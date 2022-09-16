Археологи нашли утраченный третий Солнечный храм: Величайшее открытие последних 50 лет

Недавно в египетском Абусире археологи обнаружили руины святилища, которые считают третьим Солнечным храмом. Открытие столь захватывающее, сколь и неожиданное: храм находился под остатками другого святилища. На этом месте его возвёл по непонятным причинам фараон Ниусерра. Некогда фараоны V династии построили шесть храмов солнца. Долгие столетия никто не знал куда они пропали. Исследователи в 20 веке нашли лишь два из них. По сей день все четыре оставшихся считались безвозвратно утерянными. Обнаруженный третий храм учёные назвали самым большим открытием за последние 50 лет.
Полстолетия безвестности
Абусир.
Над раскопками в Абусире работала совместная итало-польская археологическая миссия. Специалисты занимались изучением руин храма фараона Ниусерра (2449-2418 гг. до н.э.). Под его остатками они неожиданно наткнулись на более древнее глинобитное здание. К восторгу археологов оказалось, что это скорее всего один из утраченных Солнечных храмов V династии. Всего их было шесть, два из них обнаружены, а это третий. Эти святилища известны учёным лишь по историческим документам.
Археологи работали над раскопками храма фараона Ниусерра.
С того момента, когда был открыт второй Солнечный храм, прошло более половины столетия. С этим связано то волнение, которое испытали учёные, случайно наткнувшись на столь важный археологический памятник древности.
Под остатками святилища, возведённого фараоном Ниусерра, обнаружили руины третьего Солнечного храма.
Зачем Ниусерра разрушил храм солнца
Специалисты говорят, что раскопки будут скоро завершены. Пока к остаткам здания можно попасть через дверной проём, построенный из известняка. Он ведёт в пространство между складами на севере и широким двором на западе. Полы там вымощены сырцовыми кирпичами. Также там лежат огромные блоки из кварца, некоторые из которых имеют балластную поверхность и встроены в пол под храмом Ниусерра. Последний частично разрушил строение, чтобы возвести поверх него своё святилище.
Остатки третьего Солнечного храма.
Археологи нашли множество керамических сосудов, которые, возможно, использовались в ритуалах. Найдены были также остатки пивных кувшинов и других керамических изделий. Подобные сосуды древние египтяне использовали только в самых священных местах. Именно их обнаружение здесь вместе со специфическими архитектурными элементами подтвердило тот факт, что археологи нашли третий Солнечный храм V династии.
Археологи нашли множество пивных сосудов, наполненных ритуальной грязью.
Также были найдены другие керамические изделия.
Был обнаружен фундамент древнего храма из сырцовых кирпичей. Внутри учёные извлекли из руин осколки глиняных печатей с царскими именами, в том числе имя Гора, фараона Шепсескары из V династии (2463–2456 гг. до н. э.), о котором история практически ничего не знает. Новые находки могут многое рассказать о деятельности этого правителя, что может в корне изменить само понимание истории не только его лично, но и V династии в целом.
Изображение Аментет и Ра в гробнице царицы Нефертари Меренмут.
Солнечные храмы строились по одному и тому же образцу. У каждого был внутренний двор, колонна и обелиск. Как и пирамиды они имели отдельный вход и выход, строились на западном побережье Нила. Посвящались они фараонам, которые их строили, придавая им божественный статус. Ниусерра, очевидно, хотел превзойти предшественников.
Такими были Солнечные храмы.
Для чего были нужны Солнечные храмы
Исторические документы упоминают о шести храмах солнца. Учёные смогли найти лишь два из них. Тот, что обнаружили недавно, стал третьим. Эти святилища были посвящены богу солнца Ра. Это могущественное божество было главным среди всех богов Древнего Египта. Храмы придавали фараонам, которые их возводили, божественный статус. Пирамиды предназначались для сохранения тел правителей, чтобы те могли в загробной жизни воскреснуть в божественном обличье. Семь фараонов V династии построили такие храмы. Восьмой фараон Джедкара Исеси упразднил эту практику.
Двойная статуя Ниусерра.
На данный момент миссия готова завершить свою работу, чтобы пролить свет на таинственный древний храм и раскрыть ещё больше его секретов.
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