивы, иллюстрирующие смесь местных эфиопских и раннехристианских верований и стилей.
Эфиопская церковь является частью Восточного православия
Старая высеченная в скале церковь Бет Гиоргис в Лалибеле. \ Фото: en.wikipedia.org.
Эфиопская церковь не только одна из старейших в христианстве, но и часть ветви веры, в значительной степени неизвестной за пределами Африки и Азии. Эта христианская ветвь, называемая Восточным православием, также охватывает Армянскую апостольскую церковь, Коптскую церковь Египта и ряд других по всей Азии. Корни Восточного православия уходят задолго до Великого раскола, который разделил католическую и Восточно-православную церкви в 1054 году.
Собор Святой Троицы в Аддис-Абебе, (фотограф Sailko). \ Фото: wikipedia.org.
Восточные православные церкви разорвали общение с остальным христианством после Халкидонского собора в 451 году. Этот Собор был продолжением более ранних дебатов в городе Эфесе о природе Иисуса Христа. По просьбе византийского императора Маркиана в нём приняли участие около 520 епископов со всего христианского мира. После долгих дебатов Собор сформулировал Халкидонское исповедание, провозгласив, что Иисус обладал двумя различными природами: божественной и человеческой. Церковные лидеры надеялись, что их решение подорвёт притязания еретиков-несториан. Однако церквям в Египте и Эфиопии казалось, что они действительно укрепляют их. В отличие от Халкидонского собора, коптское египетское и эфиопское христианство утверждали, что у Иисуса была только одна природа. Как воплощение Бога, Иисус обладал единой природой, которая была одновременно божественной и человеческой. Неудивительно, что Халкидонское исповедание сочло эту позицию (известную как миафизитство) ересью. С этого момента восточные православные церкви пойдут своим собственным путём. Они поддерживали общение друг с другом, но почти не контактировали с остальным христианством в течение следующей тысячи лет.
Последняя эфиопская династия и христианские мифы
Слева направо: Царь Соломон принимает царицу Савскую, Франс Франкен II, 1620-1629 годы. \ Двусторонний лист Евангелия, начало 14 века.
Со времён царя Эзана эфиопское христианство имело тесную связь с местными представлениями о правлении. Это особенно верно в отношении династии Соломонов (1270-1974 гг.). Как следует из названия, семья претендовала на прямое происхождение от библейского царя Соломона. Согласно эфиопской традиции, правительница юга, царица Савская, отправилась в Иерусалим, чтобы преподнести дары Соломону. Два монарха вместе зачали ребёнка, Менелика I, которому предстояло стать первым императором Эфиопии.
Святой Яред и его ученики поют песню перед королём Гебре Мескелем. \ Фото: google.com.
«Кебра Негаст», важнейший эфиопский эпос, очень подробно описывает генеалогию Менелика. Этот документ, по-видимому, подкрепил притязания новой династии на трон. Кроме того, в эпосе говорится, что Менелик привёз с собой в Эфиопию легендарный Ковчег Завета. С тех пор эта история стала самым настоящим источником гордости для эфиопских верующих. В настоящее время Эфиопская православная церковь утверждает, что Ковчег находится в церкви Богоматери Марии Сионской в Аксуме. Именно в этой церкви Соломоновы императоры были коронованы правителями Эфиопии.
Эфиопское христианское искусство
Диптих с Марией и ее сыном в окружении Архангелов, апостолов и Святого, конец 15 века.
Один из самых постоянных источников конфликтов в христианской теологии связан с ритуальным использованием культовых картин. Восточные и ориентально-православные церкви уже давно используют их в богослужении. Католическая церковь делает то же самое. Однако аниконизм (оппозиция религиозному искусству) был одним из факторов, способствовавших протестантской реформации в 1517 году. Многие протестантские священники рассматривали иконы как примеры идолопоклонства, от которого необходимо было избавиться.
Эфиопское христианство ценит иконы по крайней мере с пятнадцатого века. К сожалению, это относится только к сохранившимся работам. Эфиопские христианские иконы раннего нового времени, как правило, имеют несколько сходных черт. Библейские персонажи имеют большие миндалевидные глаза и кажутся двумерными. Их украшают красные, зелёные и золотистые оттенки. Диптих и триптих — форматы, популярные в эпоху Северного Возрождения в Европе, — также независимо развивались в Эфиопии. Распространённые сцены в эфиопской иконографии включают рождение Иисуса, Девы Марии и ангелов. История святого Георгия (прославившегося тем, что он убил дракона) также приобрела решающее значение.
