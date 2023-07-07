Как переделать джинсы с заниженной талией в джинсы с завышенной талией

Модные пару лет назад джинсы с заниженной талией сегодня уже не так актуальны. Если в вашем гардеробе остались джинсы с заниженной талией, не спешите выкидывать их или использовать для различных переделок.

Буквально за 30 минут такие джинсы можно будет превратить в удобные джинсы с завышенной талией.

Выверните джинсы на изнаночную сторону и подпорите внутренние швы примерно на 20 см в одну и в другую сторону. Подпорите передний и задний швы примерно на 6 см — 7 см. Распоротые швы разутюжьте.







Подберите лоскут джинсовой ткани подходящего цвета. Приложив его к срезу заднего шва, подкроите недостающую часть как показано на фотографии.







Подкройные части пристрочите, швы разутюжьте.







Продлите линию внутреннего шва, избыток ткани срежьте.







Восстановите целостность распоротых швов. Открытые срезы обработайте швом зиг-заг.







Восстановите отстрочку, подбирая нитки как можно более подходящего цвета к цвету ниток оригинала.







Теперь джинсы с высокой талией идеально сядут по фигуре.





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