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Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией

Модные пару лет назад джинсы с заниженной талией сегодня уже не так актуальны. Если в вашем гардеробе остались джинсы с заниженной талией, не спешите выкидывать их или использовать для различных переделок.
Буквально за 30 минут такие джинсы можно будет превратить в удобные джинсы с завышенной талией.
Выверните джинсы на изнаночную сторону и подпорите внутренние швы примерно на 20 см в одну и в другую сторону. Подпорите передний и задний швы примерно на 6 см — 7 см. Распоротые швы разутюжьте.

Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией

Подберите лоскут джинсовой ткани подходящего цвета. Приложив его к срезу заднего шва, подкроите недостающую часть как показано на фотографии.

Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией

Подкройные части пристрочите, швы разутюжьте.

Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией

Продлите линию внутреннего шва, избыток ткани срежьте.

Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией

Восстановите целостность распоротых швов. Открытые срезы обработайте швом зиг-заг.

Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией

Восстановите отстрочку, подбирая нитки как можно более подходящего цвета к цвету ниток оригинала.

Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией

Теперь джинсы с высокой талией идеально сядут по фигуре.

Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией
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