Слева направо: Эфиопский православный большой крест, около 1500 года. \ Ручной крест Соломоновой династии 13 века.
В дополнение к иконописи эфиопы создавали богато украшенные кресты для процессий. Подобно Католической церкви, эфиопское христианство развило древнюю традицию изготовления иллюстрированных рукописей. Монастыри, некоторые из которых пользовались покровительством самих императоров, выпускали рукописи, изображающие сцены из Евангелий. К сожалению, не многие из этих иллюстрированных рукописей сохранились. Войны с соседними мусульманскими королевствами, помимо прочих факторов, привели к их разрушению. Однако вполне возможно, что некоторые рукописи всё ещё существуют в частных хранилищах.
Пост
Настенный фриз 15 века в церкви Бет Меркуриос, Лалибела, Эфиопия. \ Фото: en.wikipedia.org.
Пост является важным компонентом всех основных христианских конфессий. Эфиопское христианство придаёт особенно большое значение посту по сравнению с другими церквями. График поста Эфиопской православной церкви придерживается крайне консервативной интерпретации библейских учений, в частности 1-го послания к Коринфянам. Обычные православные верующие должны поститься в течение ста восьмидесяти дней в году. Для священников и монахов количество постных дней увеличивается до двухсот пятидесяти.
Одним из самых продолжительных периодов поста в эфиопском календаре является Рождественский пост. В течение сорока дней, предшествующих православному Рождеству (7 января), эфиопские верующие нарушают свой ежедневный пост только одним вегетарианским приёмом пищи в день. Период великопостного поста даже длиннее Рождественского — пятьдесят пять дней. Для эфиопских православных христиан пост — это предписание, необходимое для празднования того, что Бог дал своему творению.
Сходство между эфиопским христианством и нехристианскими религиями
Монастырь Абба-Панталевон близ Аксума. \ Фото: twitter.com.
Учитывая историю Эфиопии как центра христианства, иудаизма и ислама, Эфиопская православная церковь придерживается нескольких уникальных верований. Помимо прочего, верующие не едят свинину, и животные должны быть забиты определённым ритуалом образом. В этом отношении эфиопское христианство больше похоже на иудаизм, чем на другие христианские конфессии.
Социальное поведение также во многом отличается от поведения других церквей по всему миру. Эфиопские мужчины в подавляющем большинстве случаев подвергаются обрезанию в детстве — практика, универсальная для евреев и мусульман, но не для христиан. Православным женщинам не разрешается ходить в церковь во время менструации. Женщины и мужчины также сидят в разных секциях некоторых церквей. Подобно большинству школ суннитского ислама, эфиопские православные обычаи предписывают женщинам покрывать волосы во время религиозных служб. Как мужчины, так и женщины снимают обувь во время молитвы, основываясь на примере пророка Моисея в книге Исход.
Тем не менее эфиопское православие действительно разделяет свои наиболее важные качества с другими христианскими церквями. Святая Троица лежит в основе православной веры. Эфиопские христиане также практикуют совершение Евхаристии, хотя принять её могут только те, кто предварительно совершит ритуальное очищение.
Сохранение окружающей среды
Вид с беспилотника на церковный лес на севере Эфиопии, (фотографы: Jeremy Seifert и Fred Bahnson). \ Фото: gaianism.org.
В нашу бурную эпоху учёные часто упускают из виду потенциальную роль, которую религия могла бы сыграть в борьбе с изменением климата. Решение климатического кризиса — это не только научная проблема; это в равной степени социокультурный вопрос. Старая традиция эфиопского христианства могла бы предложить как локальное, так и глобальное решение таких проблем, как вырубка лесов.
В 2020 году журналы Nature и Emergence исследовали «церковные леса» Эфиопии — зелёные оазисы, окружающие православные церкви. Доктор Алемайеху Васси, эфиопский эколог, работающий как с исследователями, так и с православными священниками, возглавил усилия по сохранению церковных лесов. Как он объясняет в короткометражном интервью для фильма, эфиопское христианство рассматривает церковные леса как нечто сродни Эдемскому саду. Для Алемайеху здоровье лесов имеет значение не только по соображениям биоразнообразия, но и по теологическим соображениям. Васси и православные священники возвели стены вокруг церковных лесов по всей Эфиопии. Их цель - предотвратить дальнейшее посягательство на выпас скота и сельское хозяйство. В такой развитой сельскохозяйственной стране, как Эфиопия, это непростая задача. Тем не менее обращение к местным обычаям и чувствам может оказаться лучшим способом одновременно поддержать традиции и спасти планету.
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