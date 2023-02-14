Почему голландцы каждый год зажигают свечи в память о 101 узбеке

Каждую весну в лесу неподалеку от Утрехта собираются голландцы, зажигая свечи в память о расстрелянных советских солдатах из Центральной Азии. 101 пленный концентрационного лагеря был расстрелян в этом месте в 1942 году. Эта история не получила широкой огласки, и могла бы кануть в Лету навсегда, если бы не собственное расследование голландского журналиста.
Смертельный бой под Смоленском и сотня выживших в окружении
Солдаты Самаркандского эшелона. /Фото: islam.ru
В начале двухтысячных голландский журналист Рейдинг несколько лет работал в России. Тогда-то он и услышал о малоизвестном советском кладбище, расположенном неподалеку города Амерсфорт. Мужчину очень удивило, что столь резонансная информация дошла до него впервые, и он принялся за поиски свидетелей и сбор материала в местных архивах.
Вскоре выяснилось, что действительно в указанном месте покоятся тела более 800 советских солдат. Большинство из убитых привезены из разных голландских регионов и Германии. А 100 и один безымянные пленные расстреляны непосредственно в Амерсфорте. В битве под Смоленском красноармейцы сражались до последнего патрона, после чего из последних сил начали отступление к своим. Азиаты, измученные малознакомым лесом, непривычным холодом и голодом, попали в окружение. Там их и взяли в плен в первые дни вторжения нацистов на территорию СССР и отправлены в оккупированную Германией Голландию с коварной пропагандистской целью.
«Untermenschen» в лагере пленных «Амерсфорт» и наказание местных за помощь
Советский военнопленный. /Фото: s00.com
Как утверждает Рейдинг, нацисты целенаправленно отбирали пленных с азиатским типом внешности, выглядевших в их глазах «недочеловеками» («untermenschen», как их называли немцы). Фашисты рассчитывали, что подобный вид советских граждан ускорит присоединение голландцев, сопротивлявшихся гитлеровским идеям, к нацистскому обществу. Как выяснил журналист, основная часть пленных были узбеками из Самарканда. "Возможно, среди них были казахи, киргизы или башкиры, но большинство - узбеки", - уточняет Рейдинг.
Один из оставшихся в живых свидетелей тех событий Хенк Брукхаузен рассказал журналисту, как, будучи подростком, впервые увидел доставленных в город советских пленных. Их состояние было настолько удручающим, что старик детально запомнил это зрелище на всю жизнь. Их одежда превратилась в лохмотья, ноги и руки были стерты, вероятно после тяжелых боев и долгих пеших передвижений. Нацисты повели их по главной городской улице от вокзала до концлагеря, выставляя «истинного советского солдата» напоказ. Некоторые едва передвигались, поддерживаемые идущими рядом товарищами.
В лагере пленным азиатам сходу создали ужасающие условия существования. Немецкие охранники запрещали местным жителям подавать пленникам воду и еду. По свидетельству узника лагеря Алекса де Леу, надзиратели специально доводили солдат до этого животного состояния. Всю осень советские пленные содержались под открытым небом. Из архивов Рейдинг узнал, что за изможденными красноармейцами закреплялась самая тяжелая работа - перетаскивание кирпичей, песка, бревен в зимнее время года.
Мучения ради пропагандистского ролика и участие в съемках Геббельса
Рейдинг на советском кладбище в Голландии. /Фото: kloop.kg
К 1942 году обстановка на фронте не радовала Гитлера, и он поручил что-либо предпринять. Перед битвой за Москву требовалось поднять дух солдат, с трудом взявших Смоленск. До этого фашисты за считанные дни овладевали целыми государствами, а тут на два месяца застряли в русской глубинке. Тогда Геббельс поставил на идеологический контраст, решив выставить противника ничтожно жалким. Он задумал небольшой ролик, где нелицеприятные советские солдаты истязают друг друга за краюху хлеба. Для этого и издевались над пленными неевропейской внешности ради будущих съемок. Стояла цель замучить их до животного состояния, после чего швырнуть им еду, как голодной стае диких зверей. Предполагалось, что узники начнут рвать друг друга на части, что запечатлеет пропагандистская камера нацистов. По некоторым данным на исторических съемках присутствовал сам Геббельс.
Спустя некоторое время в лагере собрались большие чины и целый отряд немецких операторов и режиссеров. Свет, камера, мотор! Вокруг загона с азиатами выстроились рослые и лощеные арийцы. Светловолосые, голубоглазые – они идеально контрастировали с измученными пленными. К колючей проволоке поднесли свежевыпеченный сдобный хлеб, после чего одна булка отправилась в загон под камеры. Секунда, и по задумке режиссеров «недочеловеки» должны были броситься на хлеб и друг на друга. Но дело пошло иначе.
Не свершившиеся ожидания нацистов и пример братского уважения
Предположительно пленные узбеки из дневника голландца-очевидца. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Брошенный хлеб приземлился прямо посередине загона, куда подошел самый юный из пленных узбеков. Зрители застыли в ожидании. Еще совсем мальчишка бережно поднял хлеб и несколько раз его поцеловал, поднося, как святыню, ко лбу. Совершив обряд, он передал булку самому старшему из собратьев. Как по команде азиаты сели в круг, традиционно сложили по-восточному ноги и стали передавать оторванные крохи хлеба по цепочке, будто делились пловом на Самаркандской свадьбе. Свой кусочек получил каждый, подержав недолго в руках и неторопливо съев с закрытыми глазами. Эта странная трапеза ввела немцев в ступор. Все произошедшее не входило в их коварные планы. Идея Геббельса разбилась о благородство азиатского народа.
На рассвете, в апреле 1942-го, пленным объявили, чтоб они строились для перевозки в другой концлагерь в южной Франции, где будет теплее и сытнее. На самом же деле узбеков довезли до ближайшей лесополосы, где безжалостно расстреляли и сбросили в общую «могилу». Рейдинг, ссылаясь на воспоминания очевидцев (лагерные охранники и водители), пишет, что некоторые приняли свою смерть стойко, взявшись за руки. Других, пытавшихся бежать, догоняли и все равно убивали. В мае 1945-го все лагерные документы были сожжены. Историки установили лишь два имени погибших — Муратов Заир и Кадыров Хатам.
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